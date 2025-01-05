«Лос-Анджелес»
Турнирное положение: Показатели «Лос-Анджелеса» по сезону вполне приемлемые для того, чтобы удерживать четвертую позицию западной конференции.
Последние матчи: В трех последних поединках «Лос-Анджелес» справился с «Нью-Джерси», «Филадельфией» и «Эдммонтоном».
Травмированные игроки: Травмированные хоккеисты у «Лос-Анджелеса» по-прежнему имеются. Клубу не могут помочь Даути и Льюис. Есть вопросы по здоровью Мура.
Общий тонус клуба: Состояние команды из Калифорнии отличное, поэтому в предстоящем поединке против «Тампы» именно она выглядит очевидным фаворитом.
«Тампа»
Турнирное положение: Есть определённые сложности у «Тампы» с решением турнирных задач, поскольку клуб Купера всего лишь на седьмой позиции Востока.
Последние матчи: Тем более в двух последних матчах «Тампа» не смогла выиграть ни разу, а в крайнем поединке таки вовсе проиграла «Сан-Хосе».
Травмированные игроки: По-прежнему в лазарете «Тампы» находится швейцарский защитник Мозер. Есть вопросы по состоянию Хедмана, который повредил голову в одном из последних матчей.
Общий тонус клуба: С «королями» будет очень тяжелый матч, поскольку коллектив Хиллера отлично знает, как играть в обороне.
Статистика для ставок
- «Лос-Анджелес» выиграл три последних матча
- «Тампа» проиграла два последних матча по сезону
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.43, на ничью — 4.20, на гостей — 2.62.
Прогноз: В этой игре у хозяев больше шансов на успех.
- 2.07Швеция — Финляндия: прогноз и ставкаСегодня в 23:30
- 2.39Вашингтон — Рейнджерс: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
- 1.90Вегас — Баффало: прогноз и ставкаЗавтра в 06:00
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Альтернативный прогноз: Соперники примерно равны по силам, поэтому никто не удивится, если в этом матче будет овертайм.
Ставка: П1 с коэффициентом 2.43.
Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 4.00.