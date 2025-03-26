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    «Каролина» легко справится с «хищниками»?

    Каролина — Нэшвилл. Ставка (к. 1.69), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 26 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Каролина» — «Нэшвилл»
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    «Каролина»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Каролина» будет принимать «Нэшвилл». Игра пройдет в «Леново Центре» 26 марта. Начало встречи — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Каролина» — «Нэшвилл», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. НХЛ 26 Марта 2025 года

    Каролина

  • НХЛ
    •  Каролина 02:00 Нэшвилл

    Нэшвилл

  • НХЛ
    •

    «Каролина»

    Турнирное положение: Победный заряд «Каролины» никуда не собирается уходить, а клуб из Роли всерьез вознамерился финишировать на втором месте Востока.

    Последние матчи: За десять последних матчей «Каролина» проиграла только раз, зато пропустила сразу семь голов от «Кингс».

    Каролина — Нэшвилл: коэффициенты букмекеров

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  • 1.634.804.40Бонус$1500
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    Травмированные игроки: В лазарете «Каролины» все без изменений, поскольку клубу снова не смогут помочь Каррьер и Фаст. При этом список тех, кто может пропустить игру тоже внушительный: Гостисбехер, Джарвис, Стаал и Свечников.

    Общий тонус клуба: Хозяева дольно легко разберутся с «Нэшвиллом» поскольку игроки «хищников» уже мысленно в отпуске.

    «Нэшвилл»

    Турнирное положение: Сезон для «Нэшвилла» продолжает катиться по наклонной, и с 14 позиции Запада он никуда не денется.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: В пяти последних матчах «Нэшвилл» записал на свой счет всего лишь одну победу, которая пришлась на предпоследний матч против «Торонто».

    Травмированные игроки: За «Нэшвилл» в предстоящей игре не смогут сыграть Йоси, Лозон и Вилсби.

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    Общий тонус клуба: Гостям нечего предложить «Каролине», посколкьу уровень мотивации совсем несопоставим.

    Статистика для ставок

    • В десяти последних матчах «Каролина» проиграла только раз

    • В шести последних матчах «Нэшвилл» потерпел пять поражений

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.69, на ничью — 4.92, на гостей — 4.30.

    Прогноз: «Каролина» с большой долей вероятности заберет легкую победу в этом матче.

    Альтернативный прогноз: Вряд ли поклонников хоккея будет ждать результативная игра в этом матче.

    Ставка: П1 с коэффициентом 1.69.

    Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.43.

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    Каролина — Нэшвилл: прогноз и ставка за 1.69, статистика, коэффициенты матча 26.03.202502:00. «Каролина» легко справится с «хищниками»?
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