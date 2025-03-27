В первом матче серии 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Москва будет принимать СКА. Игра пройдет в «ВТБ Арене» 27 марта. Начало встречи — в 19:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Динамо» Москва — СКА, коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Динамо» Москва

Путь к плей-офф: Столичная команда по итогам регулярки заработала 89 очков, с которыми заняла 2-е место в таблице Западной конференции, на 2+ балла опередив основных своих конкурентов.

Последние матчи: На финише чемпионата московское «Динамо» одержало ряд значимых побед над топ-соперниками. В частности, «бело-голубые» обыграли «Салават Юлаев» — 3:1, ЦСКА — 3:1 и «Авангард» — 4:3 ОТ.

Динамо — СКА: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 2.144.002.75Бонус$1500

Однако завершить регулярный сезон на позитивной волне команде Алексея Кудашова не удалось. В одном из заключительных матчей динамовцы были разгромлены «Локомотивом» — 1:4. В другой встрече столичный коллектив уступил «Северстали» — 2:3.

Не сыграют: В составе московского клуба нет кадровых потерь.

Состояние команды: После неудачного стартового рывка «Динамо» Москва сумело наладить игру и занять наиболее выгодную на фоне тотального доминирования «Локомотива» позицию в Западной конференции.

Прогнозы и ставки на КХЛ

В настоящее время столичная команда преследует высокие цели, опираясь на сыгранность, кубковый опыт отдельных игроков и уверенность в собственных идеях, которые обеспечивали результат на дистанции.

Свою игру «Динамо» Москва базирует на балансе линий, сочетая грамотную работу без шайбы и умение подстраиваться под ритм соперников. При этом временами «бело-голубые» сталкиваются с проблемами низкой реализации.

СКА

Путь к плей-офф: В 68 матчах регулярного сезона петербуржцы заработали 82 очка, с которыми прописались на 7-й строчке в таблице Западной конференции, отстав от пятерки сильнейших на 3 пункта.

Последние матчи: В первой половине марта СКА — после цикла из 4-х подряд поражений — организовал 4 победы кряду, обыграв поочередно ЦСКА — 3:2 ОТ, «Металлург» Мг — 4:2, «Динамо» Минск — 3:1 и «Сочи» — 2:0.

За неплохой серией последовала осечка на территории «Трактора» — 2:4. Следом команда Романа Ротенберга проиграла «Автомобилисту» — 2:3 Б, но в заключительном матче регулярки добилась победы над «Торпедо» — 3:2 Б.

Не сыграют: Александр Никишин.

Состояние команды: Нынешняя регулярка оказалась одной из наиболее слабых в исполнении СКА в истории КХЛ не только ввиду недопустимо низкого турнирного положения, но и по причине уровня игры на дистанции.

Безусловно, атакующий потенциал петербуржцев остается одним из главных его достоинств, однако далеко не всегда коллектив Романа Ротенберга демонстрирует самоотдачу и дисциплину, присущие статусным представителям турнира.

На фоне отсутствия системной гибкости СКА допускает грубые ошибки в обороне и испытывает сложности в ситуациях, требующих адаптации к различным стилям соперников, особенно в матчах против тактически грамотных команд.

Статистика для ставок

«Динамо» Москва одержало 5 побед в 6 последних очных встречах

В 5 очных матчах из 6 предыдущих «Динамо» Москва забивало не менее 3 голов

В 4-х личных встречах из 6 последних в Москве соперникам не удавалось пробить тотал больше 5.5

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Динамо» Москва оценивается букмекерами в 2.22, ничья — в 4.00, а победа СКА — в 2.99.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.15, на тотал меньше 5.5 — за 1.70.

Прогноз: По ходу сезона московская команда неоднократно разбиралась с проблемными петербуржцами, поэтому в рамках плей-офф она имеет неплохие шансы на очередной успех в рамках этого противостояния.

Ставка: «Динамо» Москва победит за 2.22.

Прогноз: На фоне атакующего потенциала обеих команд соперники могут выбрать модель сдерживания, которая должна свести к минимуму число голевых моментов, отразившись таким образом на общей событийности.

Ставка: Тотал меньше 5 за 1.95.