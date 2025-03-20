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    «Ак Барс» реализует атакующий потенциал на льду «Барыса»

    «Барыс» — «Ак Барс»: прогноз на КХЛ 20 марта 2025 года

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    «Ак Барс» в игре с «Трактором»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Барыс» будет принимать «Ак Барс». Игра пройдет на «Барыс Арене» 20 марта. Начало встречи — в 17:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Барыс» — «Ак Барс», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 20 Марта 2025 года

    Барыс

  • Астана
    •  Барыс 17:30 Ак Барс

    Ак Барс

  • Казань
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    «Барыс»

    Турнирное положение: В активе казахстанцев 35 очков после 66 матчей. В таблице Восточной конференции команда разместилась на 12-й строчке.

    Последние матчи: В одном из последних матчей на домашнем льду «Барыс» порадовал местную публику уверенной победой над «Сибирью» — 4:1, чего не происходило достаточно давно.

    Барыс — Ак Барс: коэффициенты букмекеров

    Следом при родных трибунах команда Галыма Мамбеталиева крупно проиграла ЦСКА — 0:3, а затем отправилась в гостевую серию, в ходе которой взяла верх над «Адмиралом» — 5:4 Б, но уступила «Амуру» — 2:5 и «Сибири» — 2:3.

    Не сыграют: Никита Бояркин, Андрей Шутов.

    Состояние команды: Без какой-либо турнирной мотивации, «Барыс» старается показывать прогресс, намекая на готовность выправить не самую обнадеживающую ситуацию в следующем сезоне.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Тем не менее даже ввиду последних локальных успехов казахстанцы остаются аутсайдерами на фоне практически любого соперника лиги. Главной проблемой команды Галыма Мамбеталиева в настоящий момент является низкая реализация.

    Несмотря на умение создавать голевые моменты, «Барысу» не хватает должного мастерства исполнения. В контексте оборонительного содержания у казахстанцев также полно недостатков. Команда допускает много ошибок, которые определяют исход большинства матчей.

    «Ак Барс»

    Турнирное положение: В 66 матчах казанцы заработали 83 очка и обосновались на 5-й строчке в таблице Восточной конференции, по дополнительным показателям опережая «Авангард».

    Последние матчи: Текущий отрезок «Ак Барса» оставляет желать лучшего, если отталкиваться исключительно от результатов, которые насчитывают 3 поражения при 1 победе.

    В ходе не самого боевого цикла команда Анвара Гатиятулина проиграла «Авангарду» — 0:2 и «Спартаку» — 3:5, но разгромила «Трактор» — 6:2. В последней встрече казанцы уступили «Витязю» — 1:2 ОТ.

    Не сыграют: Егор Бабенко, Никита Евсеев.

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    • Состояние команды: По ходу сезона «Ак Барс» пытался совладать с последствиями перестройки и набрать кондиции, которые позволили бы побороться за Кубок после провала годом ранее.

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    За считаные дни до завершения регулярного чемпионата «Ак Барс» замыкает первую пятерку Востока, а с точки зрения игрового содержания по-прежнему испытывает некоторые трудности на дистанции.

    Несмотря на то что «Ак Барс» остается одним из самых результативных представителей конференции, использовать атакующие потенциал канадцам удается далеко не в каждой игре. Вместе с тем коллектив Анвара Гатиятулина по-прежнему не может избавиться от ошибок в обороне.

    Статистика для ставок

    • В 3-х очных встречах из 5 последних была зафиксирована ничья в основное время

    • Победой «Ак Барса» закончились 10 предыдущих очных матчей

    • Только в одной личной встрече из 5 последних в Казахстане «Барыс» забросил больше одной шайбы

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Барыса» оценивается букмекерами в 7.10, ничья — в 5.80, а победа «Ак Барса» — в 1.39.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.20, на тотал меньше 5.5 — за 1.68.

    Прогноз: Несмотря на не самый боевой тонус перед началом плей-офф, «Ак Барсу» хватит класса уверенно разобраться со статистически худшей командой Восточной конференции.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Ак Барса» больше 3.5 за 1.93.

    Прогноз: На площадке казахстанцев команда Анвара Гатиятулина способна завладеть инициативой и сыграть с позиции силы, контролируя основную событийность данной встречи.

    Ставка: «Ак Барс» не проиграет ни одного периода за 1.80.

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    «Барыс» — «Ак Барс»: прогноз и ставка за 1.93, статистика, коэффициенты матча 20.03.202517:30. «Ак Барс» реализует атакующий потенциал на льду «Барыса»
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