НХЛ. «Миннесота» обыграла «Даллас», «Сент-Луис» одолел «Нэшвилл», «Коламбус» — «Бостон»

«Баффало» — «Чикаго» — 6:2
НХЛ
«Баффало» — «Чикаго» — 6:2 (4:0, 0:1, 2:1)
Голы: Бенсон — 6 (Далин, Байрам), 9:51 — 1:0. Так — 10 (Томпсон, Далин), 12:23 — 2:0. Куинн — 5 (Козенс, Петерка), 12:38 — 3:0. Козенс — 8 (Куинн), 19:18 — 4:0. Бертуцци — 11 (Холл, Бедард), 36:39 — 4:1. Джонс — 3 (Марун, Райхель), 43:06 — 4:2. Так — 11 (Маклеод, Лафферти), 45:48 — 5:2. Так — 12, 55:06 — 6:2Вратари: Луукконен — Мразек (Содерблум, 20:00)Штраф: 4 — 4Броски: 35 (11+11+13) — 17 (2+8+7)
«Баффало» — «Чикаго» — 6:2
«Коламбус» — «Бостон» — 6:2
НХЛ
«Коламбус» — «Бостон» — 6:2 (1:1, 4:0, 1:1)
Голы: Монахэн — 12 (бол., Веренски, Марченко), 11:29 — 1:0. Заха — 9 (Пастрняк), 15:13 — 1:1. Фантилли — 7 (Воронков, Проворов), 27:00 — 2:1. Монахэн — 13 (Веренски, Фаббро), 28:13 — 3:1. Воронков — 11 (бол., К. Джонсон, Веренски), 29:47 — 4:1. Воронков — 12 (бол., Марченко, Веренски), 39:14 — 5:1. Марченко — 14 (Пюхтия, Дж. Джонсон), 43:04 — 6:1. Койл — 10 (Э. Линдхольм, Маршан), 44:08 — 6:2Вратари: Мерзликинс — КорписалоШтраф: 4 — 6Броски: 33 (12+14+7) — 26 (5+10+11)
«Коламбус» — «Бостон» — 6:2
«Детройт» — «Торонто» — 2:5
НХЛ
«Детройт» — «Торонто» — 2:5 (0:3, 0:2, 2:0)
Голы: Кампф — 1 (Лоренц), 2:29 — 0:1. Марнер — 11 (Таварес, Майерс), 8:16 — 0:2. Марнер — 12 (бол., В. Нюландер, Таварес), 19:28 — 0:3. Марнер — 13 (Экман-Ларссон, Пачиоретти), 36:23 — 0:4. Робертсон — 6 (Доми, Макманн), 39:58 — 0:5. Раймонд — 14 (бол., Зайдер, Ларкин), 48:17 — 1:5. Эдвинссон — 4 (Тарасенко, Комфер), 52:08 — 2:5Вратари: Тэлбот (Лайон, 40:00) — УоллШтраф: 6 — 6Броски: 25 (13+4+8) — 23 (11+10+2)
«Детройт» — «Торонто» — 2:5
«Нью-Джерси» — «Каролина» — 4:2
НХЛ
«Нью-Джерси» — «Каролина» — 4:2 (2:1, 2:1, 0:0)
Голы: Робинсон — 9 (Блэйк, Бернс), 10:03 — 0:1. Палат — 7 (Ковачевич, Зигенталер), 16:12 — 1:1. Хишир — 18 (Ноесен, Л. Хьюз), 16:54 — 2:1. Бернс — 3 (Рословик), 20:22 — 2:2. Л. Хьюз — 3 (Пеши, Братт), 24:15 — 3:2. Мерсер — 9 (Д. Хьюз, Диллон), 28:47 — 4:2Вратари: Маркстрем — КочетковШтраф: 6 — 2Броски: 23 (7+10+6) — 31 (10+14+7)
«Нью-Джерси» — «Каролина» — 4:2
