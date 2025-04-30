Трактор — Динамо Москва. Ставка (к. 2.05) и прогноз на хоккей, Кубок Гагарина, 30 апреля 2025 года

Во втором матче серии 1/2 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Трактор» будет принимать «Динамо» Москва. Игра пройдет на «Трактор Арене» 30 апреля. Начало встречи — в 17:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Трактор» — «Динамо» Москва, коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Трактор»

Путь к плей-офф: Регулярный сезон челябинцы завершили на 1-м месте в таблице Восточной конференции с 96 очками на счету. На 6 пунктов команда отстала от «Локомотива» в общей гонке лидеров КХЛ.

Последние матчи: Предыдущий раунд Кубка «Трактор» провел на правах фаворита, добившись двух побед над минским «Динамо» на старте, за которыми последовали катастрофические 0:8 на льду соперника.

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Гостевое поражение с крупным счетом не напугало команду Бенуа Гру, которая следом оформила еще две победы — 3:2; 3:1. Полуфинальную серию с «Динамо» Москва «Трактор» начал с локального успеха — 4:3.

Не сыграют: В составе челябинцев нет кадровых потерь.

Состояние команды: «Трактор» уверенно справился с предыдущей стадией плей-офф и успешно дебютировал в полуфинальной серии, в очередной раз показав волевой характер.

Прогнозы и ставки на КХЛ

На домашнем льду челябинцы выдали отличную реализацию, которая вновь стала возможной ввиду атакующей глубины и тактических идей тренерского штаба Бенуа Гру.

Вместе с тем к «Трактору» по-прежнему возникают вопросы оборонительного содержания на фоне ошибок, допускаемых первым коллективом Востока в своей зоне.

«Динамо» Москва

Путь к плей-офф: Динамовцы по итогам регулярного сезона заняли 2-е место в таблице Западной конференции. Набрав в 68 матчах 89 очков, столичный клуб опередил основных конкурентов на 2 турнирных пункта.

Последние матчи: В рамках четвертьфинальной серии с «Ак Барсом» «Динамо» Москва допустило два поражения на старте, после чего одержало четыре победы подряд, включая сокрушительные 6:1 на территории «Татнефть-Арены».

После столь событийного противостояния, которое завершилось в начале прошлой недели, команда Алексея Кудашова встретилась со своим обидчиком по итогам прошлогоднего плей-офф. Матч на льду «Трактора» закончился поражением — 3:4.

Не сыграют: Кадровые потери у московского коллектива отсутствуют.

Состояние команды: В рамках предыдущей серии «Динамо» Москва совершило впечатляющий рывок, полностью сменив курс противостояния с «Ак Барсом» после двух неудач на старте.

Трудности, обусловленные слабым началом противостояния, настигли коллектив Алексея Кудашова и в полуфинале, где «бело-голубые», несмотря на ранее преимущество, утратили инициативу.

В непростых условиях борьбы, когда соперник проявляет излишнюю агрессию в атаке, «Динамо» Москва не сумело справиться с давлением и снизило привычно высокий уровень игры в обороне.

Статистика для ставок

«Трактор» не проигрывает на домашнем льду на протяжении 6 матчей кряду

В 4-х матчах в Челябинске из 5 предыдущих был пробит тотал больше 5.5

Только в одной гостевой игре из 5 последних «Динамо» Москва пропустило больше 2 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Трактора» оценивается букмекерами в 2.40, ничья — в 4.00, а победа «Динамо» Москва — в 2.70.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.15, на тотал меньше 5.5 — за 1.70.

Прогноз: На территории «Трактора» москвичи показали неплохую по качеству игру, но в моменте утратили хладнокровие и упустили преимущество. Со второй попытки команда Алексея Кудашова может прибавить в данном компоненте.

Ставка: «Динамо» Москва не проиграет + ТМ 6.5 за 2.05.

Прогноз: В условиях противостояния двух неуступчивых команд встреча вполне может перейти в овертайм, но даже на этапе до первой пропущенной шайбы динамовцы будут готовы показать стойкость и умение цепляться за результат.

Ставка: «Динамо» Москва победит в матче за 2.00.