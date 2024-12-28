Автомобилист
Металлург Мг
«Автомобилист»
Турнирное положение: Команда занимает 4-е место в таблице Востока с 46-ю очками в активе после 37-и матчей. «Автомобилист» отстает от 1-й позиции в конференции на 6 баллов.
Последние матчи: В прошлом поединке екатеринбургская команда обыграла на своей площадке «Трактор» со счетом 3:1. До этого «Автомобилист» проиграл «Северстали» (2:3).
Автомобилист — Металлург Мг: коэффициенты букмекеров
В последних 8-и встречах команда выиграла только дважды и 6 раз проиграла. За этот период «Автомобилист» обыграл «Локомотив» (3:1), а также проиграл «Металлургу» Мг (2:4), «Авангарду» (2:4), «Трактору» (1:3) и «Спартаку» (4:5 Б).
Не сыграет: Ник Эберт (травма).
Состояние команды: У «Автомобилиста» продолжается кризис. Команда не стала играть сильно хуже, но при этом перестала набирать очки, вылетив из 3-ки лидеров на Востоке.
Сейчас «Автомобилист» должен начать новую победную серию. Совсем недавно вернулся в состав команды Анатолий Голышев, который является ключевым игроком в атаке екатеринбуржцев.
У «Автомобилиста» сейчас продолжается серия матчей против топовых команд. Сейчас у екатеринбуржцев будет очередная тяжелая встреча, где «Металлург» Мг доставит серьезные проблемы.
«Металлург» Мг
Турнирное положение: Команда вернулась в гонку за лидерство в конференции. После 39-и сыгранных матчей «Металлург» Мг набрал 46 баллов, отставая от 1-й позиции уже на 6 баллов.
Последние матчи: В прошедшей встрече команда обыграла «Авангард» в овертайме со счетом 2:1, а до этого «Металлург» Мг смог одолеть «Салават Юлаев» (4:2).
В последних 7-и матчах команда проиграла только московскому «Динамо» (2:3) и 6 раз победила. За этот период «Металлург» Мг одолел «Автомобилист» (4:2), «Ладу» (4:0), «Торпедо» (5:3) и «Барыс» (2:0).
Не сыграет: Владислав Еременко (травма).
Состояние команды: «Металлург» Мг в последнее время — в полном порядке. Команда стабильно набирает очки и уже точно чувствует себя комфортно в зоне плей-офф.
У «Металлурга» Мг получилось нащупать свою игру. Сейчас уже нельзя сказать, что подопечные Андрея Разина точно не смогут защитить звание действующего чемпиона.
Стоит отметить феноменальную игру нападающего «Металлурга» Мг Романа Канцерова. Этот 20-летний форвард за последние 5 матчей забросил 7 шайб и сделал 2 голевые передачи.
Статистика для ставок
- В последних 8-и встречах «Автомобилист» выиграл только 2 раза
- «Металлург» Мг проиграл только 1 раз в последних 7-и матчах
- В последних 5-и очных противостояниях «Металлург» Мг трижды обыгрывал «Автомобилист»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Автомобилиста» оценивается букмекерами в 2.55, ничья — в 3.95, а победа «Металлурга» Мг — в те же 2.55.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.20, на тотал меньше 5.5 — за 1.65.
- 2.02Сочи — СКА: прогноз и ставкаСегодня в 16:30
- 1.93Куньлунь — Спартак: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 2.02Витязь — Локомотив: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
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Прогноз: «Металлург» Мг часто забрасывает больше 2-х шайб за игру.
Ставка: Индивидуальный тотал «Металлурга» Мг 2.5 больше за 1.95.
Прогноз: Можно предположить, что «Металлург» Мг все-таки одержит очередную победу.
Ставка: Итоговая победа «Металлурга» Мг за 1.90.