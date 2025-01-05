В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес» будет принимать «Тампу». Игра пройдет в «Сrypto.com Арене» 05 января. Начало встречи — в 05:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Лос-Анджелес» — «Тампа», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Лос-Анджелес»

Турнирное положение: Показатели «Лос-Анджелеса» по сезону вполне приемлемые для того, чтобы удерживать четвертую позицию западной конференции.

Последние матчи: В трех последних поединках «Лос-Анджелес» справился с «Нью-Джерси», «Филадельфией» и «Эдммонтоном».

Травмированные игроки: Травмированные хоккеисты у «Лос-Анджелеса» по-прежнему имеются. Клубу не могут помочь Даути и Льюис. Есть вопросы по здоровью Мура.

Общий тонус клуба: Состояние команды из Калифорнии отличное, поэтому в предстоящем поединке против «Тампы» именно она выглядит очевидным фаворитом.

«Тампа»

Турнирное положение: Есть определённые сложности у «Тампы» с решением турнирных задач, поскольку клуб Купера всего лишь на седьмой позиции Востока.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: Тем более в двух последних матчах «Тампа» не смогла выиграть ни разу, а в крайнем поединке таки вовсе проиграла «Сан-Хосе».

Травмированные игроки: По-прежнему в лазарете «Тампы» находится швейцарский защитник Мозер. Есть вопросы по состоянию Хедмана, который повредил голову в одном из последних матчей.

Общий тонус клуба: С «королями» будет очень тяжелый матч, поскольку коллектив Хиллера отлично знает, как играть в обороне.

Статистика для ставок

«Лос-Анджелес» выиграл три последних матча

«Тампа» проиграла два последних матча по сезону

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.43, на ничью — 4.20, на гостей — 2.62.

Прогноз: В этой игре у хозяев больше шансов на успех.

Альтернативный прогноз: Соперники примерно равны по силам, поэтому никто не удивится, если в этом матче будет овертайм.

Ставка: П1 с коэффициентом 2.43.

Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 4.00.