Миннесота
Оттава
«Миннесота»
Турнирное положение: Глаз радуется, как «Миннесота» умеет выходить из мини-кризисов. Клуб сейчас третий на Западе, но отставание от лидеров минимальное.
Последние матчи: В последних поединках «Миннесота» снова начала побеждать, и записала на свой счет победы в двух поединках, причём в поединке против «Далласа» Капризов не играл.
Миннесота — Оттава: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: В предстоящем поединке у «Миннесоты» точно не смогут сыграть Мидлтон и Капризов. Кроме этого есть вопросы по Лауко и Эрикссону.
Общий тонус клуба: Состояние коллектива Хайнса вернулось в норму, и в матче против «Оттавы» преимуществом будет на стороне «дикарей».
«Оттава»
Турнирное положение: За последний месяц «Оттава» значительно поправила свое положение в таблице восточной конференции, поскольку оккупировала восьмую позицию.
Последние матчи: В семи последних поединках «Оттава» проиграла всего лишь раз, поэтому Грин со своим клубом на коне.
Травмированные игроки: Помочь «Оттаве» в предстоящем поединке точно не смогут Амадио, Уллмарк и Зуб. Есть вопросы по здоровью Антона Форсберга, но он с большой долей вероятности сыграть сможет.
Общий тонус клуба: Даже с такими потерями по составу гости могут дать серьезный бой самой «Миннесоте».
Статистика для ставок
- «Миннесота» выиграла два последних матча по сезону
- Три из последних четырех очных противостояний «Оттава» проиграла
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.18, на ничью — 4.35, на гостей — 2.92.
Прогноз: «Миннесоте» придется потрудиться, чтобы разобраться с «Оттавой».
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Альтернативный прогноз: Игра получится задорной, и оба клуба продемонстрируют результативный хоккей.
Ставка: П1 с коэффициентом 2.18.
Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.88.