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    Преимущество «Каролины» увеличится до двух побед

    Каролина — Нью-Джерси. Ставка (к. 2.19) и прогноз на хоккей, Кубок Стэнли, 23 апреля 2025 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Каролину Харрикейнз Прогнозы на Нью-Джерси Дэвилз
    Прогноз и ставки на «Каролина» — «Нью-Джерси»
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    Во втором матче серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги «Каролина» будет принимать «Нью-Джерси». Игра пройдет в «Lenovo-центре» 23 апреля. Начало встречи — в 01:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Каролина» — «Нью-Джерси», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. Кубок Стэнли 23 Апреля 2025 года

    Каролина

  • НХЛ
    •  Каролина 01:00 Нью-Джерси

    Нью-Джерси

  • Кубок Стэнли
    •

    «Каролина»

    Путь к плей-офф: Общий этап команда из Роли завершила на 4-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции. В 82 встречах «Кейнс» набрали 99 очков.

    Последние матчи: На финальном отрезке регулярного чемпионата «Каролина» добилась крупной победы над «Рейнджерс» — 7:3, но потерпела три поражения кряду в следующих встречах.

    Каролина — Нью-Джерси: коэффициенты букмекеров

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    Кубковый раунд команда Рода Бриндамора начала с разгрома «Нью-Джерси» на своей территории — 4:1, продемонстрировав тотальное преимущество по игре и статистике.

    Не сыграют: Йеспер Фаст.

    Состояние команды: Если вынести за рамки заключительные недели регулярки, то в целом «Каролина» провела общий этап на высоком уровне.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    По ходу продолжительной турнирной дистанции команда Рода Бриндамора демонстрировала четкую структуру, выстраивая активный прессинг и хорошую работу без шайбы.

    Одним из сильных качеств «Каролины» остается игра на домашнем льду, что было доказано в первой встрече в рамках плей-офф, в котором «Харрикейнз» не оставили шансов гостевым оппонентам.

    «Нью-Джерси»

    Путь к плей-офф: Коллектив из Ньюарка по итогам регулярного сезона обосновался на 7-й позиции в таблице Восточной конференции, заработав 91 турнирный балл в 82 матчах.

    Последние матчи: В первой половине апреля «Нью-Джерси» провел серию из трех поражений кряду, за которой последовала победа над «Бостоном» — 5:4 ОТ.

    В последней игре регулярки команда Шелдона Кифа была разгромлена «Детройтом» — 2:5, а на старте Кубка Стэнли попала под давление «Каролины», совладать с которым не сумела на площадке в Роли — 1:4.

    Не сыграют: Джек Хьюз, Йонас Зигенталер, Бренден Диллон (под вопросом), Коди Гласс (под вопросом).

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    • Состояние команды: Несмотря на успешную кубковую квалификацию, «Нью-Джерси» провел крайне непоследовательный сезон, столкнувшись с проблемами.

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    На протяжении кампании «Девилз» преследовали кадровые потери, которые нередко нарушали тактические идеи и приводили к провалам, особенно в зоне защиты.

    Тем не менее «Нью-Джерси» — это коллектив, способный демонстрировать предметную игру впереди, делая ставку на позиционную борьбу и реализацию большинства.

    Статистика для ставок

    • «Каролина» одержала 5 побед в 6 последних матчах дома

    • В 5 встречах из 6 предыдущих на своем льду «Каролина» забивала не менее 4 голов

    • В родных стенах «Каролина» не проигрывает «Нью-Джерси» на протяжении 8 последних матчей

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Каролины» оценивается букмекерами в 1.81, ничья — в 4.61, а победа «Нью-Джерси» — в 3.85.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.03, на тотал меньше 5.5 — за 1.86.

    Прогноз: На домашнем льду «Каролина» продемонстрировала содержательную игру и превзошла «Нью-Джерси» по всем ключевым показателям. Излучая уверенность на своей территории, «Кейнс» способны удвоить преимущество.

    Ставка: «Каролина» не проиграет + ТМ 5.5 за 2.19.

    Прогноз: Матчем ранее оборона «Каролины» показала высокую организованность и лишила гостей любых возможностей реализации атакующих идей в большом количестве.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Нью-Джерси» меньше 2 за 2.36

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Каролина — Нью-Джерси?

    Матч Каролина — Нью-Джерси состоится 23 апреля 2025 года в 01:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Каролина — Нью-Джерси?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: «Каролина» не проиграет + ТМ 5.5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Каролина — Нью-Джерси?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку ««Каролина» не проиграет + ТМ 5.5» с коэффициентом у букмекеров 2.19.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Каролина — Нью-Джерси?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Каролина — Нью-Джерси?

    Коэффициенты букмекеров: : Победа «Каролины» оценивается букмекерами в 1.81, ничья — в 4.61, а победа «Нью-Джерси» — в 3.85.

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    Каролина — Нью-Джерси: прогноз и ставка за 2.19, статистика, коэффициенты матча 23.04.202501:00. Преимущество «Каролины» увеличится до двух побед
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