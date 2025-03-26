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    «Северсталь» справится с давлением «Спартака»?

    Спартак — Северсталь. Ставка (к. 1.85) и прогноз на хоккей, Кубок Гагарина, 26 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Спартак» — «Северсталь»
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    «Северсталь» обыграла «Динамо»
    В первом матче серии 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Спартак» будет принимать «Северсталь». Игра пройдет на «Мегаспорт Арене» 26 марта. Начало встречи — в 19:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Спартак» — «Северсталь», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 26 Марта 2025 года

    Спартак

  • Москва
    •  Спартак 19:30 Северсталь

    Северсталь

  • Череповец
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    «Спартак»

    Путь к плей-офф: Регулярный чемпионат «Спартак» завершил на 3-й строчке в таблице Западной конференции, набрав в 68 матчах 87 очков. От 2-го «Динамо» Москва «красно-белые» отстали на 2 балла.

    Последние матчи: Неделями ранее «Спартак» провел весьма неплохую серию, которая состояла из 3-х побед кряду, включая домашнюю встречу с «Северсталью» — 4:2.

    Спартак — Северсталь: коэффициенты букмекеров

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    Положительный отрезок команды Алексея Жамнова был прерван весьма неожиданно: при домашних трибунах спартаковцы уступили «Нефтехимику» — 2:4. Накануне московский клуб одержал верх над «Сочи» — 3:1 и «Ладой» — 3:2 ОТ.

    Не сыграют: В составе «красно-белых» кадровые потери отсутствуют.

    Состояние команды: Очередной регулярный чемпионат «Спартака» был наполнен яркими отрезками, содержательной игрой в нападении и обязательными периодами спада.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Команда Алексея Жамнова спокойно разобралась со своими турнирными задачами и выступила так, как от нее того ожидали — демонтируя агрессивную атакующую динамику, движение и вариативность в завершающих фазах.

    На фоне высочайшего исполнительского мастерства лидеров одной из проблемных зон «красно-белых» остается оборона. Временами «Спартак» допускает провалы в защите, в результате чего теряет общий игровой баланс и упускает инициативу.

    «Северсталь»

    Путь к плей-офф: Череповецкая команда набрала 83 очка, разместившись на 6-м месте в таблице Западной конференции и опередив на 1 турнирный пункт СКА, который закончил регулярку на позиции ниже.

    Последние матчи: На финише регулярки «Северсталь» добилась яркой победы над минским «Динамо» на домашнем льду — 5:4, после чего отправилась в гости к «Спартаку», где ее ждало разочарование — 2:4.

    Однако неделю перед плей-офф команда Андрея Козырева закончила на позитиве, одержав 3 победы: поочередно череповчане разобрались с «Куньлунем» — 5:4 Б, «Торпедо» — 3:2 и «Динамо» Москва — 3:2.

    Не сыграют: Ярослав Дыбленко.

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    • Состояние команды: «Северсталь» выдала прекрасную по своим меркам регулярку, продемонстрировав конкурентоспособность на фоне более имиджевых команд Запада.

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    На протяжении всей кампании «Северсталь» сопровождали неоднозначные отрезки, но даже в кризисных ситуациях коллектив Андрея Козырева старался сохранять верность собственной игровой модели.

    В частности, одним из сильнейших качеств «Северстали» по сей день остается агрессивная игра при четком взаимодействии в чужой зоне. Однако на фоне нестабильности в обороне атакующие действия череповчан не всегда обеспечивают должный результат.

    Статистика для ставок

    • «Северсталь» не проигрывает на протяжении 3-х матчей

    • В 2-х личных встречах из 3-х предыдущих победа досталась «Северстали»

    • В 6 очных матчах из 7 предыдущих был пробит тотал больше 5.5

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Спартака» оценивается букмекерами в 1.97, ничья — в 4.00, а победа «Северстали» — в 3.58.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.80, на тотал меньше 5.5 — за 2.00.

    Прогноз: На финише регулярки «Северсталь» выдала уверенный отрезок и напомнила о себе, как о боевом коллективе, который готов замахнуться на продолжительную борьбу в рамках Кубка, начав с успешной первой встречи в Москве.

    Ставка: «Северсталь» не проиграет за 1.85.

    Прогноз: На льду «Мегаспорт Арены» встретятся команды, любящие открытый хоккей, в котором преобладают высокая интенсивность, динамика и атакующая острота, зачастую способствующие высокой результативности.

    Ставка: Тотал больше 5.5 за 1.80.

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    Спартак — Северсталь: прогноз и ставка за 1.85, статистика, коэффициенты матча 26.03.202519:30. «Северсталь» справится с давлением «Спартака»?
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