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    «Куньлунь» попытается избежать крупного поражения

    «Куньлунь» — ЦСКА. Ставка (к. 1.81) и прогноз на хоккей, КХЛ, 10 января 2025 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Куньлунь Ред Стар Прогнозы на ЦСКА
    Прогноз и ставки на «Куньлунь» — ЦСКА
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    Иан Маккошен
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Куньлунь» будет принимать ЦСКА. Игра пройдет на «Арене Мытищи» 10 января. Начало встречи — в 19:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Куньлунь» — ЦСКА, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 10 Января 2025 года

    Куньлунь Ред Стар

  • Пекин
    •  Куньлунь Ред Стар 19:30 ЦСКА

    ЦСКА

  • Москва
    •

    «Куньлунь»

    Турнирное положение: В активе китайской команды 40 очков после 42 матчей. В таблице Западной конференции она закрепилась на 9-м месте, отставая от зоны первой восьмерки на 6 турнирных пунктов.

    Последние матчи: Недавнее поражение от ЦСКА со счетом 2:3 стало точкой, на которой «Куньлунь» поставил на паузу собственные неудачи. В настоящий момент пекинцы не проигрывают на протяжении 5 матчей.

    Куньлунь Ред Стар — ЦСКА: коэффициенты букмекеров

    Так, после провала во встрече в столице команда Михаила Кравца одержала верх над «Барысом» — 2:0, «Спартаком» — 4:2, «Торпедо» — 4:3 ОТ, «Витязем» — 3:2 ОТ и «Амуром» — 5:0.

    Не сыграют: Семен Синяткин.

    Состояние команды: На протяжении длительного периода «Куньлунь» рассматривался с точки зрения бесперспективного коллектива, который тратит сезон впустую.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Однако в настоящий момент команда Михаила Кравца вышла на беспрецедентный по стандартам нынешней кампании уровень игрового тонуса и весьма неожиданно ворвалась в борьбу за плей-офф.

    Зачастую последние матчи «Куньлуня» сопровождаются хорошей результативностью и довольно качественной игрой в обороне, которую пекинцы будут пытаться сберечь на дистанции.

    ЦСКА

    Турнирное положение: В 42 матчах «армейцы» набрали 57 очков, с которыми опустились на 3-е место в таблице Западной конференции, отстав от «Спартака» по дополнительным показателям.

    Последние матчи: В конце 2024 года ЦСКА выдал превосходную серию, итогом которой стали 11 матчей без поражений. Финальным соперником данного цикла оказался «Сочи» — 4:1.

    После встречи с главным аутсайдером Запада ситуация резко переменилась в худшую сторону. В трех последних встречах команда Ильи Воробьева проиграла СКА — 3:6, «Локомотиву» — 1:4 и минскому «Динамо» — 0:2.

    Не сыграют: Егор Фатеев, Дмитрий Саморуков.

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    • Состояние команды: По ходу нескольких месяцев с начала сезона ЦСКА жертвовал результатами ради перестройки, которая должна вернуть «армейцев» в элиту Западной конференции.

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    На фоне всех текущих обновлений команда Ильи Воробьева лишь сравнительно недавно вышла на пик формы, выдав уверенную серию из 11 матчей без поражений.

    Тем не менее в последних встречах у ЦСКА весьма неожиданно перестало получаться то, что удавалось ранее. В частности, текущие провалы «армейцев» связаны с низким качеством игры у своих ворот.

    Статистика для ставок

    • «Куньлунь» побеждает на протяжении 5 последних матчей

    • В 3-х встречах из последних 4 «Куньлунь» забивал не менее 3 голов

    • ЦСКА не побеждает в гостях на протяжении 3 последних матчей

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Куньлуня» оценивается букмекерами в 4.70, ничья — в 4.60, а победа ЦСКА — в 1.67.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.00, на тотал меньше 5.5 — за 1.81.

    Прогноз: На данном этапе регулярки у ЦСКА не получается игра, в то время как китайская команда проводит превосходный отрезок, тем самым повышая шансы на свой успех в матче с фаворитом.

    Ставка: «Куньлунь» победит с форой +1.5 за 1.81.

    Прогноз: На фоне мотивации обеих команд и проблем в обороне, разобраться с которыми соперники пока не могут, очная игра в Мытищах обещает стать результативной.

    Ставка: Тотал больше 5.5 за 2.00.

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    «Куньлунь» — ЦСКА: прогноз, ставка (1.81), статистика, коэффициенты матча 10.01.2025. Прогнозы на хоккей. «Куньлунь» попытается избежать крупного поражения
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