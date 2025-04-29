Флорида — Тампа-Бэй. Ставка (к. 2.00) и прогноз на хоккей, Кубок Стэнли, 29 апреля 2025 года

В четвертом матче серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги «Флорида» будет принимать «Тампу-Бэй». Игра пройдет на «Арене Амерант Банк» 29 апреля. Начало встречи — в 02:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Флорида» — «Тампа-Бэй», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Флорида»

Путь к плей-офф: Команда из Санрайза закончила регулярный сезон на 5-м месте в таблице Восточной конференции, набрав 98 очков. От замкнувшей топ-3 «Тампы» отставание составило 4 пункта.

Последние матчи: На финише предыдущего этапа чемпионата «Флорида» допустила два поражения, включая разгромные 1:5 на территории «Тампы-Бэй» неделей ранее.

На старте серии с «молниями» команда Пола Мориса выдала два образцовых матча на «Амали Арене» — 6:2; 2:0, но на домашнем катке игра «пантер» развалилась и привела к крупному поражению — 1:5.

Не сыграют: В составе «Флориды» нет кадровых потерь.

Состояние команды: В рамках выездного этапа кубковой серии «Флорида» показала боевой настрой, здорово справившись с давлением.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Однако на фоне образцовой во всех смыслах игры на катке «Тампы» коллективу Пола Мориса не удалось реализовать то же самое на домашней площадке, где «Пантерз» ошибались довольно часто.

В третьем матче серии «Флориду» подвела ее надежная в большей степени оборона, в то время как объем атакующей остроты, несмотря на количество созданных моментов, не перерос в качество.

«Тампа-Бэй»

Путь к плей-офф: Первый по числу трофеев представитель Флориды финишировал в регулярке на 3-й позиции в таблице Восточной конференции со 102 очками после 82 матчей.

Последние матчи: В завершающей фазе регулярного сезона «Тампа-Бэй» потерпела три поражения в пяти матчах, закончив этот этап без заброшенных шайб на территории «Рейнджерс» — 0:4.

Провалом команды Джона Купера сопровождалось начало кубковой серии с «Флоридой» на «Амали Арене» — 2:6; 0:2. Тем не менее на льду «Пантерз» «Тампе-Бэй» удалось проявить себя должным образом — 5:1.

Не сыграют: Оливер Бьоркстранд.

Состояние команды: Начало серии обернулось тем еще испытанием для «Тампы-Бэй», которая, показывая приличную игру, не смогла забрать ни один матч на своей территории.

В психологически невыгодной позиции команда Джона Купера заявилась на лед «Флориды» , где за счет богатого кубкового опыта зацепилась за столь значимый результат.

В последнем матче «Тампа-Бэй» наладила игру и заметно прибавила в качестве позиционной обороны, в то время как атакующие подходы «Болтс» выглядели более вариативно и также принесли свои плоды.

Статистика для ставок

«Тампа-Бэй» потерпела 5 поражений в 8 последних матчах в гостях

«Флорида» проиграла в 2-х предыдущих матчах дома, пропустив по 5 голов в каждом

В 3-х очных матчах из 4-х последних был пробит тотал больше 5.5

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Флориды» оценивается букмекерами в 2.19, ничья — в 4.40, а победа «Тампы-Бэй» — в 2.88.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.96, на тотал меньше 5.5 — за 1.92.

Прогноз: При родных трибунах практически безупречная во всем «Флорида» неожиданно рассыпалась. Но по ходу этого этапа команда сумеет перестроиться и выдать более привычный для местной публики хоккей.

Ставка: «Флорида» не проиграет + ТМ 6.5 за 2.00.

Прогноз: Преимущества над «Тампой» команда Пола Мориса попытается добиться за счет надежной игры в своей зоне, что ранее «пантерам» удалось реализовать в полной мере на территории соперника.

Ставка: Тотал меньше 5.5 за 1.88.