Анахайм
Колорадо
«Анахайм»
Турнирное положение: Тренерский штаб «Анахайма», по большому счету, хвалить не за что, ибо клуб как был год назад на 12 позиции западной конференции, так на ней и остался.
Последние матчи: Весь сезон у «Анахайм» нет никакой стабильности, и у команды бывали светлые полосы, но проигрывалось матчей вс равно больше, чем выигрывалось.
Анахайм — Колорадо: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: Джонстон, Макгинн, Фаббри и Суханек до сих пор не могут помочь «Анахайму».
Общий тонус клуба: В поединке против «Колорадо» хозяева льда могут получить огромное количество шайб в свои ворота.
«Колорадо»
Турнирное положение: Текущая форма «Колорадо» не вызывает сомнений, поскольку клуб из Денвера уверенно себя чувствует в середине первой восьмерки Запада.
Последние матчи: Проблем с травмами достаточно, однако у «Колорадо» хватает глубины состава, чтобы безболезненно заменить всех выбывших сравнимыми по силам хоккеистами.
Травмированные игроки: Сразу семь игроков «Колорадо» на долгосрочных повреждениях, поэтому Беднару сейчас приходится несладко.
Общий тонус клуба: В игре против «Анахайма» гости могут выиграть матч без особых усилий, если просто проведут в полную мощь 20 минут игры.
Статистика для ставок
- Три последних очных противостояния остались за «Колорадо»
- «Анахайм» не проигрыывает три матча на домашнем льду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.62, на ничью — 4.40, на гостей — 2.37.
Прогноз: «Колорадо» выглядит более реальным претендентом на победу в этом поединке.
- 2.30Салават Юлаев — Спартак: прогноз и ставкаСегодня в 14:00
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- 2.31Виннипег — Эдмонтон: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
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Альтернативный прогноз: Соперники вполне могут устроить результативный поединок.
Ставка: П2 с коэффициентом 2.37.
Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 3.40.