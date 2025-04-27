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    НХЛ. «Миннесота» уступила «Вегасу», «Оттава» победила «Торонто», «Колорадо» взял верх над «Далласом»

    Обзор матчей плей-офф НХЛ 27 апреля

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    Ночью за океаном состоялись четыре матча плей-офф НХЛ

    «Флорида» — «Тампа» — 1:5

    Российский форвард «Лайтнинг» Никита Кучеров отметился тремя результативными передачами.

    Счет в серии 2-1 в пользу «Пантерз». Четвертый матч серии пройдет во вторник, 29 апреля, и начнется в 02:00 мск.

    НХЛ. Плей-офф
    «Флорида» — «Тампа» — 1:5 (1:1, 0:1, 0:3)
    Голы: Ткачак — 3 (Беннетт, Родригес), 2:43 — 1:0. Пойнт — 2 (Гюнцель, Кучеров), 17:15 — 1:1. Пол — 1 (Гонсалвес, Макдона), 33:17 — 1:2. Гюнцель — 2 (Кучеров, Макдона), 40:21 — 1:3. Гленденинг — 1 (Гурд, Гонсалвес), 54:19 — 1:4. Чирелли — 1 (п.в., Гюнцель, Кучеров), 55:00 — 1:5Вратари: Бобровский (54:26 — 55:00) — ВасилевскийШтраф: 25 — 20Броски: 34 (12+13+9) — 22 (5+11+6)

    «Флорида» — «Тампа» — 1:5

    «Миннесота» — «Вегас» — 3:4 ОТ

    В составе «Голден Найтс» победный гол на 78-й минуте забил Иван Барбашев, Павел Дорофеев отметился результативной передачей.

    У «Уайлд» Яков Тренин и Кирилл Капризов сделали по голевой передаче.

    Счет в серии 2-2. Следующий матч пройдет 29 апреля в Лас-Вегасе и начнется в 23:00 мск.

    НХЛ. Плей-офф
    «Миннесота» — «Вегас» — 3:4 ОТ (1:1, 1:0, 1:2, 0:1)
    Голы: Теодор — 1 (бол., Барбашев, Айкел), 6:47 — 0:1. Росси — 2 (Бразо, Тренин), 10:43 — 1:1. Фолиньо — 3 (Хартман, Зуккарелло), 21:24 — 2:1. Руа — 1 (бол., Гертл, Дорофеев), 44:50 — 2:2. Гертл — 3 (Стоун, Макнэбб), 50:03 — 2:3. Сперджен — 1 (Капризов, Эрикссон Эк), 50:57 — 3:3. Барбашев — 1 (Руа, Смит), 77:26 — 3:4Вратари: Густавссон — ХиллШтраф: 10 — 4Броски: 32 (4+10+8+10) — 46 (11+12+12+11)

    «Миннесота» — «Вегас» — 3:4 ОТ

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    «Оттава» — «Торонто» — 4:3 ОТ

    В составе «Сенаторз» Артем Зуб сделал результативную передачу.

    Счет в серии 3-1 в пользу «Торонто».

    НХЛ. Плей-офф
    «Оттава» — «Торонто» — 4:3 ОТ (2:1, 0:1, 1:1, 1:0)
    Голы: Штюцле — 1 (бол., Сандерсон, Ткачак), 9:03 — 1:0. Пинто — 1 (мен.), 14:11 — 2:0. Таварес — 3 (В. Нюландер, Танев), 19:05 — 2:1. Найз — 3 (Марнер), 30:12 — 2:2. Перрон — 1 (Зуб, Годетт), 47:32 — 3:2. Экман-Ларссон — 2 (В. Нюландер, Маккейб), 54:31 — 3:3. Сандерсон — 1 (Клевен), 77:42 — 4:3Вратари: Улльмарк — СтоларцШтраф: 10 — 6Броски: 22 (10+1+3+8) — 35 (9+9+8+9)

    «Оттава» — «Торонто» — 4:3 ОТ

    «Колорадо» — «Даллас» — 4:0

    «Эвеланш» сравнял счет в серии — 2-2.

    Пятая игра пройдет в Далласе в ночь на 29 апреля. Начало — в 04.30 мск.

    НХЛ. Плей-офф
    «Колорадо» — «Даллас» — 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)
    Голы: О`Коннор — 2 (мен.), 12:39 — 1:0. Маккиннон — 4 (бол., Тэйвз, Друэн), 19:36 — 2:0. Ландескуг — 1 (Нельсон), 33:10 — 3:0. Жирар — 1 (Нельсон, Ландескуг), 50:46 — 4:0Вратари: Блэквуд — Десмит (Эттингер, 20:00)Штраф: 10 — 6Броски: 48 (12+22+14) — 23 (11+5+7)

    «Колорадо» — «Даллас» — 4:0

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