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    «Виннипег» и «Колорадо» выиграли первые матчи 1/8 финала Кубка Стэнли

    «Виннипег» и «Колорадо» начали с побед свои серии

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    Нейтан Маккиннон («Колорадо»)
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    Нейтан Маккиннон («Колорадо»)
    Завершились два первых матча 1/8 финала Кубка Стэнли

    «Виннипег» — «Сент-Луис» — 5:3

    «Виннипег» на своем льду выиграл первый матч плей-офф Кубка Стэнли у «Сент-Луиса».

    Главным героем встречи стали Кайл Коннор и Марк Шайфли, набравшие по 3 (1+2) очка. Также за «Джетс» отличились Джарет Андерсон-Долан и Адам Лаури.

    За гостей шайбы забрасывали Роберт Томас, Оскар Сундквист и Джордан Кайру. На счету российского форварда Павла Бучневича голевая передача.

    Второй матч серии состоится 22 апреля в «Виннипеге» в 2:30 (мск).

    НХЛ. Плей-офф. 1/4 финала конференции
    «Виннипег» — «Сент-Луис» — 5:3 (2:2, 0:1, 3:0)
    Голы: Томас — 1 (бол., Фаулер, Бучневич), 9:31 — 0:1. Шайфли — 1 (бол., Коннор, Моррисси), 13:38 — 1:1. Андерсон-Долан — 1 (Бэррон, Шенн), 15:02 — 2:1. Сундквист — 1 (Болдюк, Фолк), 18:10 — 2:2. Кайру — 1 (бол., Фолк, Нейберс), 21:13 — 2:3. Иафалло — 1 (Шайфли, Коннор), 49:18 — 3:3. Коннор — 1 (Шайфли, Моррисси), 58:24 — 4:3. Лаури — 1 (п.в., Эпплтон), 59:07 — 5:3Вратари: Хеллибак — Биннингтон (58:45 — 59:41)Броски: 26 (7+10+9) — 17 (9+6+2)Штраф: 46 — 58Наши: Наместников (14.50/0/0) — Бучневич (19.39/0/-2), Торопченко (12.43/1/0)

    «Виннипег» — «Сент-Луис» — 5:3 (2:2, 0:1, 3:0)

    «Даллас» — «Колорадо» — 5:1

    «Колорадо» не оставил дома шансов «Далласу», уверенно обыграв его в гостях со счетом 5:1.

    Лучшим в составе победителей был Нейтан Маккиннон, набравший 3 (2+1) очка. Также отличились Арттури Лехконен, Девон Тейвз и Чарли Коул.

    Единственная шайба хозяев на счету Роопе Хинтца.

    Следующий матч пройдет 22 апреля на льду «Далласа» и начнется в 4:30 (мск).

    НХЛ. Плей-офф. 1/4 финала конференции
    «Даллас» — «Колорадо» — 1:5 (0:0, 0:2, 1:3)
    Голы: Лехконен — 1 (Маккиннон, Нечас), 29:30 — 0:1. Маккиннон — 1 (бол., Макар, Друэн), 36:38 — 0:2. Хинтц — 1 (бол., Харли, Джонстон), 46:45 — 1:2. Тэйвз — 1 (Мэнсон, О`Коннор), 52:56 — 1:3. Маккиннон — 2 (п.в., О`Коннор, Линдгрен), 56:52 — 1:4. Койл — 1 (Друри, Келли), 57:03 — 1:5Вратари: Эттингер (56:37 — 56:52) — БлэквудБроски: 24 (9+9+6) — 24 (11+7+6)Штраф: 8 — 6Наши: Дадонов (10.18/1/0), Любушкин (21.37/0/-1) — Ничушкин (20.12/1/0)

    «Даллас» — «Колорадо» — 1:5 (0:0, 0:2, 1:3)

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