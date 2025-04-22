В матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес» будет принимать «Эдмонтон». Игра пройдет в «Сrypto.com Арене» 22 апреля. Начало встречи — в 05:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Лос-Анджелес» — «Эдмонтон», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Лос-Анджелес»

Турнирное положение: По сравнению с прошлым годом «Лос-Анджелес» совсем другая команда, котоаря нелучайно оказалась на пятой позиции Запада.

Последние матчи: За пять последних матчей «Лос-Анджелес» проиграл толкьо ра, который пришелся на нчиего не значащий матч против «Калгари».

Травмированные игроки: Жанно и Туркотт находятся на пути выздоровления, но с большой долей вероятности пропустят старт «Лос-Анджелеса» в плей-офф.

Общий тонус клуба: В игре против «Эдмонтона» хозяева будут доминировать на протяжении всей игры, и с большой долей вероятности смогут записать на свой счет уверенную победу.

«Эдмонтон»

Турнирное положение: Травмы лидеров значителньо сказались на итоговом месте «Эдмонтона» в таблице Запада. «Ойлерз» финишировали лишь шестыми.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: В пяти последних матчах «Эдмонтон» проиграл только раз, который пришелся как раз игра против «Кингз», причем там калифорнийский клуб учинил разгром команде Ноблоха в гостях — 0:5.

Травмированные игроки: Точно не сыграют за «Эдмонтон» Макдэвид, Драйзайтль и Кейн. Без них у «Ойлерз», в принципе, шансов в серии не очень много.

Общий тонус: Против «Лос-Анджелеса» будет чрезвычайно тяжело, поскольку научиться играть против этой неприятной команды на её территории неимоверно сложно.

Статистика для ставок

«Лос-Анджелес» в пяти последних поединках проиграл только раз

Два последних очных противостояния «Эдмонтон» проиграл

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.41, на ничью — 4.31, на гостей — 2.61.

Прогноз: Никто не удивится, если у «Лос-Анджелеса» получится оставить первый матч серии за собой.

Альтернативный прогноз: Гости будут играть без лидеров, поэтому на результативный матч рассчитывать не стоит.

Ставка: П1 с коэффициентом 2.41.

Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.18.