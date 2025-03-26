В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Виннипег» примет «Вашингтон». Игра пройдет в «Канада Лайф Центре» 26 марта. Начало встречи — в 03:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Виннипег» — «Вашингтон», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Виннипег»

Турнирное положение: В таблице Западной конференции канадцы из Манитобы закрепились на 1-м месте, набрав 100 очков в 71 игре. От основных конкурентов «Джетс» ушли в отрыв на 8+ турнирных баллов.

Последние матчи: Накануне «Виннипег» выдал очередную плюсовую серию, состоявшую из 3-х побед. В нее вошли матчи с «Рейнджерс» — 2:1, «Далласом» — 4:1 и «Сиэтлом» — 3:2 ОТ.

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Далее последовало поражение от «Ванкувера» — 2:6 и очередной успешный результат на льду «Эдмонтона» — 4:3 ОТ. В последней встрече «Джетс» весьма неожиданно уступили дома «Баффало» — 3:5.

Не сыграют: В составе «Джетс» нет кадровых потерь.

Состояние команды: «Виннипег» уверенно лидирует в своей конференции, сохраняя хороший темп набора очков и излучая уверенность, которая сопровождает команду со старта чемпионата.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Четкий игровой баланс по сей день остается одним из главных козырей «Джетс» на фоне прямых конкурентов. Так, канадцы надежно действуют на своей половине площадки и стараются эффективно проявлять себя в нападении.

Тем не менее, будучи устойчивым к затяжным кризисным этапам, «Виннипег» имеет определенные проблемы при игре с тактически грамотными и не менее агрессивными в нападении соперниками.

«Вашингтон»

Турнирное положение: В активе столичного клуба 102 очка по итогам 70 проведенных встреч. В таблице Западной конференции «Кэпиталз» — с отрывом в 12 баллов — удерживают 1-ю позицию.

Последние матчи: В одном из предыдущих гостевых матчей «Вашингтон» устроился на крупное поражение от «Лос-Анджелеса» — 0:3, которое прервало поток из 5 побед кряду.

Однако в серии следующих игр команда Спенсера Карбери вновь оказалась неуступчивой. В частности, накануне «Вашингтон» обыграл «Сан-Хосе» — 5:1, «Детройт» — 4:1, «Филадельфию» — 3:2 и «Флориду» — 6:3.

Не сыграют: Никлас Бэкстрем, Сонни Милано, Оши Ти Джей.

Состояние команды: На протяжении всего сезона «Вашингтон» демонстрирует убедительную игру, нацеливаясь не только на победу по итогам регулярки, но и на многообещающую плей-офф кампанию.

Коллектив Спенсера Карбери находится в отличной форме и излучает предельную уверенность на льду, где главным его достоинством остается нападение, что объясняется превосходными кондициями ведущих бомбардиров.

Еще одним сильным качеством «Вашингтона» является игра при домашних трибунах. На своем катке «Кэпиталз» стабильно набирают очки и редко создают для соперников комфортные условия борьбы.

Статистика для ставок

«Вашингтон» не проигрывает на протяжении 4-х последних матчей

«Вашингтон» добился 9 побед в 10 предыдущих играх

В 6 матчах из 8 последних «Вашингтон» забивал не менее 4 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Виннипега» оценивается букмекерами в 2.26, ничья — в 4.35, а победа «Вашингтона» — в 2.79.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.75, на тотал меньше 5.5 — за 2.33.

Прогноз: Столичный коллектив находится в отличной форме, чего не скажешь о «Джетс», отталкиваясь от их последних результатов. В соперничестве сильнейших клубов лиги «Вашингтон» имеет все шансы уйти в отрыв.

Ставка: «Вашингтон» победит в матче за 2.08.

Прогноз: С учетом бомбардирского потенциала обеих команд предстоящая встреча готова обеспечить событийную программу, предусматривающую большое количество голов и атакующей остроты.

Ставка: Тотал больше 6 за 1.98.