«Даллас» — «Миннесота» — 2:3 ОТ
НХЛ
«Даллас» — «Миннесота» — 2:3 ОТ (1:0, 1:0, 0:2, 0:1)
Голы: Дадонов — 9 (Джонстон, Бенн), 9:52 — 1:0. Джонстон — 7 (Дадонов, Любушкин), 35:08 — 2:0. Бродин — 3 (Зуккарелло), 50:36 — 2:1. Фолиньо — 6 (Сперджен, Чисхольм), 51:33 — 2:2. Фэйбер — 5 (Болди, Росси), 60:35 — 2:3Вратари: Эттингер — ГуставссонШтраф: 2 — 6Броски: 29 (14+8+7+0) — 18 (4+5+8+1)
«Даллас» — «Миннесота» — 2:3 ОТ
«Сент-Луис» — «Нэшвилл» — 7:4
НХЛ
«Сент-Луис» — «Нэшвилл» — 7:4 (4:2, 1:1, 2:1)
Голы: Томас — 7, 1:20 — 1:0. Болдюк — 5 (Сундквист, Фолк), 2:47 — 2:0. Янковски — 3 (Сиссонс, Маккэррон), 5:42 — 2:1. Кайру — 15 (Фаулер, Холлоуэй), 9:57 — 3:1. Стэмкос — 11 (бол., Маршессо, О`Райлли), 13:17 — 3:2. Фаулер — 1 (Холлоуэй), 18:05 — 4:2. Бланкенбург — 2, 25:31 — 4:3. Броберг — 3, 35:29 — 5:3. Маршессо — 14 (бол., Стэмкос, Форсберг), 51:00 — 5:4. Томас — 8 (бол., Кайру, Фаулер), 55:10 — 6:4. Парэйко — 6 (мен., п.в.), 58:45 — 7:4Вратари: Хофер — Сарос (Аннунен, 35:29, 56:39 — 58:45)Штраф: 15 — 15Броски: 29 (11+9+9) — 30 (10+8+12)
«Сент-Луис» — «Нэшвилл» — 7:4
«Юта» — «Колорадо» — 1:4
НХЛ
«Юта» — «Колорадо» — 1:4 (0:0, 0:1, 1:3)
Голы: Лехконен — 11 (Маккиннон, Малински), 31:52 — 0:1. Шмальц — 6 (бол., Сергачев, Кули), 43:42 — 1:1. Лехконен — 12 (Ничушкин, Маккиннон), 54:44 — 1:2. Рантанен — 20 (п.в., Маккиннон), 58:10 — 1:3. Лехконен — 13 (п.в.), 59:34 — 1:4Вратари: Веймелка (57:40 — 58:10, 58:32 — 59:34) — БлэквудШтраф: 9 — 11Броски: 35 (11+7+17) — 37 (14+11+12)
«Юта» — «Колорадо» — 1:4
«Сан-Хосе» — «Вегас» — 3:6
НХЛ
«Сан-Хосе» — «Вегас» — 3:6 (1:1, 2:1, 0:4)
Голы: Хэнифин — 5 (Олофссон, Пьетранджело), 6:58 — 0:1. Мухамадуллин — 1 (Зеттерлунд, Смит), 14:40 — 1:1. Стоун — 8 (Олофссон, Уайтклауд), 23:27 — 1:2. Смит — 6 (Селебрини, Зеттерлунд), 25:53 — 2:2. Тоффоли — 14 (Гранлунд, Гудроу), 35:57 — 3:2. Макнэбб — 2 (мен., Айкел, Пьетранджело), 41:03 — 3:3. Айкел — 10 (мен., Стоун, Макнэбб), 41:26 — 3:4. Дорофеев — 13 (Хауден, Швиндт), 45:46 — 3:5. Хауден — 14 (п.в., Карлссон, Пьетранджело), 59:28 — 3:6Вратари: Георгиев (57:12 — 59:28) — ХиллШтраф: 6 — 8Броски: 26 (6+15+5) — 36 (15+9+12)