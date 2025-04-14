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    При домашних трибунах «Вашингтон» не потеряет очки

    Вашингтон — Коламбус. Ставка (к. 2.00) и прогноз на хоккей, НХЛ, 14 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Вашингтон» — «Коламбус»
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    Райан Леонард
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» будет принимать «Коламбус». Игра пройдет на «Кэпитал Уан Арене» 14 апреля. Начало встречи — в 01:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Вашингтон» — «Коламбус», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. НХЛ 14 Апреля 2025 года

    Вашингтон

  • НХЛ
    •  Вашингтон 01:00 Коламбус

    Коламбус

  • НХЛ
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    «Вашингтон»

    Турнирное положение: После 79 матчей в активе столичной команды остались 109 набранных баллов, с которыми «Кэпс» занимают 1-е место в таблице Восточной конференции, на 9+ очков опережая основных преследователей.

    Последние матчи: В конце минувшей недели «Вашингтон» одержал победу над «Чикаго» — 5:3, в матче с которым Александр Овечкин сравнялся с Уэйном Гретцки по количеству заброшенных шайб. Превзойти значение в 894 гола удалось в проигранной «Айлендерс» встрече — 1:4.

    Вашингтон — Коламбус: коэффициенты букмекеров

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    После знакового события на Лонг-Айленде команда Спенсера Карбери одержала верх над «Каролиной» в динамичной игре при домашних трибунах — 5:4 Б, но в последней встрече «Кэпиталз» допустили крупный провал на территории «Коламбуса» — 0:7.

    Не сыграют: Никлас Бэкстрем, Сонни Милано, Оши Ти Джей, Алексей Протас, Логан Томпсон, Джейкоб Чичран (под вопросом), Александр Овечкин (под вопросом).

    Состояние команды: Столичный коллектив достаточно комфортно чувствует себя в статусе лидера Восточной конференции, однако командный тонус «Кэпиталз» перед началом плей-офф вызывает вопросы.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    На протяжении последних недель «Вашингтон» был зациклен на рекорде, который покорился Александру Овечкину, но вместе с тем качество игры наряду с кадровыми потерями вносит отрицательный вклад в результаты «Кэпс» на дистанции.

    В понимании тактического рисунка «Вашингтон» старается сохранять атакующий настрой и поддерживать стабильную эффективность в завершающих фазах, в то время как оборонительный и вратарский сегменты команды Спенсера Карбери не столь надежны.

    «Коламбус»

    Турнирное положение: В 79 матчах коллектив из Огайо набрал 83 очка, с которыми закрепился на 9-й строчке в таблице Восточной конференции, на 4 турнирных пункта отставая от 8-го «Монреаля».

    Последние матчи: В серии предыдущих встреч «Коламбус» потерпел три поражения кряду с крупной разницей в счете. В отрицательную серию «Блю Джекетс» вошли игры с «Колорадо» — 3:7, «Торонто» — 0:5 и «Оттавой» — 0:4.

    В матче с «сенаторами» на домашнем льду череда провалов «Коламбуса» была прервана — 5:2, после чего команда Дина Эвансона закрепила успех во встрече с «Баффало» — 3:2. В последней игре «Блю Джекетс» сокрушили «Вашингтон» — 7:0.

    Не сыграют: Кевин Лабанк, Джейк Кристиансен (под вопросом), Элвис Мерзликин (под вопросом).

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    • Состояние команды: На протяжении большей части сезона «Коламбус» оставался одним из наиболее ярких середняков Восточной конференции, задачи которого имели прямое отношение к предстоящему розыгрышу Кубка Стэнли.

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    Тем не менее на фоне высокой конкуренции «Блю Джекетс» не справились с давлением и провалили череду определяющих матчей на фоне продолжающихся всплесков производительности, которые присущи команде Дина Эвансона и на флажке регулярки.

    Одной из основных проблем «Коламбуса» остается стабильность, а если точнее — ее отсутствие. В моменте коллектив из Огайо теряет структуру и далеко не всегда действует самоотверженно в своей зоне, тем самым допуская грубые ошибки в защите.

    Статистика для ставок

    • «Вашингтон» одержал 8 побед в 9 последних домашних матчах

    • В 8 играх из 9 предыдущих на домашнем льду «Вашингтон» забрасывал от 4 шайб и более

    • «Коламбус» потерпел 7 поражений в 9 последних матчах на выезде

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Вашингтона» оценивается букмекерами в 1.75, ничья — в 5.02, а победа «Коламбуса» — в 3.83.

    На тотал больше 6.5 можно поставить за 2.20, на тотал меньше 6.5 — за 1.74.

    Прогноз: Матчи на домашней площадке зачастую служат для «Кэпиталз» хорошим импульсом, заставляя столичную команду играть первым номером и не отходить от собственных тактических идей.

    Ставка: «Вашингтон» победит + ТБ 4.5 за 2.00.

    Прогноз: Производительные атакующие бригады «Вашингтона» и очевидные оборонительные проблемы «Коламбуса» формируют отличные условия для очередного яркого перфоманса в исполнении столичного коллектива.

    Ставка: «Вашингтон» забьет в каждом периоде за 2.47.

    Часто задаваемые вопросы:

    Где и когда состоится матч Вашингтон — Коламбус?

    Матч Вашингтон — Коламбус состоится 14 апреля 2025 года в 01:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Какой прогноз на матч Вашингтон — Коламбус?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: «Вашингтон» победит + ТБ 4.5.

    Какую сделать ставку на матч Вашингтон — Коламбус?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку ««Вашингтон» победит + ТБ 4.5» с коэффициентом у букмекеров 2.00.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Вашингтон — Коламбус?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Какие коэффициенты у букмекеров в матче Вашингтон — Коламбус?

    Коэффициенты букмекеров: : Победа «Вашингтона» оценивается букмекерами в 1.75, ничья — в 5.02, а победа «Коламбуса» — в 3.83.

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    Вашингтон — Коламбус: прогноз и ставка за 2.00, статистика, коэффициенты матча 14.04.202501:00. При домашних трибунах «Вашингтон» не потеряет очки
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