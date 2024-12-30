Детройт
Вашингтон
«Детройт»
Турнирное положение: В 35 матчах сезона мичиганский коллектив заработал всего 30 очков, с которыми прописался на 15-м месте в таблице Восточной конференции.
Последние матчи: Последней победы в чемпионате «Детройт» добился 19 декабря. На домашнем катке «Ред Уингз» оказались более выносливыми в результативном соперничестве с «Филадельфией» — 6:4.
Детройт — Вашингтон: коэффициенты букмекеров
В следующих матчах «крылья» проиграли «Монреалю» — 3:4; 1:5 и «Сент-Луису», — 0:4, после чего была официально подтверждена отставка Дерека Лалонда и назначение Тодда Маклеллана на пост главного тренера. В первой встрече с этими изменениями «Детройт» крупно уступил «Торонто» — 2:5.
Не сыграют: В составе «Детройта» нет кадровых потерь.
Состояние команды: «Детройт» остается одним из аутсайдеров Восточной конференции, вынуждая руководство искать пути выхода из кризиса.
Одной из ключевых проблем «Ред Уингз» является недопустимо слабая игра на домашней площадке, хотя командный потенциал клуба из Мичигана предполагает борьбу за место в кубковой зоне.
Временами «Детройт» старается поддерживать атакующий темп, однако реализация «крыльев» остается низкой. Не может сейчас команда рассчитывать на успех и на фоне крайне нестабильной обороны.
«Вашингтон»
Турнирное положение: Без учета встречи с «Торонто» в ночь на 29 декабря «Вашингтон» провел 34 матча, в которых заработал 48 очков. В таблице Востока «Кэпиталз» занимают 2-ю строчку.
Последние матчи: В первой половине текущего месяца «Вашингтон» выдал серию из 4-х побед, которая прервалась в матче с «Далласом» неделями ранее — 1:3.
За неудачным выездом в Техас последовал неожиданный провал на льду «Чикаго» — 2:3. В последних матчах команда Спенсера Карбери обыграла «Каролину» — 3:1 и «Лос-Анджелес» — 3:1, но потерпела поражение от «Бостона» — 1:4.
Не сыграют: Никлас Бэкстрем, Сонни Милано, Оши Ти Джей, Ларс Эллер (под вопросом).
Состояние команды: Несмотря на ряд недавних осечек, «Вашингтон» продолжает демонстрировать содержательную игру и решать турнирные задачи высокого значения.
Ввиду последних поражений подопечные Спенсера Карбери стараются минимизировать ошибки в обороне и вернуть ту активность в нападении, которая сопровождала «Вашингтон» в рамках длительной серии побед.
В настоящее время «Вашингтон» является одним из наиболее устойчивых представителей лиги, способных навязывать борьбу любому сопернику, а дисциплина на льду остается ключевым фактором успеха столичного клуба.
Статистика для ставок
- «Детройт» потерпел 5 поражений в 7 последних матчах
- В 5 предыдущих встречах «Детройт» пропустил 4 и более голов
- Только в 1 очном матче из 5 последних на льду «Детройта» было забито более 4 голов
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Детройта» оценивается букмекерами в 2.70, ничья — в 4.31, а победа «Вашингтона» — в 2.33.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.80, на тотал меньше 5.5 — за 2.10.
- 1.82Канада — Германия: прогноз и ставкаЗавтра в 03:30
- 2.30Динамо Минск — Локомотив: прогноз и ставкаСегодня в 17:10
- 1.85Сочи — ЦСКА: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
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Прогноз: Даже с учетом смены тренера «Детройт» едва ли встанет на ноги в обозримой перспективе. Пока команда из Мичигана пребывает в очевидном кризисе идей, «Вашингтон» будет готов прочувствовать этот момент как полагается.
Ставка: «Вашингтон» победит за 2.10.
Прогноз: К матчу с одним из самых сильных соперников конференции «Детройт» подходит с колоссальными проблемами в обороне, которые станут дополнительной головной болью на фоне результативности «Кэпс».
Ставка: Индивидуальный тотал «Вашингтона» больше 3 за 1.94.