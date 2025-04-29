Флорида — Тампа-Бэй. Ставка (к. 2.00) и прогноз на хоккей, Кубок Стэнли, 29 апреля 2025 года

Флорида
Тампа-Бэй
«Флорида»
Путь к плей-офф: Команда из Санрайза закончила регулярный сезон на 5-м месте в таблице Восточной конференции, набрав 98 очков. От замкнувшей топ-3 «Тампы» отставание составило 4 пункта.
Последние матчи: На финише предыдущего этапа чемпионата «Флорида» допустила два поражения, включая разгромные 1:5 на территории «Тампы-Бэй» неделей ранее.
Флорида — Тампа-Бэй: коэффициенты букмекеров
На старте серии с «молниями» команда Пола Мориса выдала два образцовых матча на «Амали Арене» — 6:2; 2:0, но на домашнем катке игра «пантер» развалилась и привела к крупному поражению — 1:5.
Не сыграют: В составе «Флориды» нет кадровых потерь.
Состояние команды: В рамках выездного этапа кубковой серии «Флорида» показала боевой настрой, здорово справившись с давлением.
Однако на фоне образцовой во всех смыслах игры на катке «Тампы» коллективу Пола Мориса не удалось реализовать то же самое на домашней площадке, где «Пантерз» ошибались довольно часто.
В третьем матче серии «Флориду» подвела ее надежная в большей степени оборона, в то время как объем атакующей остроты, несмотря на количество созданных моментов, не перерос в качество.
«Тампа-Бэй»
Путь к плей-офф: Первый по числу трофеев представитель Флориды финишировал в регулярке на 3-й позиции в таблице Восточной конференции со 102 очками после 82 матчей.
Последние матчи: В завершающей фазе регулярного сезона «Тампа-Бэй» потерпела три поражения в пяти матчах, закончив этот этап без заброшенных шайб на территории «Рейнджерс» — 0:4.
Провалом команды Джона Купера сопровождалось начало кубковой серии с «Флоридой» на «Амали Арене» — 2:6; 0:2. Тем не менее на льду «Пантерз» «Тампе-Бэй» удалось проявить себя должным образом — 5:1.
Не сыграют: Оливер Бьоркстранд.
Состояние команды: Начало серии обернулось тем еще испытанием для «Тампы-Бэй», которая, показывая приличную игру, не смогла забрать ни один матч на своей территории.
В психологически невыгодной позиции команда Джона Купера заявилась на лед «Флориды» , где за счет богатого кубкового опыта зацепилась за столь значимый результат.
В последнем матче «Тампа-Бэй» наладила игру и заметно прибавила в качестве позиционной обороны, в то время как атакующие подходы «Болтс» выглядели более вариативно и также принесли свои плоды.
Статистика для ставок
- «Тампа-Бэй» потерпела 5 поражений в 8 последних матчах в гостях
- «Флорида» проиграла в 2-х предыдущих матчах дома, пропустив по 5 голов в каждом
- В 3-х очных матчах из 4-х последних был пробит тотал больше 5.5
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Флориды» оценивается букмекерами в 2.19, ничья — в 4.40, а победа «Тампы-Бэй» — в 2.88.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.96, на тотал меньше 5.5 — за 1.92.
- 1.80Трактор — Динамо Москва: прогноз и ставкаЗавтра в 17:00
- 1.88Монреаль — Вашингтон: прогноз и ставкаЗавтра в 01:30
- 2.17Эдмонтон — Лос-Анджелес: прогноз и ставкаЗавтра в 04:30
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Прогноз: При родных трибунах практически безупречная во всем «Флорида» неожиданно рассыпалась. Но по ходу этого этапа команда сумеет перестроиться и выдать более привычный для местной публики хоккей.
Ставка: «Флорида» не проиграет + ТМ 6.5 за 2.00.
Прогноз: Преимущества над «Тампой» команда Пола Мориса попытается добиться за счет надежной игры в своей зоне, что ранее «пантерам» удалось реализовать в полной мере на территории соперника.
Ставка: Тотал меньше 5.5 за 1.88.