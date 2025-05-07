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    «Вашингтон» уверенно начнет серию с «Каролиной»

    Вашингтон — Каролина. Ставка (к. 2.08) и прогноз на хоккей, Кубок Стэнли, 7 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Вашингтон» — «Каролина»
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    Ник Дауд
    В первом матче серии 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» будет принимать «Каролину». Игра пройдет на «Кэпитал Уан-арене» 7 мая. Начало встречи — в 02:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Вашингтон» — «Каролина», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. Кубок Стэнли 07 Мая 2025 года

    Вашингтон

  • Кубок Стэнли
    •  Вашингтон 02:00 Каролина

    Каролина

  • Кубок Стэнли
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    «Вашингтон»

    Путь к плей-офф: «Вашингтон» завершил регулярный сезон на 1-м месте в таблице Восточной конференции. В 82 матчах столичная команда набрала 111 очков, опередив основных конкурентов на 3 турнирных пункта и более.

    Последние матчи: В кубковой серии с «Монреалем» «Вашингтон» обозначил преимущество на старте, добившись двух побед на домашнем льду — 3:2 ОТ, 3:1, после чего в гостях было допущено крупное поражение — 3:6.

    Вашингтон — Каролина: коэффициенты букмекеров

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    Разгром в третьей игре не стал в этом противостоянии переломным: в следующем гостевом матче команда Спенсера Карбери разбила своего соперника — 5:2, а дома одержала еще одну уверенную победу — 4:1.

    Не сыграют: Никлас Бэкстрем, Оши Ти Джей, Сонни Милано, Мартин Фехервари.

    Состояние команды: На начальном этапе кубковой дистанции «Вашингтон» произвел впечатление системного коллектива, отталкивающегося от определенных задач, без лишней агрессии.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    В отдельных эпизодах команда Спенсера Карбери отказалась от привычной роли лидера и сделала ставку на эффективную реализацию, тем самым грамотно распределив силы на пять матчей с «Монреалем».

    Несмотря на то что игра в защите временами вызывала вопросы, именно слаженные действия в своей зоне помогли «Вашингтону» справиться с молодым канадским коллективом, который пытался взять свое за счет скорости.

    «Каролина»

    Путь к плей-офф: Коллектив из Роли по итогам регулярного чемпионата оказался на 2-м месте в таблице Столичного дивизиона. С 99 очками в активе, «ураганы» обошли главных преследователей на 8 баллов.

    Последние матчи: «Каролина» в рамках 1/8 финала Кубка Стэнли провела схожую по событийности серию с «Нью-Джерси», которую начала с двух убедительных побед при домашних трибунах — 4:1; 3:1.

    Далее — в рамках третьей встречи — планомерное вытеснение соперника было приостановлено ввиду поражения — 2:3 ОТ. В двух следующих матчах команда Рода Бриндамора уничтожила остатки интриги — 5:2; 5:4 ОТ.

    Не сыграют: Йеспер Фаст, Себастьян Ахо (под вопросом), Эрик Робинсон (под вопросом).

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  • 01/05/2025

    • Состояние команды: «Каролина» довольно уверенно справилась с «Нью-Джерси», избежав затяжной природы противостояния с соперником, который подходил к серии с чередой очевидных проблем.

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    В пяти матчах команда Рода Бриндамора показала способность владеть инициативой и четко регулировать игровой ритм, тем самыми навязывая собственные идеи и отодвигая на задний план тактические заготовки «Девилз».

    В большинстве матчей «Каролина» делала ставку на расчетливый подход и осторожность, избегая ненужных рисков. Так, структурная модель и последовательность обеспечили «ураганам» желаемый результат.

    Статистика для ставок

    • «Вашингтон» одержал 11 побед в 13 последних домашних матчах

    • В 2-х предыдущих кубковых встречах на своем льду «Вашингтон» не пропускал больше гола

    • «Каролина» не проигрывала «Вашингтону» в основное время в 12 матчах из 13 последних

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Вашингтона» оценивается букмекерами в 2.75, ничья — в 4.15, а победа «Каролины» — в 2.35.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.87, на тотал меньше 5.5 — за 2.02.

    Прогноз: На своей территории «Вашингтон» по ходу сезона действовал уверенно и весьма содержательно. С учетом отсутствия проблем на домашнем льду ранее команда Карбери обладает необходимым ресурсом для обеспечения результата на старте четвертьфинальной серии.

    Ставка: «Вашингтон» победит в матче за 2.08.

    Прогноз: С высоким оборонительным потенциалом команды будут стараться избежать большого количества ошибок, способных привести к пропущенным голам, а сама встреча рискует закончиться скромно в плане результативных действий.

    Ставка: Тотал меньше 5.5 за 2.02.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Вашингтон — Каролина?

    Матч Вашингтон — Каролина состоится 07 мая 2025 года в 02:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Вашингтон — Каролина?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: «Вашингтон» победит в матче.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Вашингтон — Каролина?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку ««Вашингтон» победит в матче» с коэффициентом у букмекеров 2.08.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Вашингтон — Каролина?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Вашингтон — Каролина?

    Коэффициенты букмекеров: : Победа «Вашингтона» оценивается букмекерами в 2.75, ничья — в 4.15, а победа «Каролины» — в 2.35.

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