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    Сможет ли «Торпедо» взломать оборону ярославцев?

    Торпедо — Локомотив: Ставка (к. 2.25) и прогноз на хоккей, КХЛ, 31 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Торпедо» — «Локомотив»
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    Александр Радулов — нападающий «Локомотива»
    В третьем матче 1-го раунда розыгрыша Кубка Гагарина «Торпедо» будет принимать «Локомотив». Начало встречи — в 19:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Торпедо» — «Локомотив», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 31 Марта 2025 года

    Торпедо

  • Нижний Новгород
    •  Торпедо 19:30 Локомотив

    Локомотив

  • Ярославль
    •

    «Торпедо»

    Путь к плей-офф: По итогам «регулярки» нижегородцы заняли 8-е место в таблице Запада, набрав 71 очко за 68 встреч. «Торпедо» попал на грозный «Локомотив».

    После 2-х встреч в Ярославле команда Игоря Ларионова находится на краю пропасти, «Торпедо» проигрывает со счетом 0:2 в серии.

    Торпедо — Локомотив: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: В 1-м поединке серии с ярославцами «Торпедо» проиграло со счетом 1:3, пропустив все шайбы во 2-м периоде. Во второй встрече «Торпедо» и вовсе не смогло забросить хотя-бы одной шайбы (0:2).

    Нижегородцы также проиграли последние 5 матчей в регулярном чемпионате. За этот отрезок «Торпедо» уступило «Авангарду» (3:4), «Автомобилисту» (1:2), «Сибири» (2:3), «Северстали» (2:3) и СКА (2:3 Б).

    Не сыграют: Василий Атанасов и Данил Савунов (у обоих — травмы).

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Состояние команды: «Торпедо» не смогло зацепить ни одного матча в Ярославле, проигрывая со счетом в серии 0:2. Если нижегородцы проиграют 3-й поединок, то отыграться будет очень тяжело.

    Пока не очень понятно, за счет чего «Торпедо» сможет переломить ход серии. Нападение нижегородцев все никак не может сломить защитную линию «Локомотива».

    Предстоящий матч будет определяющим для «Торпедо», ведь команда Игоря Ларионова бросит все силы для того, чтобы победить. Иначе, нижегородцы вряд-ли смогут отыграться.

    «Локомотив»

    Путь к плей-офф: «Железнодорожники» завоевали Кубок Континента по итогам регулярного чемпионата, заняв 1-е место во всей лиге и набрав 102 очка.

    Последние матчи: В 1-й встрече плей-офф «Локомотив» выиграл со счетом 3:1 благодаря удачному 2-му периоду. Во 2-м поединке команда не дала «Торпедо» возможности забросить шайбу, поставив точку в третьем периоде.

    У «Локомотива» продолжается победная серия, которая насчитывает уже 5 матчей подряд. За этот отрезок команда также обыгрывала «Адмирал» (4:1), ЦСКА (3:1) и «Динамо» М (4:1) в «регулярке».

    Не сыграет: Степан Никулин из-за травмы.

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  • 26/03/2025

    • Состояние команды: В плей-офф КХЛ «Локомотив» удачно стартовал, сломив сопротивление «Торпедо» в ярославских поединках. Пока «железнодорожники» полностью переигрывают нижегородцев.

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    Кажется, что «Локомотив» точно раздавит «Торпедо» и пройдет во 2-й раунд. Если «железнодорожники» победят в третьем матче, то у нижегородцев нет шансов отыграться.

    У «Локомотива» отлично действует голкипер Даниил Исаев, его игра вселяет уверенность в игроков команды. За 2 матча в плей-офф вратарь пропустил лишь 1 шайбу.

    Статистика для ставок

    • «Торпедо» проиграло 7 последних матчей

    • В 2-х встречах плей-офф «Локомотив» пропустил всего 1 шайбу

    • «Локомотив» выиграл все 2 матча в серии с «Торпедо»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Локомотива» оценивается букмекерами в 1.80, ничья — в 4.10, а победа «Торпедо» — в 4.10.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.60, на тотал меньше 5.5 — за 1.47.

    Прогноз: «Локомотив» также будет доминировать в Нижнем Новгороде. «Торпедо» не сможет забросить много шайб.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Торпедо» 1.5 меньше за 2.25.

    Прогноз: «Локомотив» также не будет бежать вперед и играть в атаке.

    Ставка: Тотал 4.5 меньше за 1.95.

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    Торпедо — Локомотив: прогноз и ставка за 2.25, статистика, коэффициенты матча 31.03.202519:30. Сможет ли «Торпедо» взломать оборону ярославцев?
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