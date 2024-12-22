2-й таймАстон Вилла — Манчестер СитиОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Манчестер Сити»«Астон Вилла» — «Манчестер Сити». Онлайн Мойсес Кайседо и Энцо ФернандесЭнцо, Гравенберх, дуэт из «Брентфорда» и еще семь самых прогрессирующих игроков сезона в АПЛ Сирил Ган5 друзей Сирила Гана. Вспоминаем бойцов UFC, незаслуженно выигравших в 2024 году
  • 14:58
    • Петросян стала чемпионкой России по фигурному катанию
    Все новости спорта

    «Зубры» продлят свою победную серию?

    «Динамо» Минск — «Спартак». Ставка (к. 2.30) и прогноз на хоккей, КХЛ, 22 декабря 2024 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Динамо Минск Прогнозы на Спартак
    Прогноз и ставки на «Динамо» Минск — «Спартак»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Павел Порядин — нападающий «Спартак»
    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» Минск встретится со «Спартаком» в Ташкенте (Узбекистан). Игра состоится 22 декабря . Начало запланировано на 17:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Динамо» Минск — «Спартак», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Хоккей. КХЛ 22 Декабря 2024 года

    Динамо Минск

  • Минск
    •  Динамо Минск 17:00 Спартак

    Спартак

  • Москва
    •

    «Динамо» Минск

    Турнирное положение: «Зубры» занимают 7-е место в таблице Запада с 42 очками в активе после 36-и матчей. Минское «Динамо» опережает 9-ю позицию на 8 баллов.

    Последние матчи: В прошлом поединке команда обыграла мощный «Ак Барс» со счетом 3:1, а до этого с таким же счетом одолела лидера Востока — «Трактор». Матчем ранее «Динамо» оказалось сильнее «Амура» (5:2).

    Динамо Минск — Спартак: коэффициенты букмекеров

    В последних 5-и встречах минчане уступили только «Адмиралу» (0:4) и выиграли 4 раза. За этот период «Динамо» также обыграло «Сибирь» со счетом 5:4.

    Не сыграет: Даниил Сотишвили (травма).

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Состояние команды: Сейчас минское «Динамо» показывает отличную игру, команда реально может пошуметь в плей-офф, но для этого необходимо сохранить стабильность.

    В минском «Динамо» продолжает феерить нападающий Вадим Шипачев, который в последних 10-и матчах набрал 15 (1+14) очков — феноменальный результат для 37-летнего форварда.

    Предстоящий матч для «Динамо» будет настоящей проверкой, ведь в Минск приедет один из лидеров Запада — «Спартак». Смогут ли минчане доставить проблемы «столичным»? У «Динамо» отличные шансы на успех.

    «Спартак»

    Турнирное положение: «Красно-белые» располагаются на 2-й позиции Запада с 51-м очком в активе после 36-и встреч. «Спартак» отстает от 1-й строчки в конференции на 9 баллов, имея 2 игры в запасе.

    Последние матчи: В прошедшей встрече команда в упорной борьбе уступила ЦСКА в овертайме со счетом 4:5. До этого «Спартак» одолел «Витязь» (4:2), забросив 3 шайбы из 4-х уже во 2-м периоде.

    В последних 5-и встречах у «красно-белых» 3 победы и 2 поражения. За этот период «Спартак» сумел одолеть «Барыс» (4:2) и «Автомобилист» (5:4 Б), а также проиграть «Салавату Юлаеву» (1:5).

    Не сыграют: Андрей Миронов и Ансель Галимов (у обоих — травмы).

  • «Салават Юлаев» сравнялся с «Трактором», ЦСКА приблизился к топ-3, «Автомобилист» утратил позиции
  • КХЛ: обзор четырнадцатой игровой недели
  • 09/12/2024

    • Состояние команды: Как ни странно, но у «Спартака» нет стабильной игры в последнее время. Команда может проиграть в любом матче любому сопернику, в этом главная проблема «красно-белых».

    5ИгратьБесплатная ставка после регистрацииbc game 200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    Несмотря на это, «Спартак» продолжает набирать очки. Сейчас «столичные» могут навязать борьбу «Локомотиву» за лидерство на Западе, у команды есть парочку матчей в запасе.

    В последней очной встрече «Спартак» обыгрывал минское «Динамо» со счетом 5:2. Сейчас команда Дмитрия Квартальнова стала мощнее, но и «Спартак» показывает отличный хоккей.

    Статистика для ставок

    • «Спартак» набирает очки в последних 4-х матчах подряд

    • У минского «Динамо» продолжается победная серия, которая насчитывает уже 3 встречи подряд

    • В последних 3-х очных матчах минское «Динамо» дважды обыгрывало «Спартак»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Спартак» оценивается букмекерами в 2.15, ничья — в 3.95, а победа «Динамо» Минск — в 3.15.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.88, на тотал меньше 5.5 — за 1.92.

    Прогноз: Можно предположить, что минское «Динамо» даст бой «Спартаку» и точно не проиграет в предстоящем матче.

    Ставка: Победа минского «Динамо» с форой (0) за 2.30.

    Прогноз: Предстоящая встреча получится результативной. Обе команды должны забросить довольно много шайб.

    Ставка: Индивидуаный тотал минского «Динамо» 2.5 больше за 1.95.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.20
  • Прогноз на матч Лада — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Хетафе — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч СКА — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Торино — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Штутгарт — Санкт-Паули
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Хольштайн — Аугсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Вердер — Унион
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Айнтрахт Фр — Майнц
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.38
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Боруссия М
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  3.80
  • Прогноз на матч Бернли — Уотфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Брайтон
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Брентфорд — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Ипсвич — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Сельта — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Динамо» Минск — «Спартак»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 22.12.2024. Прогнозы на хоккей. «Зубры» продлят свою победную серию?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры