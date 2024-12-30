В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Миннесота» будет принимать «Оттава». Игра пройдет в «Эксель Энерджи Центре» 30 декабря. Начало встречи — в 04:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Миннесота» — «Оттава», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Миннесота»

Турнирное положение: Глаз радуется, как «Миннесота» умеет выходить из мини-кризисов. Клуб сейчас третий на Западе, но отставание от лидеров минимальное.

Последние матчи: В последних поединках «Миннесота» снова начала побеждать, и записала на свой счет победы в двух поединках, причём в поединке против «Далласа» Капризов не играл.

Миннесота — Оттава: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 2.074.102.85Бонус€300

Травмированные игроки: В предстоящем поединке у «Миннесоты» точно не смогут сыграть Мидлтон и Капризов. Кроме этого есть вопросы по Лауко и Эрикссону.

Общий тонус клуба: Состояние коллектива Хайнса вернулось в норму, и в матче против «Оттавы» преимуществом будет на стороне «дикарей».

«Оттава»

Турнирное положение: За последний месяц «Оттава» значительно поправила свое положение в таблице восточной конференции, поскольку оккупировала восьмую позицию.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: В семи последних поединках «Оттава» проиграла всего лишь раз, поэтому Грин со своим клубом на коне.

Травмированные игроки: Помочь «Оттаве» в предстоящем поединке точно не смогут Амадио, Уллмарк и Зуб. Есть вопросы по здоровью Антона Форсберга, но он с большой долей вероятности сыграть сможет.

Общий тонус клуба: Даже с такими потерями по составу гости могут дать серьезный бой самой «Миннесоте».

Статистика для ставок

«Миннесота» выиграла два последних матча по сезону

Три из последних четырех очных противостояний «Оттава» проиграла

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.18, на ничью — 4.35, на гостей — 2.92.

Прогноз: «Миннесоте» придется потрудиться, чтобы разобраться с «Оттавой».

Альтернативный прогноз: Игра получится задорной, и оба клуба продемонстрируют результативный хоккей.

Ставка: П1 с коэффициентом 2.18.

Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.88.