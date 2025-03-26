ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Гарри КейнТрансферный дайджест. 18 — 24 марта Игор ТудорУпрощение игры. «Ювентус» уволил Тиагу Мотту и назначил Игора Тудора Шон Брэди против Леона ЭдвардсаЧемпионство Эдвардса было случайным. И Шон Брэди наглядно это показал
  • 00:53
    • Дубль Свидерского обеспечил Польше победу над Мальтой в отборе ЧМ-2026
  • 00:38
    • Англия уверенно обыграла Латвию, Кейн забил гол
  • 23:33
    • Источник: Аканджи изъявил желание выступать в «Реале»
    Все новости спорта

    «Вашингтон» добьется победы в битве лидеров НХЛ?

    Виннипег — Вашингтон. Ставка (к. 2.08) и прогноз на хоккей, НХЛ, 26 марта 2025 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Виннипег Джетс Прогнозы на Вашингтон Кэпиталз
    Прогноз и ставки на «Виннипег» — «Вашингтон»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Вашингтон» идет без поражений на протяжении 4-х матчей
    В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Виннипег» примет «Вашингтон». Игра пройдет в «Канада Лайф Центре» 26 марта. Начало встречи — в 03:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Виннипег» — «Вашингтон», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Хоккей. НХЛ 26 Марта 2025 года

    Виннипег

  • НХЛ
    •  Виннипег 03:00 Вашингтон

    Вашингтон

  • НХЛ
    •

    «Виннипег»

    Турнирное положение: В таблице Западной конференции канадцы из Манитобы закрепились на 1-м месте, набрав 100 очков в 71 игре. От основных конкурентов «Джетс» ушли в отрыв на 8+ турнирных баллов.

    Последние матчи: Накануне «Виннипег» выдал очередную плюсовую серию, состоявшую из 3-х побед. В нее вошли матчи с «Рейнджерс» — 2:1, «Далласом» — 4:1 и «Сиэтлом» — 3:2 ОТ.

    Виннипег — Вашингтон: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 2.064.002.90Бонус$1500
    •

    Далее последовало поражение от «Ванкувера» — 2:6 и очередной успешный результат на льду «Эдмонтона» — 4:3 ОТ. В последней встрече «Джетс» весьма неожиданно уступили дома «Баффало» — 3:5.

    Не сыграют: В составе «Джетс» нет кадровых потерь.

    Состояние команды: «Виннипег» уверенно лидирует в своей конференции, сохраняя хороший темп набора очков и излучая уверенность, которая сопровождает команду со старта чемпионата.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Четкий игровой баланс по сей день остается одним из главных козырей «Джетс» на фоне прямых конкурентов. Так, канадцы надежно действуют на своей половине площадки и стараются эффективно проявлять себя в нападении.

    Тем не менее, будучи устойчивым к затяжным кризисным этапам, «Виннипег» имеет определенные проблемы при игре с тактически грамотными и не менее агрессивными в нападении соперниками.

    «Вашингтон»

    Турнирное положение: В активе столичного клуба 102 очка по итогам 70 проведенных встреч. В таблице Западной конференции «Кэпиталз» — с отрывом в 12 баллов — удерживают 1-ю позицию.

    Последние матчи: В одном из предыдущих гостевых матчей «Вашингтон» устроился на крупное поражение от «Лос-Анджелеса» — 0:3, которое прервало поток из 5 побед кряду.

    Однако в серии следующих игр команда Спенсера Карбери вновь оказалась неуступчивой. В частности, накануне «Вашингтон» обыграл «Сан-Хосе» — 5:1, «Детройт» — 4:1, «Филадельфию» — 3:2 и «Флориду» — 6:3.

    Не сыграют: Никлас Бэкстрем, Сонни Милано, Оши Ти Джей.

  • НХЛ. «Вашингтон» победил «Флориду», «Нэшвилл» выиграл у «Торонто»
  • Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 23 марта
  • 23/03/2025

    • Состояние команды: На протяжении всего сезона «Вашингтон» демонстрирует убедительную игру, нацеливаясь не только на победу по итогам регулярки, но и на многообещающую плей-офф кампанию.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    Коллектив Спенсера Карбери находится в отличной форме и излучает предельную уверенность на льду, где главным его достоинством остается нападение, что объясняется превосходными кондициями ведущих бомбардиров.

    Еще одним сильным качеством «Вашингтона» является игра при домашних трибунах. На своем катке «Кэпиталз» стабильно набирают очки и редко создают для соперников комфортные условия борьбы.

    Статистика для ставок

    • «Вашингтон» не проигрывает на протяжении 4-х последних матчей

    • «Вашингтон» добился 9 побед в 10 предыдущих играх

    • В 6 матчах из 8 последних «Вашингтон» забивал не менее 4 голов

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Виннипега» оценивается букмекерами в 2.26, ничья — в 4.35, а победа «Вашингтона» — в 2.79.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.75, на тотал меньше 5.5 — за 2.33.

    Прогноз: Столичный коллектив находится в отличной форме, чего не скажешь о «Джетс», отталкиваясь от их последних результатов. В соперничестве сильнейших клубов лиги «Вашингтон» имеет все шансы уйти в отрыв.

    Ставка: «Вашингтон» победит в матче за 2.08.

    Прогноз: С учетом бомбардирского потенциала обеих команд предстоящая встреча готова обеспечить событийную программу, предусматривающую большое количество голов и атакующей остроты.

    Ставка: Тотал больше 6 за 1.98.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Де Минор — Фонсека
  • Теннис
  • Сегодня в 02:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Орландо — Лос-Анджелес Лейкерс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Индиана — Миннесота
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Вашингтон — Торонто
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Бруклин — Даллас
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Нью-Йорк Айлендерс — Коламбус
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:30
    •  1.79
  • Прогноз на матч Даллас — Миннесота
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Нью-Орлеан — Филадельфия
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Свитолина — Свентек
  • Теннис
  • Сегодня в 03:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Юта — Детройт
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  3.05
  • Прогноз на матч Япония — Саудовская Аравии
  • Футбол
  • Сегодня в 13:35
    •  1.80
  • Прогноз на матч Южная Корея — Иордания
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч КНДР — ОАЭ
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Китай — Австралия
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Виннипег — Вашингтон: прогноз и ставка за 2.08, статистика, коэффициенты матча 26.03.202503:00. «Вашингтон» добьется победы в битве лидеров НХЛ?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры