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    На катке «Автомобилиста» пройдет событийная игра

    «Автомобилист» — СКА: прогноз на хоккей, КХЛ, 20 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Автомобилист» — СКА
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    «Автомобилист» разгромил «Сочи» на домашнем льду
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Автомобилист» будет принимать СКА. Игра пройдет на «УГМК-Арене» 20 марта. Начало встречи — в 17:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Автомобилист» — СКА, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 20 Марта 2025 года

    Автомобилист

  • Екатеринбург
    •  Автомобилист 17:00 СКА

    СКА

  • Санкт-Петербург
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    «Автомобилист»

    Турнирное положение: В активе «Автомобилиста» 85 очков по итогам 66 матчей. В таблице Восточной конференции команда занимает 4-е место, отставая на 3 турнирных балла от тройки лидеров.

    Последние матчи: Концовку регулярного сезона «Автомобилист» проводит на «УГМК-Арене», где успел откатать 4 встречи, 2 из которых закончились его поражением.

    Автомобилист — СКА: коэффициенты букмекеров

    В дебютной игре в новом многофункциональном комплексе команда Николая Заварухина уступила ЦСКА — 3:4, за матчем с которым последовали победы над «Торпедо» — 2:1 и «Сочи» — 6:3. Накануне екатеринбуржцы проиграли «Салавату Юлаеву» — 1:4.

    Не сыграют: Джесси Блэйкер, Анатолий Голышев, Кертис Волк.

    Состояние команды: За несколько недель до завершения регулярного чемпионата «Автомобилист» оставался главным преследователем «Трактора» в гонке лидеров Востока, однако, утратив стабильность, уральцы ослабили свои позиции.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    В настоящий момент «Автомобилист» надеется закрепиться в первой четверке конференции, пытаясь использовать фактор новой домашней арены на фоне очевидных проблем игрового содержания.

    При сравнительно яркой атакующей модели «Автомобилист» моментами не может выдержать баланс между нападением и защитой. Так, в фазах высокого темпа матчей команда Николая Заварухина нередко допускает грубые ошибки у своих ворот.

    СКА

    Турнирное положение: По итогам 66 матчей СКА сместился на 7-ю позицию в таблице Западной конференции. С 79 очками на счету, петербуржцы по дополнительным показателям отстают от «Северстали».

    Последние матчи: В первой половине марта СКА провел серию из 4-х побед, начавшуюся с гостевого успеха на территории ЦСКА — принципиального соперника, справиться с которым удалось в овертайме — 3:2 ОТ.

    Следом команда Романа Ротенберга, на домашнем льду, разобралась с «Металлургом» Мг — 4:2, «Динамо» Минск — 3:1 и «Сочи» — 2:0. Стабильный отрезок СКА был прерван днем ранее: в гостях петербуржцы уступили «Трактору» — 2:4.

    Не сыграют: Евгений Кузнецов.

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  • 17/03/2025

    • Состояние команды: На флажке регулярного сезона СКА вышел на некий уровень стабильности, нацеливаясь на приобретение боевой формы перед началом кубкового раунда.

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    За считаные дни до завершения чемпионата команда Романа Ротенберга попытается минимизировать количество системных ошибок, которые мешали ей по ходу неоднозначной в плане качества исполнения кампании.

    В настоящий момент СКА обладает высоким атакующим потенциалом, однако качество реализации петербуржцев в отдаленных матчах оставляет желать лучшего, как и оборонительная организованность, уступающая многим прямым конкурентам.

    Статистика для ставок

    • В 3-х последних очных матчах был пробит тотал больше 6.5

    • «Автомобилист» одержал 4 победы в 6 последних очных встречах

    • В 3-х последних очных матчах СКА забивал не менее 4 голов

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Автомобилиста» оценивается букмекерами в 2.70, ничья — в 4.20, а победа СКА — в 2.35.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.00, на тотал меньше 5.5 — за 1.81.

    Прогноз: Последние матчи между этими командами сопровождались высокой результативностью, а ввиду текущего атакующего потенциала обоих топ-клубов приятная зрителю тенденция вполне может сохраниться.

    Ставка: Тотал больше 5.5 за 2.00.

    Прогноз: На финише регулярного сезона СКА набрал неплохую форму, за счет которой может зацепиться за результат на территории нестабильного в последних матчах соперника.

    Ставка: СКА победит в матче за 1.80.

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    «Автомобилист» — СКА: прогноз и ставка за 2.00, статистика, коэффициенты матча 20.03.202517:00. На катке «Автомобилиста» пройдет событийная игра
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