В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» будет принимать «Нефтехимик». Начало встречи — в 15:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Сибирь» — «Нефтехимик», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Сибирь»

Турнирное положение: Команда Вадима Епанчинцева располагается на 8-й позиции Востока, набрав 40 очков в 42-х встречах. «Сибирь» опережает 9-ю строчку, которая находится вне зоны плей-офф, лишь на 1 балл.

Последние матчи: В прошлом поединке команда проиграла в овертайме минскому «Динамо» со счетом 2:3, а до этого «Сибирь» всухую уступила «Торпедо» (0:2).

У команды продолжается серия поражений, которая насчитывает уже 3 матча подряд. За этот период «Сибирь» также проиграла «Нефтехимику» со счетом 1:2, пропустив все шайбы во 2-м периоде.

Не сыграет: Федор Гордеев (травма).

Прогнозы и ставки на КХЛ

Состояние команды: В нынешнем сезоне «Сибирь» выступает очень нестабильно. Команда может выдать победную серию из 6-и матчей, а потом столько же раз проиграть.

В «Сибири» есть опытные игроки, которые берут на себя лидерство, но при этом команда никак не может стабильно набирать очки. Сейчас у сибиряков продолжается полоса неудач.

Игра «Сибири» в атаке во многом зависит от легионеров. Если у Тейлора Бека и Энди Андреоффа не получается давать результат, то у команды автоматически начинаются проблемы на чужой половине плошадки.

«Нефтехимик»

Турнирное положение: «Волки» занимают 10-е место в таблице Востока с 39-ю очками после 43-х встреч. «Нефтехимик» продолжает борьбу за плей-офф, отставая от 8-ки лишь на 1 балл.

Последние матчи: В прошлом поединке «волки» крупно проиграли «Салавату Юлаеву» (4:7), провалив 2-й период. Матчем ранее «Нефтехимик» одолел все ту же «Сибирь» (2:1).

В последних 5-и встречах у команды только 1 победа и 4 поражения. За этот период «Нефтехимик» также уступил «Авангарду» (1:5), «Трактору» (2:6) и ЦСКА (1:2 Б).

Не сыграют: Александр Дергачев и Роман Абросимов (у обоих — травмы).

Состояние команды: У «Нефтехимика» уже несколько раз случался неприятный спад, но команда всегда находила силы выбраться из ямы, начиная стабильно набирать очки.

Предстоящий матч против «Сибири» будет настоящей проверкой для «Нефтехимика». Команде необходимо побеждать, чтобы обострить борьбу за плей-офф.

У «Нефтехимика» есть неплохой атакующий потенциал, но при этом у «волков» точно есть проблемы в обороне, которые срочно нужно решать — команда пропускает слишком много в последнее время.

Статистика для ставок

В последних 8-и встречах «Нефтехимик» выиграл только 1 раз

У «Сибири» продолжается серия поражений, которая насчитывает уже 3 матча подряд

В последних 5-и очных противостояниях «Сибирь» 4 раза обыгрывала «Нефтехимик»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Сибири» оценивается букмекерами в 2.02, ничья — в 3.90, а победа «Нефтехимика» — в 3.55.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.55, а на тотал меньше 5.5 — за 1.50.

Прогноз: Обе команды будут стараться играть строго в обороне. Прогнозируем ничейный результат в основное время.

Ставка: Ничья в основное время за 3.90.

Прогноз: Можно предположить, что команды не смогут забросить много шайб.

Ставка: Тотал 4.5 меньше за 1.98.