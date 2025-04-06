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    «Салават Юлаев» остановит «Сибирь» на ее льду

    Сибирь — Салават Юлаев. Ставка (к. 1.95) и прогноз на хоккей, Кубок Гагарина, 6 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Сибирь» — «Салават Юлаев»
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    «Салават Юлаев» повел в серии — 3:2
    В шестом матче серии 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» будет принимать «Салават Юлаев». Игра пройдет на «Сибирь-Арене» 6 апреля. Начало встречи — в 13:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Сибирь» — «Салават Юлаев», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 06 Апреля 2025 года

    Сибирь

  • Новосибирск
    •  Сибирь 13:30 Салават Юлаев

    Салават Юлаев

  • Уфа
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    «Сибирь»

    Путь к плей-офф: В 68 матчах регулярного сезона сибиряки заработали 69 очков, с которыми разместились на 7-й строчке в таблице Востока, по дополнительным показателям опередив «Адмирал».

    Последние матчи: В серию с «Салаватом» «Сибирь» вошла неудачно, допустив два сокрушительных поражения в Уфе — 0:7; 2:8. Первую содержательную попытку выправить ситуацию новосибирцы предприняли на домашнем льду — 2:0.

    Сибирь — Салават Юлаев: коэффициенты букмекеров

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    В четвертой встрече команда Вадима Епанчинцева вновь зацепилась за результат и выровняла положение — 2:1, однако в очередной гостевой игре «Сибирь» устроилась на крупную разницу — 2:5.

    Не сыграют: Григорий Белоусов, Владимир Бутузов, Федор Гордеев, Антон Красоткин.

    Состояние команды: В границах домашнего этапа серии «Сибири» удалось ответить на суровый старт и взять себя в руки, чтобы возродить сравнительно быстро утраченную интригу.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    На своей территории команда Вадима Епанчинцева продемонстрировала оборонительный хоккей наряду с эффективной реализацией, однако сыграть по аналогии в пятом матче не сумела.

    Атакующая линия остается одной из наиболее проблемных зон «Сибири» на дистанции. Вместе с тем на своей половине площадки команда способна грубо ошибаться под натиском со стороны соперников.

    «Салават Юлаев»

    Путь к плей-офф: Уфимцы финишировали в регулярке на 2-й позиции в таблице Восточной конференции. В 68 матчах команда набрала 93 очка, отстав на 3 турнирных балла от лидера.

    Последние матчи: В Кубок Гагарина «Салават Юлаев» вошел с боевым настроем и нацеленностью на результат, на что указывают две событийные победы при домашних трибунах — 7:0; 8:2.

    Однако после убедительных матчей на родном катке команда Виктора Козлова допустила два гостевых провала — 0:2; 1:2. Вернувшись на свой лед, «Салават Юлаев» в очередной раз уничтожил соперника — 5:2.

    Не сыграют: Глеб Кузьмин.

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    • Состояние команды: После бодрого начала «Салават Юлаев» столкнулся с серьезным сопротивлением и весьма неожиданно утратил инициативу, возвращать которую пришлось спустя время.

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    Накануне коллектив Виктора Козлова испытывал колоссальные проблемы с реализацией на фоне явной недооценки соперника и отсутствия должного настроя, который был в Уфе.

    Тем не менее с возвращением на домашний лед ситуация изменилась: «Салават Юлаев» вновь выдал образцовую игру в нападении и добился успеха за счет высокого исполнительского мастерства своих лидеров.

    Статистика для ставок

    • «Сибирь» потерпела 5 поражений в 7 последних матчах

    • В 3-х матчах серии из 5 «Салават Юлаев» забивал не менее 5 голов

    • «Салават Юлаев» одержал 7 побед в 9 последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Сибири» оценивается букмекерами в 3.95, ничья — в 4.40, а победа «Салавата Юлаева» — в 1.80.

    На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.60, на тотал меньше 4.5 — за 2.25.

    Прогноз: Предыдущие матчи в Новосибирске обернулись для «Салавата Юлаева» провалом, но очередной попыткой в гостях уфимцы постараются распорядиться должным образом.

    Ставка: «Салават Юлаев» не проиграет + ТБ 4.5 за 1.95.

    Прогноз: Если команда Виктора Козлова сумеет оказать должное сопротивление в чужой зоне, оборонительная линия «Сибири» в очередной раз рискует развалиться.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Салавата Юлаева» больше 3 за 1.90.

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    Сибирь — Салават Юлаев: прогноз и ставка за 1.95, статистика, коэффициенты матча 06.04.202513:30. «Салават Юлаев» остановит «Сибирь» на ее льду
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