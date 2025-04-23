Каролина — Нью-Джерси. Ставка (к. 2.19) и прогноз на хоккей, Кубок Стэнли, 23 апреля 2025 года

Во втором матче серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги «Каролина» будет принимать «Нью-Джерси». Игра пройдет в «Lenovo-центре» 23 апреля. Начало встречи — в 01:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Каролина» — «Нью-Джерси», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Каролина»

Путь к плей-офф: Общий этап команда из Роли завершила на 4-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции. В 82 встречах «Кейнс» набрали 99 очков.

Последние матчи: На финальном отрезке регулярного чемпионата «Каролина» добилась крупной победы над «Рейнджерс» — 7:3, но потерпела три поражения кряду в следующих встречах.

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Кубковый раунд команда Рода Бриндамора начала с разгрома «Нью-Джерси» на своей территории — 4:1, продемонстрировав тотальное преимущество по игре и статистике.

Не сыграют: Йеспер Фаст.

Состояние команды: Если вынести за рамки заключительные недели регулярки, то в целом «Каролина» провела общий этап на высоком уровне.

Прогнозы и ставки на НХЛ

По ходу продолжительной турнирной дистанции команда Рода Бриндамора демонстрировала четкую структуру, выстраивая активный прессинг и хорошую работу без шайбы.

Одним из сильных качеств «Каролины» остается игра на домашнем льду, что было доказано в первой встрече в рамках плей-офф, в котором «Харрикейнз» не оставили шансов гостевым оппонентам.

«Нью-Джерси»

Путь к плей-офф: Коллектив из Ньюарка по итогам регулярного сезона обосновался на 7-й позиции в таблице Восточной конференции, заработав 91 турнирный балл в 82 матчах.

Последние матчи: В первой половине апреля «Нью-Джерси» провел серию из трех поражений кряду, за которой последовала победа над «Бостоном» — 5:4 ОТ.

В последней игре регулярки команда Шелдона Кифа была разгромлена «Детройтом» — 2:5, а на старте Кубка Стэнли попала под давление «Каролины», совладать с которым не сумела на площадке в Роли — 1:4.

Не сыграют: Джек Хьюз, Йонас Зигенталер, Бренден Диллон (под вопросом), Коди Гласс (под вопросом).

Состояние команды: Несмотря на успешную кубковую квалификацию, «Нью-Джерси» провел крайне непоследовательный сезон, столкнувшись с проблемами.

На протяжении кампании «Девилз» преследовали кадровые потери, которые нередко нарушали тактические идеи и приводили к провалам, особенно в зоне защиты.

Тем не менее «Нью-Джерси» — это коллектив, способный демонстрировать предметную игру впереди, делая ставку на позиционную борьбу и реализацию большинства.

Статистика для ставок

«Каролина» одержала 5 побед в 6 последних матчах дома

В 5 встречах из 6 предыдущих на своем льду «Каролина» забивала не менее 4 голов

В родных стенах «Каролина» не проигрывает «Нью-Джерси» на протяжении 8 последних матчей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Каролины» оценивается букмекерами в 1.81, ничья — в 4.61, а победа «Нью-Джерси» — в 3.85.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.03, на тотал меньше 5.5 — за 1.86.

Прогноз: На домашнем льду «Каролина» продемонстрировала содержательную игру и превзошла «Нью-Джерси» по всем ключевым показателям. Излучая уверенность на своей территории, «Кейнс» способны удвоить преимущество.

Ставка: «Каролина» не проиграет + ТМ 5.5 за 2.19.

Прогноз: Матчем ранее оборона «Каролины» показала высокую организованность и лишила гостей любых возможностей реализации атакующих идей в большом количестве.

Ставка: Индивидуальный тотал «Нью-Джерси» меньше 2 за 2.36