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    «Колорадо» по силам справиться с «Анахаймом»?

    Анахайм — Колорадо. Ставка (к. 2.37), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 14 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Анахайм» — «Колорадо»
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    «Колорадо»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Анахайм» будет принимать «Колорадо». Игра пройдет на «Хонда Центре» 14 апреля. Начало встречи — в 05:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Анахайм» — «Колорадо», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. НХЛ 14 Апреля 2025 года

    Анахайм

  • НХЛ
    •  Анахайм 05:00 Колорадо

    Колорадо

  • НХЛ
    •

    «Анахайм»

    Турнирное положение: Тренерский штаб «Анахайма», по большому счету, хвалить не за что, ибо клуб как был год назад на 12 позиции западной конференции, так на ней и остался.

    Последние матчи: Весь сезон у «Анахайм» нет никакой стабильности, и у команды бывали светлые полосы, но проигрывалось матчей вс равно больше, чем выигрывалось.

    Анахайм — Колорадо: коэффициенты букмекеров

    Травмированные игроки: Джонстон, Макгинн, Фаббри и Суханек до сих пор не могут помочь «Анахайму».

    Общий тонус клуба: В поединке против «Колорадо» хозяева льда могут получить огромное количество шайб в свои ворота.

    «Колорадо»

    Турнирное положение: Текущая форма «Колорадо» не вызывает сомнений, поскольку клуб из Денвера уверенно себя чувствует в середине первой восьмерки Запада.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: Проблем с травмами достаточно, однако у «Колорадо» хватает глубины состава, чтобы безболезненно заменить всех выбывших сравнимыми по силам хоккеистами.

    Травмированные игроки: Сразу семь игроков «Колорадо» на долгосрочных повреждениях, поэтому Беднару сейчас приходится несладко.

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    Общий тонус клуба: В игре против «Анахайма» гости могут выиграть матч без особых усилий, если просто проведут в полную мощь 20 минут игры.

    Статистика для ставок

    • Три последних очных противостояния остались за «Колорадо»

    • «Анахайм» не проигрыывает три матча на домашнем льду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.62, на ничью — 4.40, на гостей — 2.37.

    Прогноз: «Колорадо» выглядит более реальным претендентом на победу в этом поединке.

    Альтернативный прогноз: Соперники вполне могут устроить результативный поединок.

    Ставка: П2 с коэффициентом 2.37.

    Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 3.40.

    Часто задаваемые вопросы:

    Где и когда состоится матч Анахайм — Колорадо?

    Матч Анахайм — Колорадо состоится 14 апреля 2025 года в 05:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Какой прогноз на матч Анахайм — Колорадо?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2.

    Какую сделать ставку на матч Анахайм — Колорадо?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2» с коэффициентом у букмекеров 2.37.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Анахайм — Колорадо?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Какие коэффициенты у букмекеров в матче Анахайм — Колорадо?

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.62, на ничью — 4.40, на гостей — 2.37.

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