В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Нефтехимик» будет принимать «Авангард». Игра пройдет на «Нефтехим Арене» 4 января. Начало встречи — в 17:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Нефтехимик» — «Авангард», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Нефтехимик»

Турнирное положение: Накануне нижнекамцы выпали за пределы кубковой зоны. На данный момент они занимают 9-е место в таблице Восточной конференции с 37 очками в активе, отставая от 8-й «Сибири» по дополнительным показателям.

Последние матчи: Последняя победа «Нефтехимика» датирована 4 декабря: тогда команда Олега Леонтьева разгромила «Куньлунь» — 5:2. В серии следующих матчей нижнекамцы проиграли «Авангарду» — 3:4 ОТ, ЦСКА (дважды 4:7; 1:2 Б), «Северстали» — 1:4 и «Трактору» — 2:6.

Не сыграют: Роман Абросимов, Александр Дергачев.

Состояние команды: «Нефтехимик» вновь преследует затяжная форма кризиса: команда теряет позиции в борьбе за плей-офф и с большим трудом отвоевывает очки.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Временами нижнекамцы проявляют характерную активность в атаке, но слабая реализация мешает подопечным Олега Леонтьева добиваться большего в каждом отдельном матче и на дистанции.

Традиционно прогресс «Нефтехимика» затормаживают колоссальные проблемы с подпущенными голами, ввиду чего для улучшения показателей претенденту на кубковое место предстоит поработать системно.

«Авангард»

Турнирное положение: Ранее омичам удалось закрепиться на 7-й строчке в таблице Восточной конференции. В 39 матчах «ястребы» набрали 39 очков. Своих основных конкурентов они обходят на 2 турнирных балла.

Последние матчи: В прошлом месяце «Авангард» выдал весьма неплохую серию из 4-х матчей без поражений, однако конец года смазал за счет нескольких провальных результатов. В частности, омичи уступили «Ладе» — 3:4 и дважды проиграли «Магнитке» — 1:2 ОТ; 1:2, между встречами с которой взяли реванш у тольяттинцев — 7:6.

Не сыграют: Сергей Бойков, Эмиль Галимов, Алекс Грант, Даниил Степанов, Владимир Ткачев.

Состояние команды: Накануне «Авангард» провел прекрасный отрезок, который породил теорию о возможном возвращении в большую игру, но последние матчи все это опровергают.

В настоящее время «Авангарду» по-прежнему не хватает ни системности, ни последовательности с точки зрения настроя на отдельные матчи, ввиду чего новому тренерскому штабу только предстоит во всем разобраться.

В попытках улучшить содержание игры «Авангард», вероятно, сосредоточится на улучшении стабильности и тем самым сформирует прочную основу для повышения уверенности.

Статистика для ставок

«Нефтехимик» не побеждает на протяжении 5 последних матчей

В 7 матчах из последних 9 «Нефтехимик» непременно пропускал 3 гола и более

В 3-х матчах из последних 4 в гостях «Авангард» не проигрывал в основное время

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Нефтехимика» оценивается букмекерами в 3.14, ничья — в 4.05, а победа «Авангарда» — в 2.02.

На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.74, на тотал меньше 4.5 — за 2.10.

Прогноз: Очередной этап «Нефтехимика» сопровождается потерями очков и разладом с точки зрения игры. Откровенно плохая форма команды Олега Леонтьева позволит омичам заработать столь нужные очки.

Ставка: «Авангард» победит за 2.02.

Прогноз: Спад «Нефтехимика» вовсе не подразумевает, что «Авангарду» достанется победа без усилий; чтобы провести этот выезд успешно, команде важно продемонстрировать хорошую результативность.

Ставка: Индивидуальный тотал «Авангарда» больше 2.5 за 1.80.