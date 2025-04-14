В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» будет принимать «Коламбус». Игра пройдет на «Кэпитал Уан Арене» 14 апреля. Начало встречи — в 01:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Вашингтон» — «Коламбус», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Вашингтон»

Турнирное положение: После 79 матчей в активе столичной команды остались 109 набранных баллов, с которыми «Кэпс» занимают 1-е место в таблице Восточной конференции, на 9+ очков опережая основных преследователей.

Последние матчи: В конце минувшей недели «Вашингтон» одержал победу над «Чикаго» — 5:3, в матче с которым Александр Овечкин сравнялся с Уэйном Гретцки по количеству заброшенных шайб. Превзойти значение в 894 гола удалось в проигранной «Айлендерс» встрече — 1:4.

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После знакового события на Лонг-Айленде команда Спенсера Карбери одержала верх над «Каролиной» в динамичной игре при домашних трибунах — 5:4 Б, но в последней встрече «Кэпиталз» допустили крупный провал на территории «Коламбуса» — 0:7.

Не сыграют: Никлас Бэкстрем, Сонни Милано, Оши Ти Джей, Алексей Протас, Логан Томпсон, Джейкоб Чичран (под вопросом), Александр Овечкин (под вопросом).

Состояние команды: Столичный коллектив достаточно комфортно чувствует себя в статусе лидера Восточной конференции, однако командный тонус «Кэпиталз» перед началом плей-офф вызывает вопросы.

Прогнозы и ставки на НХЛ

На протяжении последних недель «Вашингтон» был зациклен на рекорде, который покорился Александру Овечкину, но вместе с тем качество игры наряду с кадровыми потерями вносит отрицательный вклад в результаты «Кэпс» на дистанции.

В понимании тактического рисунка «Вашингтон» старается сохранять атакующий настрой и поддерживать стабильную эффективность в завершающих фазах, в то время как оборонительный и вратарский сегменты команды Спенсера Карбери не столь надежны.

«Коламбус»

Турнирное положение: В 79 матчах коллектив из Огайо набрал 83 очка, с которыми закрепился на 9-й строчке в таблице Восточной конференции, на 4 турнирных пункта отставая от 8-го «Монреаля».

Последние матчи: В серии предыдущих встреч «Коламбус» потерпел три поражения кряду с крупной разницей в счете. В отрицательную серию «Блю Джекетс» вошли игры с «Колорадо» — 3:7, «Торонто» — 0:5 и «Оттавой» — 0:4.

В матче с «сенаторами» на домашнем льду череда провалов «Коламбуса» была прервана — 5:2, после чего команда Дина Эвансона закрепила успех во встрече с «Баффало» — 3:2. В последней игре «Блю Джекетс» сокрушили «Вашингтон» — 7:0.

Не сыграют: Кевин Лабанк, Джейк Кристиансен (под вопросом), Элвис Мерзликин (под вопросом).

Состояние команды: На протяжении большей части сезона «Коламбус» оставался одним из наиболее ярких середняков Восточной конференции, задачи которого имели прямое отношение к предстоящему розыгрышу Кубка Стэнли.

Тем не менее на фоне высокой конкуренции «Блю Джекетс» не справились с давлением и провалили череду определяющих матчей на фоне продолжающихся всплесков производительности, которые присущи команде Дина Эвансона и на флажке регулярки.

Одной из основных проблем «Коламбуса» остается стабильность, а если точнее — ее отсутствие. В моменте коллектив из Огайо теряет структуру и далеко не всегда действует самоотверженно в своей зоне, тем самым допуская грубые ошибки в защите.

Статистика для ставок

«Вашингтон» одержал 8 побед в 9 последних домашних матчах

В 8 играх из 9 предыдущих на домашнем льду «Вашингтон» забрасывал от 4 шайб и более

«Коламбус» потерпел 7 поражений в 9 последних матчах на выезде

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Вашингтона» оценивается букмекерами в 1.75, ничья — в 5.02, а победа «Коламбуса» — в 3.83.

На тотал больше 6.5 можно поставить за 2.20, на тотал меньше 6.5 — за 1.74.

Прогноз: Матчи на домашней площадке зачастую служат для «Кэпиталз» хорошим импульсом, заставляя столичную команду играть первым номером и не отходить от собственных тактических идей.

Ставка: «Вашингтон» победит + ТБ 4.5 за 2.00.

Прогноз: Производительные атакующие бригады «Вашингтона» и очевидные оборонительные проблемы «Коламбуса» формируют отличные условия для очередного яркого перфоманса в исполнении столичного коллектива.

Ставка: «Вашингтон» забьет в каждом периоде за 2.47.