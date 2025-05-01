НХЛ. «Вашингтон» обыграл «Монреаль», «Тампа» уступила «Флориде», «Виннипег» одолел «Сент-Луис»

За океаном состоялись три матча плей-офф НХЛ

«Вашингтон» — «Монреаль» — 4:1

Российский нападающий Александр Овечкин на 10-й минуте открыл счет.

«Кэпиталз» выиграли серию — 4-1.

Во втором раунде «Вашингтон» встретится с «Каролиной», которая в первом раунде победила «Нью-Джерси» (4-1).

НХЛ. Плей-офф «Вашингтон» — «Монреаль» — 4:1 (2:0, 1:0, 1:1) Голы: Овечкин — 4 (бол., Строум), 9:12 — 1:0. Чикран — 2 (Дюбуа, Уилсон), 11:15 — 2:0. Уилсон — 2 (бол., Карлсон, Строум), 36:59 — 3:0. Хейнеман — 1 (Армиа, Капанен), 42:40 — 3:1. Духайм — 3 (п.в., Макмайкл), 59:34 — 4:1Вратари: Томпсон — Добеш (56:57 — 59:34)Штраф: 4 — 6Броски: 28 (11+9+8) — 29 (9+6+14)

«Тампа» — «Флорида» — 3:6

Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 26 из 29 бросков по воротам.

Вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский сделал 25 сейвов.

«Пантерз» выиграли серию — 4-1.

Во втором раунде «Флорида» сыграет с победителем пары «Торонто» — «Оттава» (счет в серии 3-2).

НХЛ. Плей-офф «Тампа» — «Флорида» — 3:6 (2:2, 1:2, 0:2) Голы: Гонсалвес — 1 (Гленденинг, Хедман), 2:33 — 1:0. Верхэге — 2 (бол., Ткачак, Райнхарт), 5:21 — 1:1. Лунделл — 2 (Маршан, Луостаринен), 10:06 — 1:2. Пол — 2 (Джики), 12:16 — 2:2. Барков — 1 (Форслинг, Луостаринен), 20:52 — 2:3. Гюнцель — 3 (бол., Хедман), 29:57 — 3:3. Беннетт — 3 (Лунделл, Луостаринен), 35:13 — 3:4. Луостаринен — 1 (Маршан, Лунделл), 53:02 — 3:5. Райнхарт — 2 (п.в.), 55:36 — 3:6Вратари: Василевский (55:11 — 55:36, 56:24 — 58:34) — БобровскийШтраф: 8 — 8Броски: 29 (9+13+7) — 31 (16+8+7)

Прогнозы и ставки на НХЛ

«Виннипег» — «Сент-Луис» — 5:3

НХЛ. Плей-офф «Виннипег» — «Сент-Луис» — 5:3 (2:1, 2:1, 1:1) Голы: Коннор — 4 (Шайфли, Эпплтон), 1:23 — 1:0. Уокер — 1 (Парэйко, Фаулер), 3:42 — 1:1. Нидеррайтер — 1 (Самберг, Пионк), 8:39 — 2:1. Снаггерад — 2 (Томас), 26:06 — 2:2. Демело — 1 (Коннор, Наместников), 31:05 — 3:2. Наместников — 1 (Коннор, Эпплтон), 38:51 — 4:2. Лаури — 2 (п.в., Нидеррайтер, Эпплтон), 56:47 — 5:2. Уокер — 2 (Факса, Торопченко), 59:07 — 5:3Вратари: Хеллибак — Биннингтон (55:54 — 56:47, 59:07)Штраф: 8 — 10Броски: 26 (8+14+4) — 19 (6+3+10)

Российский нападающий «Виннипега» Владислав Наместников в этой игре отметился голом и результативной передачей.

Шестой матч в серии состоится 3 мая и начнется в 03:00 мск.