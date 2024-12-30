ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Виктор ДьёкерешВ лучах славы. Гасперини, Дьёкереш, Палмер и еще 7 главных героев 2024 года Тайсон ФьюриРазвязка Фьюри vs Усик, провалы Цзю и Мунгии, допинг-скандалы «Аталанта»«Лацио» — «Аталанта» 1:1. Онлайн
  • 00:39
    • «Лацио» упустил победу в матче с «Аталантой» в Серии А
  • 00:29
    • Источник: Бителло согласовал контракт с «Ботафого»
  • 21:58
    • «Интер» разгромил в гостях «Кальяри»
    Все новости спорта

    «Оттава» насолит «дикарям»?

    «Миннесота» — «Оттава». Ставка (к. 2.18) и прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 30 декабря 2024 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Миннесоту Уайлд Прогнозы на Оттаву Сенаторз
    Прогноз и ставки на «Миннесота» — «Оттава»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Оттава»
    В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Миннесота» будет принимать «Оттава». Игра пройдет в «Эксель Энерджи Центре» 30 декабря. Начало встречи — в 04:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Миннесота» — «Оттава», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Хоккей. НХЛ 30 Декабря 2024 года

    Миннесота

  • НХЛ
    •  Миннесота 04:00 Оттава

    Оттава

  • НХЛ
    •

    «Миннесота»

    Турнирное положение: Глаз радуется, как «Миннесота» умеет выходить из мини-кризисов. Клуб сейчас третий на Западе, но отставание от лидеров минимальное.

    Последние матчи: В последних поединках «Миннесота» снова начала побеждать, и записала на свой счет победы в двух поединках, причём в поединке против «Далласа» Капризов не играл.

    Миннесота — Оттава: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 2.074.102.85Бонус€300
    •

    Травмированные игроки: В предстоящем поединке у «Миннесоты» точно не смогут сыграть Мидлтон и Капризов. Кроме этого есть вопросы по Лауко и Эрикссону.

    Общий тонус клуба: Состояние коллектива Хайнса вернулось в норму, и в матче против «Оттавы» преимуществом будет на стороне «дикарей».

    «Оттава»

    Турнирное положение: За последний месяц «Оттава» значительно поправила свое положение в таблице восточной конференции, поскольку оккупировала восьмую позицию.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: В семи последних поединках «Оттава» проиграла всего лишь раз, поэтому Грин со своим клубом на коне.

    Травмированные игроки: Помочь «Оттаве» в предстоящем поединке точно не смогут Амадио, Уллмарк и Зуб. Есть вопросы по здоровью Антона Форсберга, но он с большой долей вероятности сыграть сможет.

    5ИгратьБесплатная ставка после регистрацииbc game 200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    Общий тонус клуба: Даже с такими потерями по составу гости могут дать серьезный бой самой «Миннесоте».

    Статистика для ставок

    • «Миннесота» выиграла два последних матча по сезону

    • Три из последних четырех очных противостояний «Оттава» проиграла

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.18, на ничью — 4.35, на гостей — 2.92.

    Прогноз: «Миннесоте» придется потрудиться, чтобы разобраться с «Оттавой».

    Альтернативный прогноз: Игра получится задорной, и оба клуба продемонстрируют результативный хоккей.

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.18.

    Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.88.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.86
  • Прогноз на матч Голден Стэйт — Финикс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Денвер — Детройт
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Юта — Филадельфия
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Портленд — Даллас
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Лейкерс — Сакраменто
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Зверев — Монтейро
  • Теннис
  • Сегодня в 06:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Блинкова — Бейлек
  • Теннис
  • Сегодня в 07:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Паолини — Бенчич
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Алтын Асыр — Копетдаг
  • Футбол
  • Сегодня в 11:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Гауфф — Фернандес
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Витязь — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Кремонезе — Брешия
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Удинезе — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Престон — Шеффилд Уэнсдей
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Миннесота» — «Оттава»: прогноз, ставка (2.18), статистика, коэффициенты матча 30.12.2024. Прогнозы на хоккей. «Оттава» насолит «дикарям»?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры