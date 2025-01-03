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    «Северсталь» справится с соперником, считающимся фаворитом

    «Северсталь» — «Динамо» Москва. Ставка (к. 2.00) и прогноз на хоккей, КХЛ, 3 января 2025 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Северсталь Прогнозы на Динамо
    Прогноз и ставки на «Северсталь» — «Динамо» Москва
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    Даниил Аймурзин
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Северсталь» будет принимать «Динамо» Москва. Игра пройдет в «Ледовом дворце» 3 января. Начало встречи — в 17:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Северсталь» — «Динамо» Москва, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 03 Января 2025 года

    Северсталь

  • Череповец
    •  Северсталь 17:00 Динамо

    Динамо

  • Москва
    •

    «Северсталь»

    Турнирное положение: В активе череповецкой команды 50 очков по итогам 40 матчей. В таблице Западной конференции она поднялась на 4-ю строчку, опередив по дополнительным показателям СКА.

    Последние матчи: В рамках декабрьского отрезка «Северсталь» добилась 6 домашних побед подряд, включая эффектные 4:1 в игре с «Нефтехимиком» — 4:1, которые подытожили эту серию.

    Северсталь — Динамо: коэффициенты букмекеров

    В конце месяца команда Андрея Козырева потерпела поражение от «Салавата Юлаева» — 0:2, но довольно быстро пришла в себя и взяла верх над «Ак Барсом» в следующем матче 3:2.

    Не сыграют: Адам Лишка.

    Состояние команды: Мало кто ожидал, что после длительного спада «Северсталь» наберет столь уверенную форму, которую она демонстрирует в настоящий момент.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    На текущем этапе сезона игра «Северстали» сопровождается уверенностью как против аутсайдеров, так и против более статусных соперников лиги.

    Команда Андрея Козырева доказывает готовность к долгосрочной борьбе и высоким целям, однако дальнейший успех ее напрямую зависит от сохранения текущего игрового тонуса.

    «Динамо» Москва

    Турнирное положение: В 40 играх столичному клубу удалось заработать 50 очков, с которыми команда опустилась на 7-ю строчку Западной конференции, отстав по дополнительной статистике от «Динамо» Минск.

    Последние матчи: В одном из заключительных матчей 2024-го команда Алексея Кудашова добилась победы над «Адмиралом» — 4:2. Однако на флажке года «бело-голубые» допустили три подряд поражения. Уступили динамовцы «Ак Барсу» — 5:6, «Витязю» — 0:2 и прямым конкурентам из Минска — 0:1.

    Не сыграют: В составе московского клуба нет кадровых потерь.

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    • Состояние команды: На текущий момент у «Динамо» Москва наметился спад, который обусловлен потерей очков практически в каждом матче.

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    Коллектив Алексея Кудашова столкнулся с весьма заметными проблемами с атакующего содержания, включая реализацию, и потерей стабильности, которой так упорно добивался на ранее.

    Командно «Динамо» Москва демонстрирует неустойчивую игру. Вероятно, в обозримой перспективе «бело-голубые» сосредоточатся по повышении эффективности во всех направлениях.

    Статистика для ставок

    • Московское «Динамо» потерпело 4 поражения в 5 последних матчах

    • В 3-х играх из 5 последних «Динамо» Москва не забило ни гола

    • Московская команда непременно обыгрывает «Северсталь» в каждом матче с марта 2022 года

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Северстали» оценивается букмекерами в 2.65, ничья — в 4.00, а победа «Динамо» Москва — в 2.35.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.95, на тотал меньше 5.5 — за 1.85.

    Прогноз: «Северсталь» в настоящий момент находится в прекрасной форме, чего нельзя сказать о московской команде, которая переживает не самый простой период.

    Ставка: «Северсталь» победит в матче за 2.00.

    Прогноз: Характерной особенностью последних успехов череповчан является высокая оборонительная дисциплина, ввиду которой динамовцам не позволят реализовать большое количество моментов, а сама встреча едва ли пробьет верх.

    Ставка: Тотал меньше 5.5 за 1.85.

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    «Северсталь» — «Динамо» Москва: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 03.01.2025. Прогнозы на хоккей. «Северсталь» справится с соперником, считающимся фаворитом
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