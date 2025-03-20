В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Автомобилист» будет принимать СКА. Игра пройдет на «УГМК-Арене» 20 марта. Начало встречи — в 17:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Автомобилист» — СКА, коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Автомобилист»

Турнирное положение: В активе «Автомобилиста» 85 очков по итогам 66 матчей. В таблице Восточной конференции команда занимает 4-е место, отставая на 3 турнирных балла от тройки лидеров.

Последние матчи: Концовку регулярного сезона «Автомобилист» проводит на «УГМК-Арене», где успел откатать 4 встречи, 2 из которых закончились его поражением.

В дебютной игре в новом многофункциональном комплексе команда Николая Заварухина уступила ЦСКА — 3:4, за матчем с которым последовали победы над «Торпедо» — 2:1 и «Сочи» — 6:3. Накануне екатеринбуржцы проиграли «Салавату Юлаеву» — 1:4.

Не сыграют: Джесси Блэйкер, Анатолий Голышев, Кертис Волк.

Состояние команды: За несколько недель до завершения регулярного чемпионата «Автомобилист» оставался главным преследователем «Трактора» в гонке лидеров Востока, однако, утратив стабильность, уральцы ослабили свои позиции.

Прогнозы и ставки на КХЛ

В настоящий момент «Автомобилист» надеется закрепиться в первой четверке конференции, пытаясь использовать фактор новой домашней арены на фоне очевидных проблем игрового содержания.

При сравнительно яркой атакующей модели «Автомобилист» моментами не может выдержать баланс между нападением и защитой. Так, в фазах высокого темпа матчей команда Николая Заварухина нередко допускает грубые ошибки у своих ворот.

СКА

Турнирное положение: По итогам 66 матчей СКА сместился на 7-ю позицию в таблице Западной конференции. С 79 очками на счету, петербуржцы по дополнительным показателям отстают от «Северстали».

Последние матчи: В первой половине марта СКА провел серию из 4-х побед, начавшуюся с гостевого успеха на территории ЦСКА — принципиального соперника, справиться с которым удалось в овертайме — 3:2 ОТ.

Следом команда Романа Ротенберга, на домашнем льду, разобралась с «Металлургом» Мг — 4:2, «Динамо» Минск — 3:1 и «Сочи» — 2:0. Стабильный отрезок СКА был прерван днем ранее: в гостях петербуржцы уступили «Трактору» — 2:4.

Не сыграют: Евгений Кузнецов.

Состояние команды: На флажке регулярного сезона СКА вышел на некий уровень стабильности, нацеливаясь на приобретение боевой формы перед началом кубкового раунда.

За считаные дни до завершения чемпионата команда Романа Ротенберга попытается минимизировать количество системных ошибок, которые мешали ей по ходу неоднозначной в плане качества исполнения кампании.

В настоящий момент СКА обладает высоким атакующим потенциалом, однако качество реализации петербуржцев в отдаленных матчах оставляет желать лучшего, как и оборонительная организованность, уступающая многим прямым конкурентам.

Статистика для ставок

В 3-х последних очных матчах был пробит тотал больше 6.5

«Автомобилист» одержал 4 победы в 6 последних очных встречах

В 3-х последних очных матчах СКА забивал не менее 4 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Автомобилиста» оценивается букмекерами в 2.70, ничья — в 4.20, а победа СКА — в 2.35.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.00, на тотал меньше 5.5 — за 1.81.

Прогноз: Последние матчи между этими командами сопровождались высокой результативностью, а ввиду текущего атакующего потенциала обоих топ-клубов приятная зрителю тенденция вполне может сохраниться.

Ставка: Тотал больше 5.5 за 2.00.

Прогноз: На финише регулярного сезона СКА набрал неплохую форму, за счет которой может зацепиться за результат на территории нестабильного в последних матчах соперника.

Ставка: СКА победит в матче за 1.80.