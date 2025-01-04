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    «Авангард» заберет очки на льду «Нефтехимика»

    «Нефтехимик» — «Авангард». Ставка (к. 2.02) и прогноз на хоккей, КХЛ, 4 января 2025 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Нефтехимик Прогнозы на Авангард
    Прогноз и ставки на «Нефтехимик» — «Авангард»
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    Константин Окулов
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Нефтехимик» будет принимать «Авангард». Игра пройдет на «Нефтехим Арене» 4 января. Начало встречи — в 17:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Нефтехимик» — «Авангард», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 04 Января 2025 года

    Нефтехимик

  • Нижнекамск
    •  Нефтехимик 17:00 Авангард

    Авангард

  • Омск
    •

    «Нефтехимик»

    Турнирное положение: Накануне нижнекамцы выпали за пределы кубковой зоны. На данный момент они занимают 9-е место в таблице Восточной конференции с 37 очками в активе, отставая от 8-й «Сибири» по дополнительным показателям.

    Последние матчи: Последняя победа «Нефтехимика» датирована 4 декабря: тогда команда Олега Леонтьева разгромила «Куньлунь» — 5:2. В серии следующих матчей нижнекамцы проиграли «Авангарду» — 3:4 ОТ, ЦСКА (дважды 4:7; 1:2 Б), «Северстали» — 1:4 и «Трактору» — 2:6.

    Нефтехимик — Авангард: коэффициенты букмекеров

    Не сыграют: Роман Абросимов, Александр Дергачев.

    Состояние команды: «Нефтехимик» вновь преследует затяжная форма кризиса: команда теряет позиции в борьбе за плей-офф и с большим трудом отвоевывает очки.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Временами нижнекамцы проявляют характерную активность в атаке, но слабая реализация мешает подопечным Олега Леонтьева добиваться большего в каждом отдельном матче и на дистанции.

    Традиционно прогресс «Нефтехимика» затормаживают колоссальные проблемы с подпущенными голами, ввиду чего для улучшения показателей претенденту на кубковое место предстоит поработать системно.

    «Авангард»

    Турнирное положение: Ранее омичам удалось закрепиться на 7-й строчке в таблице Восточной конференции. В 39 матчах «ястребы» набрали 39 очков. Своих основных конкурентов они обходят на 2 турнирных балла.

    Последние матчи: В прошлом месяце «Авангард» выдал весьма неплохую серию из 4-х матчей без поражений, однако конец года смазал за счет нескольких провальных результатов. В частности, омичи уступили «Ладе» — 3:4 и дважды проиграли «Магнитке» — 1:2 ОТ; 1:2, между встречами с которой взяли реванш у тольяттинцев — 7:6.

    Не сыграют: Сергей Бойков, Эмиль Галимов, Алекс Грант, Даниил Степанов, Владимир Ткачев.

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    • Состояние команды: Накануне «Авангард» провел прекрасный отрезок, который породил теорию о возможном возвращении в большую игру, но последние матчи все это опровергают.

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    В настоящее время «Авангарду» по-прежнему не хватает ни системности, ни последовательности с точки зрения настроя на отдельные матчи, ввиду чего новому тренерскому штабу только предстоит во всем разобраться.

    В попытках улучшить содержание игры «Авангард», вероятно, сосредоточится на улучшении стабильности и тем самым сформирует прочную основу для повышения уверенности.

    Статистика для ставок

    • «Нефтехимик» не побеждает на протяжении 5 последних матчей

    • В 7 матчах из последних 9 «Нефтехимик» непременно пропускал 3 гола и более

    • В 3-х матчах из последних 4 в гостях «Авангард» не проигрывал в основное время

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Нефтехимика» оценивается букмекерами в 3.14, ничья — в 4.05, а победа «Авангарда» — в 2.02.

    На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.74, на тотал меньше 4.5 — за 2.10.

    Прогноз: Очередной этап «Нефтехимика» сопровождается потерями очков и разладом с точки зрения игры. Откровенно плохая форма команды Олега Леонтьева позволит омичам заработать столь нужные очки.

    Ставка: «Авангард» победит за 2.02.

    Прогноз: Спад «Нефтехимика» вовсе не подразумевает, что «Авангарду» достанется победа без усилий; чтобы провести этот выезд успешно, команде важно продемонстрировать хорошую результативность.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Авангарда» больше 2.5 за 1.80.

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    «Нефтехимик» — «Авангард»: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 04.01.2025. Прогнозы на хоккей. «Авангард» заберет очки на льду «Нефтехимика»
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