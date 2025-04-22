Лос-Анджелес
Эдмонтон
«Лос-Анджелес»
Турнирное положение: По сравнению с прошлым годом «Лос-Анджелес» совсем другая команда, котоаря нелучайно оказалась на пятой позиции Запада.
Последние матчи: За пять последних матчей «Лос-Анджелес» проиграл толкьо ра, который пришелся на нчиего не значащий матч против «Калгари».
Лос-Анджелес — Эдмонтон: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: Жанно и Туркотт находятся на пути выздоровления, но с большой долей вероятности пропустят старт «Лос-Анджелеса» в плей-офф.
Общий тонус клуба: В игре против «Эдмонтона» хозяева будут доминировать на протяжении всей игры, и с большой долей вероятности смогут записать на свой счет уверенную победу.
«Эдмонтон»
Турнирное положение: Травмы лидеров значителньо сказались на итоговом месте «Эдмонтона» в таблице Запада. «Ойлерз» финишировали лишь шестыми.
Последние матчи: В пяти последних матчах «Эдмонтон» проиграл только раз, который пришелся как раз игра против «Кингз», причем там калифорнийский клуб учинил разгром команде Ноблоха в гостях — 0:5.
Травмированные игроки: Точно не сыграют за «Эдмонтон» Макдэвид, Драйзайтль и Кейн. Без них у «Ойлерз», в принципе, шансов в серии не очень много.
Общий тонус: Против «Лос-Анджелеса» будет чрезвычайно тяжело, поскольку научиться играть против этой неприятной команды на её территории неимоверно сложно.
Статистика для ставок
- «Лос-Анджелес» в пяти последних поединках проиграл только раз
- Два последних очных противостояния «Эдмонтон» проиграл
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.41, на ничью — 4.31, на гостей — 2.61.
Прогноз: Никто не удивится, если у «Лос-Анджелеса» получится оставить первый матч серии за собой.
- 2.31Спартак — Салават Юлаев: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 1.85Авангард — Локомотив: прогноз и ставкаСегодня в 16:00
- 1.93Вегас — Миннесота: прогноз и ставкаСегодня в 05:00
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Альтернативный прогноз: Гости будут играть без лидеров, поэтому на результативный матч рассчитывать не стоит.
Ставка: П1 с коэффициентом 2.41.
Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.18.