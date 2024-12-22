В матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» Минск встретится со «Спартаком» в Ташкенте (Узбекистан). Игра состоится 22 декабря . Начало запланировано на 17:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Динамо» Минск — «Спартак», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Динамо» Минск

Турнирное положение: «Зубры» занимают 7-е место в таблице Запада с 42 очками в активе после 36-и матчей. Минское «Динамо» опережает 9-ю позицию на 8 баллов.

Последние матчи: В прошлом поединке команда обыграла мощный «Ак Барс» со счетом 3:1, а до этого с таким же счетом одолела лидера Востока — «Трактор». Матчем ранее «Динамо» оказалось сильнее «Амура» (5:2).

В последних 5-и встречах минчане уступили только «Адмиралу» (0:4) и выиграли 4 раза. За этот период «Динамо» также обыграло «Сибирь» со счетом 5:4.

Не сыграет: Даниил Сотишвили (травма).

Прогнозы и ставки на КХЛ

Состояние команды: Сейчас минское «Динамо» показывает отличную игру, команда реально может пошуметь в плей-офф, но для этого необходимо сохранить стабильность.

В минском «Динамо» продолжает феерить нападающий Вадим Шипачев, который в последних 10-и матчах набрал 15 (1+14) очков — феноменальный результат для 37-летнего форварда.

Предстоящий матч для «Динамо» будет настоящей проверкой, ведь в Минск приедет один из лидеров Запада — «Спартак». Смогут ли минчане доставить проблемы «столичным»? У «Динамо» отличные шансы на успех.

«Спартак»

Турнирное положение: «Красно-белые» располагаются на 2-й позиции Запада с 51-м очком в активе после 36-и встреч. «Спартак» отстает от 1-й строчки в конференции на 9 баллов, имея 2 игры в запасе.

Последние матчи: В прошедшей встрече команда в упорной борьбе уступила ЦСКА в овертайме со счетом 4:5. До этого «Спартак» одолел «Витязь» (4:2), забросив 3 шайбы из 4-х уже во 2-м периоде.

В последних 5-и встречах у «красно-белых» 3 победы и 2 поражения. За этот период «Спартак» сумел одолеть «Барыс» (4:2) и «Автомобилист» (5:4 Б), а также проиграть «Салавату Юлаеву» (1:5).

Не сыграют: Андрей Миронов и Ансель Галимов (у обоих — травмы).

Состояние команды: Как ни странно, но у «Спартака» нет стабильной игры в последнее время. Команда может проиграть в любом матче любому сопернику, в этом главная проблема «красно-белых».

Несмотря на это, «Спартак» продолжает набирать очки. Сейчас «столичные» могут навязать борьбу «Локомотиву» за лидерство на Западе, у команды есть парочку матчей в запасе.

В последней очной встрече «Спартак» обыгрывал минское «Динамо» со счетом 5:2. Сейчас команда Дмитрия Квартальнова стала мощнее, но и «Спартак» показывает отличный хоккей.

Статистика для ставок

«Спартак» набирает очки в последних 4-х матчах подряд

У минского «Динамо» продолжается победная серия, которая насчитывает уже 3 встречи подряд

В последних 3-х очных матчах минское «Динамо» дважды обыгрывало «Спартак»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Спартак» оценивается букмекерами в 2.15, ничья — в 3.95, а победа «Динамо» Минск — в 3.15.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.88, на тотал меньше 5.5 — за 1.92.

Прогноз: Можно предположить, что минское «Динамо» даст бой «Спартаку» и точно не проиграет в предстоящем матче.

Ставка: Победа минского «Динамо» с форой (0) за 2.30.

Прогноз: Предстоящая встреча получится результативной. Обе команды должны забросить довольно много шайб.

Ставка: Индивидуаный тотал минского «Динамо» 2.5 больше за 1.95.