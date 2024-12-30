В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Детройт» будет принимать «Вашингтон». Игра пройдет на «Литтл Сизарс Арене» 30 декабря. Начало встречи — в 01:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Детройт» — «Вашингтон», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Детройт»

Турнирное положение: В 35 матчах сезона мичиганский коллектив заработал всего 30 очков, с которыми прописался на 15-м месте в таблице Восточной конференции.

Последние матчи: Последней победы в чемпионате «Детройт» добился 19 декабря. На домашнем катке «Ред Уингз» оказались более выносливыми в результативном соперничестве с «Филадельфией» — 6:4.

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В следующих матчах «крылья» проиграли «Монреалю» — 3:4; 1:5 и «Сент-Луису», — 0:4, после чего была официально подтверждена отставка Дерека Лалонда и назначение Тодда Маклеллана на пост главного тренера. В первой встрече с этими изменениями «Детройт» крупно уступил «Торонто» — 2:5.

Не сыграют: В составе «Детройта» нет кадровых потерь.

Состояние команды: «Детройт» остается одним из аутсайдеров Восточной конференции, вынуждая руководство искать пути выхода из кризиса.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Одной из ключевых проблем «Ред Уингз» является недопустимо слабая игра на домашней площадке, хотя командный потенциал клуба из Мичигана предполагает борьбу за место в кубковой зоне.

Временами «Детройт» старается поддерживать атакующий темп, однако реализация «крыльев» остается низкой. Не может сейчас команда рассчитывать на успех и на фоне крайне нестабильной обороны.

«Вашингтон»

Турнирное положение: Без учета встречи с «Торонто» в ночь на 29 декабря «Вашингтон» провел 34 матча, в которых заработал 48 очков. В таблице Востока «Кэпиталз» занимают 2-ю строчку.

Последние матчи: В первой половине текущего месяца «Вашингтон» выдал серию из 4-х побед, которая прервалась в матче с «Далласом» неделями ранее — 1:3.

За неудачным выездом в Техас последовал неожиданный провал на льду «Чикаго» — 2:3. В последних матчах команда Спенсера Карбери обыграла «Каролину» — 3:1 и «Лос-Анджелес» — 3:1, но потерпела поражение от «Бостона» — 1:4.

Не сыграют: Никлас Бэкстрем, Сонни Милано, Оши Ти Джей, Ларс Эллер (под вопросом).

Состояние команды: Несмотря на ряд недавних осечек, «Вашингтон» продолжает демонстрировать содержательную игру и решать турнирные задачи высокого значения.

Ввиду последних поражений подопечные Спенсера Карбери стараются минимизировать ошибки в обороне и вернуть ту активность в нападении, которая сопровождала «Вашингтон» в рамках длительной серии побед.

В настоящее время «Вашингтон» является одним из наиболее устойчивых представителей лиги, способных навязывать борьбу любому сопернику, а дисциплина на льду остается ключевым фактором успеха столичного клуба.

Статистика для ставок

«Детройт» потерпел 5 поражений в 7 последних матчах

В 5 предыдущих встречах «Детройт» пропустил 4 и более голов

Только в 1 очном матче из 5 последних на льду «Детройта» было забито более 4 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Детройта» оценивается букмекерами в 2.70, ничья — в 4.31, а победа «Вашингтона» — в 2.33.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.80, на тотал меньше 5.5 — за 2.10.

Прогноз: Даже с учетом смены тренера «Детройт» едва ли встанет на ноги в обозримой перспективе. Пока команда из Мичигана пребывает в очевидном кризисе идей, «Вашингтон» будет готов прочувствовать этот момент как полагается.

Ставка: «Вашингтон» победит за 2.10.

Прогноз: К матчу с одним из самых сильных соперников конференции «Детройт» подходит с колоссальными проблемами в обороне, которые станут дополнительной головной болью на фоне результативности «Кэпс».

Ставка: Индивидуальный тотал «Вашингтона» больше 3 за 1.94.