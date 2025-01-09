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    Встреча двух аутсайдеров лиги запомнится голами?

    «Сочи» — «Амур». Ставка (к. 2.15) и прогноз на хоккей, КХЛ, 9 января 2025 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Сочи Прогнозы на Амур
    Прогноз и ставки на «Сочи» — «Амур»
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    Иван Мищенко
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сочи» будет принимать «Амур». Игра пройдет в «Большом» 9 января. Начало встречи — в 19:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Сочи» — «Амур», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 09 Января 2025 года

    Сочи

  • Сочи
    •  Сочи 19:30 Амур

    Амур

  • Хабаровск
    •

    «Сочи»

    Турнирное положение: По итогам 41 игры сочинцы прописались на 11-й строчке в таблице Западной конференции. За этот отрезок черноморцы набрали 27 очков.

    Последние матчи: В одном из последних матчей ушедшего года «Сочи» добился победы над «Ладой» — 4:3, которая помогла прервать серию из 8 поражений подряд.

    Сочи — Амур: коэффициенты букмекеров

    Однако в настоящее время южане проводят очередной отрицательный цикл. Накануне команда Сергея Зубова уступила СКА — 4:5 и ЦСКА — 1:4, а также дважды проиграла «Динамо» Москва — 1:5, 0:2.

    Не сыграют: Амир Гараев.

    Состояние команды: «Сочи» продолжает находиться в числе аутсайдеров чемпионата, испытывая серьезные проблемы системного характера.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Команда Сергея Зубова демонстрирует катастрофически слабую продуктивность впереди, а практически каждая неудача «Сочи» объясняется тотальным провалом обороны.

    В настоящее время «Сочи» не может конкурировать с остальными соперниками Западной конференции на равных и решать задачи, в которых упоминалось бы 8-е место.

    «Амур»

    Турнирное положение: В 43 матчах дальневосточники заработали 23 балла, с которыми по-прежнему находятся на 12-м месте в таблице Восточной конференции.

    Последние матчи: В конце 2024 года «Амур» поочередно проиграл «Салавату Юлаеву» (дважды — 0:3, 4:5 ОТ) и «Сибири» — 3:4, а январский цикл матчей начал с победы над «Трактором» — 3:2 ОТ.

    После весьма неожиданного успеха в Челябинске команду Виктора Костюченка накрыла новая волна провалов. Так, днями ранее «Амур» потерпел поражения от «Металлурга» Мг — 2:3 и «Куньлуня» — 0:5.

    Не сыграют: Игнат Коротких, Иван Мищенко.

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    • Состояние команды: «Амур» продолжает предпринимать безуспешные попытки покинуть зону аутсайдеров Восточной конференции и переключиться на более значимые задачи.

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    Несмотря на желание и боевой характер в отдельных матчах, команда Виктора Костюченка по-прежнему терпит неудачи на длительных отрезках, хотя временами демонстрирует довольно качественный хоккей.

    Обновленная игровая модель «Амура» подразумевает активные действия у чужих ворот, но даже ввиду акцента на атаку оборона дальневосточников остается ключевым слабым звеном.

    Статистика для ставок

    • «Сочи» потерпел 12 поражений в 13 последних матчах

    • В 3-х предыдущих играх «Сочи» не забивал больше гола

    • «Амур» проиграл в 4-х гостевых матчах из последних 5

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Сочи» оценивается букмекерами в 2.22, ничья — в 3.95, а победа «Амура» — в 3.00.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.15, на тотал меньше 5.5 — за 1.69.

    Прогноз: В настоящее время ни «Сочи», ни «Амур» не решают турнирно значимые задачи, но в очной встрече аутсайдеры способны проявить себя с лучшей стороны в контексте атакующей игры.

    Ставка: Тотал больше 5.5 за 2.15.

    Прогноз: Несмотря на провальные с точки зрения содержания матчи, «Амур» выходит на лед с нацеленностью на яркую и динамичную игру у чужих ворот, которая может стать определяющей на территории «Сочи».

    Ставка: «Амур» победит в матче за 2.17.

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    «Сочи» — «Амур»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 09.01.2025. Прогнозы на хоккей. Встреча двух аутсайдеров лиги запомнится голами?
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