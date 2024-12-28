В матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» встретится с «Металлургом» Мг. Игра состоится 28 декабря . Начало запланировано на 17:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Автомобилист» — «Металлург» Мг, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Автомобилист»

Турнирное положение: Команда занимает 4-е место в таблице Востока с 46-ю очками в активе после 37-и матчей. «Автомобилист» отстает от 1-й позиции в конференции на 6 баллов.

Последние матчи: В прошлом поединке екатеринбургская команда обыграла на своей площадке «Трактор» со счетом 3:1. До этого «Автомобилист» проиграл «Северстали» (2:3).

В последних 8-и встречах команда выиграла только дважды и 6 раз проиграла. За этот период «Автомобилист» обыграл «Локомотив» (3:1), а также проиграл «Металлургу» Мг (2:4), «Авангарду» (2:4), «Трактору» (1:3) и «Спартаку» (4:5 Б).

Не сыграет: Ник Эберт (травма).

Прогнозы и ставки на КХЛ

Состояние команды: У «Автомобилиста» продолжается кризис. Команда не стала играть сильно хуже, но при этом перестала набирать очки, вылетив из 3-ки лидеров на Востоке.

Сейчас «Автомобилист» должен начать новую победную серию. Совсем недавно вернулся в состав команды Анатолий Голышев, который является ключевым игроком в атаке екатеринбуржцев.

У «Автомобилиста» сейчас продолжается серия матчей против топовых команд. Сейчас у екатеринбуржцев будет очередная тяжелая встреча, где «Металлург» Мг доставит серьезные проблемы.

«Металлург» Мг

Турнирное положение: Команда вернулась в гонку за лидерство в конференции. После 39-и сыгранных матчей «Металлург» Мг набрал 46 баллов, отставая от 1-й позиции уже на 6 баллов.

Последние матчи: В прошедшей встрече команда обыграла «Авангард» в овертайме со счетом 2:1, а до этого «Металлург» Мг смог одолеть «Салават Юлаев» (4:2).

В последних 7-и матчах команда проиграла только московскому «Динамо» (2:3) и 6 раз победила. За этот период «Металлург» Мг одолел «Автомобилист» (4:2), «Ладу» (4:0), «Торпедо» (5:3) и «Барыс» (2:0).

Не сыграет: Владислав Еременко (травма).

Состояние команды: «Металлург» Мг в последнее время — в полном порядке. Команда стабильно набирает очки и уже точно чувствует себя комфортно в зоне плей-офф.

У «Металлурга» Мг получилось нащупать свою игру. Сейчас уже нельзя сказать, что подопечные Андрея Разина точно не смогут защитить звание действующего чемпиона.

Стоит отметить феноменальную игру нападающего «Металлурга» Мг Романа Канцерова. Этот 20-летний форвард за последние 5 матчей забросил 7 шайб и сделал 2 голевые передачи.

Статистика для ставок

В последних 8-и встречах «Автомобилист» выиграл только 2 раза

«Металлург» Мг проиграл только 1 раз в последних 7-и матчах

В последних 5-и очных противостояниях «Металлург» Мг трижды обыгрывал «Автомобилист»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Автомобилиста» оценивается букмекерами в 2.55, ничья — в 3.95, а победа «Металлурга» Мг — в те же 2.55.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.20, на тотал меньше 5.5 — за 1.65.

Прогноз: «Металлург» Мг часто забрасывает больше 2-х шайб за игру.

Ставка: Индивидуальный тотал «Металлурга» Мг 2.5 больше за 1.95.

Прогноз: Можно предположить, что «Металлург» Мг все-таки одержит очередную победу.

Ставка: Итоговая победа «Металлурга» Мг за 1.90.