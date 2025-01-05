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    «Короли» продолжат побеждать?

    «Лос-Анджелес» — «Тампа». Ставка (к. 2.43), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 05 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Лос-Анджелес» — «Тампа»
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    «Лос-Анджелес»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес» будет принимать «Тампу». Игра пройдет в «Сrypto.com Арене» 05 января. Начало встречи — в 05:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Лос-Анджелес» — «Тампа», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Лос-Анджелес»

    Турнирное положение: Показатели «Лос-Анджелеса» по сезону вполне приемлемые для того, чтобы удерживать четвертую позицию западной конференции.

    Последние матчи: В трех последних поединках «Лос-Анджелес» справился с «Нью-Джерси», «Филадельфией» и «Эдммонтоном».

    Травмированные игроки: Травмированные хоккеисты у «Лос-Анджелеса» по-прежнему имеются. Клубу не могут помочь Даути и Льюис. Есть вопросы по здоровью Мура.

    Общий тонус клуба: Состояние команды из Калифорнии отличное, поэтому в предстоящем поединке против «Тампы» именно она выглядит очевидным фаворитом.

    «Тампа»

    Турнирное положение: Есть определённые сложности у «Тампы» с решением турнирных задач, поскольку клуб Купера всего лишь на седьмой позиции Востока.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: Тем более в двух последних матчах «Тампа» не смогла выиграть ни разу, а в крайнем поединке таки вовсе проиграла «Сан-Хосе».

    Травмированные игроки: По-прежнему в лазарете «Тампы» находится швейцарский защитник Мозер. Есть вопросы по состоянию Хедмана, который повредил голову в одном из последних матчей.

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    Общий тонус клуба: С «королями» будет очень тяжелый матч, поскольку коллектив Хиллера отлично знает, как играть в обороне.

    Статистика для ставок

    • «Лос-Анджелес» выиграл три последних матча

    • «Тампа» проиграла два последних матча по сезону

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.43, на ничью — 4.20, на гостей — 2.62.

    Прогноз: В этой игре у хозяев больше шансов на успех.

    Альтернативный прогноз: Соперники примерно равны по силам, поэтому никто не удивится, если в этом матче будет овертайм.

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.43.

    Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 4.00.

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    «Лос-Анджелес» — «Тампа»: прогноз, ставка (2.43), статистика, коэффициенты матча 05.01.2025. Прогнозы на хоккей. «Короли» продолжат побеждать?
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