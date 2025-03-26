В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Каролина» будет принимать «Нэшвилл». Игра пройдет в «Леново Центре» 26 марта. Начало встречи — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Каролина» — «Нэшвилл», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Каролина»

Турнирное положение: Победный заряд «Каролины» никуда не собирается уходить, а клуб из Роли всерьез вознамерился финишировать на втором месте Востока.

Последние матчи: За десять последних матчей «Каролина» проиграла только раз, зато пропустила сразу семь голов от «Кингс».

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Травмированные игроки: В лазарете «Каролины» все без изменений, поскольку клубу снова не смогут помочь Каррьер и Фаст. При этом список тех, кто может пропустить игру тоже внушительный: Гостисбехер, Джарвис, Стаал и Свечников.

Общий тонус клуба: Хозяева дольно легко разберутся с «Нэшвиллом» поскольку игроки «хищников» уже мысленно в отпуске.

«Нэшвилл»

Турнирное положение: Сезон для «Нэшвилла» продолжает катиться по наклонной, и с 14 позиции Запада он никуда не денется.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: В пяти последних матчах «Нэшвилл» записал на свой счет всего лишь одну победу, которая пришлась на предпоследний матч против «Торонто».

Травмированные игроки: За «Нэшвилл» в предстоящей игре не смогут сыграть Йоси, Лозон и Вилсби.

Общий тонус клуба: Гостям нечего предложить «Каролине», посколкьу уровень мотивации совсем несопоставим.

Статистика для ставок

В десяти последних матчах «Каролина» проиграла только раз

В шести последних матчах «Нэшвилл» потерпел пять поражений

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.69, на ничью — 4.92, на гостей — 4.30.

Прогноз: «Каролина» с большой долей вероятности заберет легкую победу в этом матче.

Альтернативный прогноз: Вряд ли поклонников хоккея будет ждать результативная игра в этом матче.

Ставка: П1 с коэффициентом 1.69.

Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.43.