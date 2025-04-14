В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Анахайм» будет принимать «Колорадо». Игра пройдет на «Хонда Центре» 14 апреля. Начало встречи — в 05:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Анахайм» — «Колорадо», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Анахайм»

Турнирное положение: Тренерский штаб «Анахайма», по большому счету, хвалить не за что, ибо клуб как был год назад на 12 позиции западной конференции, так на ней и остался.

Последние матчи: Весь сезон у «Анахайм» нет никакой стабильности, и у команды бывали светлые полосы, но проигрывалось матчей вс равно больше, чем выигрывалось.

Травмированные игроки: Джонстон, Макгинн, Фаббри и Суханек до сих пор не могут помочь «Анахайму».

Общий тонус клуба: В поединке против «Колорадо» хозяева льда могут получить огромное количество шайб в свои ворота.

«Колорадо»

Турнирное положение: Текущая форма «Колорадо» не вызывает сомнений, поскольку клуб из Денвера уверенно себя чувствует в середине первой восьмерки Запада.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: Проблем с травмами достаточно, однако у «Колорадо» хватает глубины состава, чтобы безболезненно заменить всех выбывших сравнимыми по силам хоккеистами.

Травмированные игроки: Сразу семь игроков «Колорадо» на долгосрочных повреждениях, поэтому Беднару сейчас приходится несладко.

Общий тонус клуба: В игре против «Анахайма» гости могут выиграть матч без особых усилий, если просто проведут в полную мощь 20 минут игры.

Статистика для ставок

Три последних очных противостояния остались за «Колорадо»

«Анахайм» не проигрыывает три матча на домашнем льду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.62, на ничью — 4.40, на гостей — 2.37.

Прогноз: «Колорадо» выглядит более реальным претендентом на победу в этом поединке.

Альтернативный прогноз: Соперники вполне могут устроить результативный поединок.

Ставка: П2 с коэффициентом 2.37.

Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 3.40.