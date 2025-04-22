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    Лос-Анджелес — Эдмонтон: прогноз на матч НХЛ

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    Прогноз и ставки на «Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»
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    «Лос-Анджелес»
    В матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес» будет принимать «Эдмонтон». Игра пройдет в «Сrypto.com Арене» 22 апреля. Начало встречи — в 05:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Лос-Анджелес» — «Эдмонтон», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. Кубок Стэнли 22 Апреля 2025 года

    Лос-Анджелес

  • НХЛ
    •  Лос-Анджелес 05:00 Эдмонтон

    Эдмонтон

  • НХЛ
    •

    «Лос-Анджелес»

    Турнирное положение: По сравнению с прошлым годом «Лос-Анджелес» совсем другая команда, котоаря нелучайно оказалась на пятой позиции Запада.

    Последние матчи: За пять последних матчей «Лос-Анджелес» проиграл толкьо ра, который пришелся на нчиего не значащий матч против «Калгари».

    Лос-Анджелес — Эдмонтон: коэффициенты букмекеров

    Травмированные игроки: Жанно и Туркотт находятся на пути выздоровления, но с большой долей вероятности пропустят старт «Лос-Анджелеса» в плей-офф.

    Общий тонус клуба: В игре против «Эдмонтона» хозяева будут доминировать на протяжении всей игры, и с большой долей вероятности смогут записать на свой счет уверенную победу.

    «Эдмонтон»

    Турнирное положение: Травмы лидеров значителньо сказались на итоговом месте «Эдмонтона» в таблице Запада. «Ойлерз» финишировали лишь шестыми.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: В пяти последних матчах «Эдмонтон» проиграл только раз, который пришелся как раз игра против «Кингз», причем там калифорнийский клуб учинил разгром команде Ноблоха в гостях — 0:5.

    Травмированные игроки: Точно не сыграют за «Эдмонтон» Макдэвид, Драйзайтль и Кейн. Без них у «Ойлерз», в принципе, шансов в серии не очень много.

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    Общий тонус: Против «Лос-Анджелеса» будет чрезвычайно тяжело, поскольку научиться играть против этой неприятной команды на её территории неимоверно сложно.

    Статистика для ставок

    • «Лос-Анджелес» в пяти последних поединках проиграл только раз

    • Два последних очных противостояния «Эдмонтон» проиграл

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.41, на ничью — 4.31, на гостей — 2.61.

    Прогноз: Никто не удивится, если у «Лос-Анджелеса» получится оставить первый матч серии за собой.

    Альтернативный прогноз: Гости будут играть без лидеров, поэтому на результативный матч рассчитывать не стоит.

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.41.

    Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.18.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Лос-Анджелес — Эдмонтон?

    Матч Лос-Анджелес — Эдмонтон состоится 22 апреля 2025 года в 05:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Лос-Анджелес — Эдмонтон?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Лос-Анджелес — Эдмонтон?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1» с коэффициентом у букмекеров 2.41.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Лос-Анджелес — Эдмонтон?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Лос-Анджелес — Эдмонтон?

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.41, на ничью — 4.31, на гостей — 2.61.

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    Лос-Анджелес — Эдмонтон: прогноз и ставка за 2.41, статистика, коэффициенты матча 22.04.202505:00. «Короли» будут доминировать над «нефтяниками»?
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