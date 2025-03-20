Барыс
Ак Барс
«Барыс»
Турнирное положение: В активе казахстанцев 35 очков после 66 матчей. В таблице Восточной конференции команда разместилась на 12-й строчке.
Последние матчи: В одном из последних матчей на домашнем льду «Барыс» порадовал местную публику уверенной победой над «Сибирью» — 4:1, чего не происходило достаточно давно.
Барыс — Ак Барс: коэффициенты букмекеров
Следом при родных трибунах команда Галыма Мамбеталиева крупно проиграла ЦСКА — 0:3, а затем отправилась в гостевую серию, в ходе которой взяла верх над «Адмиралом» — 5:4 Б, но уступила «Амуру» — 2:5 и «Сибири» — 2:3.
Не сыграют: Никита Бояркин, Андрей Шутов.
Состояние команды: Без какой-либо турнирной мотивации, «Барыс» старается показывать прогресс, намекая на готовность выправить не самую обнадеживающую ситуацию в следующем сезоне.
Тем не менее даже ввиду последних локальных успехов казахстанцы остаются аутсайдерами на фоне практически любого соперника лиги. Главной проблемой команды Галыма Мамбеталиева в настоящий момент является низкая реализация.
Несмотря на умение создавать голевые моменты, «Барысу» не хватает должного мастерства исполнения. В контексте оборонительного содержания у казахстанцев также полно недостатков. Команда допускает много ошибок, которые определяют исход большинства матчей.
«Ак Барс»
Турнирное положение: В 66 матчах казанцы заработали 83 очка и обосновались на 5-й строчке в таблице Восточной конференции, по дополнительным показателям опережая «Авангард».
Последние матчи: Текущий отрезок «Ак Барса» оставляет желать лучшего, если отталкиваться исключительно от результатов, которые насчитывают 3 поражения при 1 победе.
В ходе не самого боевого цикла команда Анвара Гатиятулина проиграла «Авангарду» — 0:2 и «Спартаку» — 3:5, но разгромила «Трактор» — 6:2. В последней встрече казанцы уступили «Витязю» — 1:2 ОТ.
Не сыграют: Егор Бабенко, Никита Евсеев.
Состояние команды: По ходу сезона «Ак Барс» пытался совладать с последствиями перестройки и набрать кондиции, которые позволили бы побороться за Кубок после провала годом ранее.
За считаные дни до завершения регулярного чемпионата «Ак Барс» замыкает первую пятерку Востока, а с точки зрения игрового содержания по-прежнему испытывает некоторые трудности на дистанции.
Несмотря на то что «Ак Барс» остается одним из самых результативных представителей конференции, использовать атакующие потенциал канадцам удается далеко не в каждой игре. Вместе с тем коллектив Анвара Гатиятулина по-прежнему не может избавиться от ошибок в обороне.
Статистика для ставок
- В 3-х очных встречах из 5 последних была зафиксирована ничья в основное время
- Победой «Ак Барса» закончились 10 предыдущих очных матчей
- Только в одной личной встрече из 5 последних в Казахстане «Барыс» забросил больше одной шайбы
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Барыса» оценивается букмекерами в 7.10, ничья — в 5.80, а победа «Ак Барса» — в 1.39.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.20, на тотал меньше 5.5 — за 1.68.
- 2.45ЦСКА — Локомотив: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 2.25Металлург Мг — Адмирал: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 2.00Автомобилист — СКА: прогноз и ставкаЗавтра в 17:00
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Прогноз: Несмотря на не самый боевой тонус перед началом плей-офф, «Ак Барсу» хватит класса уверенно разобраться со статистически худшей командой Восточной конференции.
Ставка: Индивидуальный тотал «Ак Барса» больше 3.5 за 1.93.
Прогноз: На площадке казахстанцев команда Анвара Гатиятулина способна завладеть инициативой и сыграть с позиции силы, контролируя основную событийность данной встречи.
Ставка: «Ак Барс» не проиграет ни одного периода за 1.80.