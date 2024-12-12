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    Беларусь в очередной раз справится с Казахстаном

    Беларусь — Казахстан. Ставка (к. 1.98) и прогноз на хоккей, Кубок Первого канала, 12 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на Беларусь — Казахстан
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    Сборная Беларуси
    В матче Кубка Первого канала Беларусь встретится с Казахстаном. Игра пройдет на «СКА Арене» 12 декабря . Начало запланировано на 14:30 (мск). Ставка и прогноз на матч Беларусь — Казахстан, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Беларусь

    Турнирное положение: В рамках прошлогоднего зимнего турнира сборная Беларуси заработала 4 очка и заняла вторую строчку в таблице, отстав от России на 5 баллов. В трех встречах команда забросила 13 шайб при 12 пропущенных.

    Последние матчи: Единственную победу в Кубке Первого канала-2023 Беларусь одержала над Казахстаном — 6:2, за которой последовали поражения от России — 3:5 и команды «Звезд ВХЛ» — 4:5 ОТ.

    В начале мая сборная Беларуси успела провести товарищескую встречу с Казахстаном, которая запомнилась результативным хоккеем и победой белорусов в овертайме — 5:4 ОТ.

    Не сыграют: Кадровые потери в составе Беларуси отсутствуют.

    Состояние команды: На зимнем турнире Беларусь представят в основном хоккеисты из КХЛ, а главным тренером станет Дмитрий Квартальнов.

    Прогнозы и ставки на хоккей

    Как и годом ранее, Беларусь выступит в роли боевого коллектива, который готов выдать цикл уверенных матчей, но который вряд ли способен побороться за победу.

    При нынешнем соотношении сил Беларусь способна в очередной раз обыграть Казахстан, но на фоне «России 25» и команды-загадки «Звезд КХЛ» ее конкурентные возможности кажутся более скромными.

    Казахстан

    Турнирное положение: Предыдущий Кубок Первого канала Казахстан закончил на третьем месте, набрав 3 очка. В трех встречах команда забросила 7 шайб, пропустив при этом 12.

    Последние матчи: Цикл матчей сборной Казахстана образца декабря 2023-го состоял из крупного поражения от Беларуси — 2:6, победы над «Звездами ВХЛ» — 3:1 и неудачи во встрече с Россией — 2:5.

    Не сыграют: В мае 2024-го Казахстан выступил на чемпионате мира, где занял 6-ю строчку, а накануне — в рамках азиатского турнира — казахстанцы уступили сборной Южной Кореи — 1:4, а также разбили Китай — 6:1 и Японию — 5:1.

    Состояние команды: Ввиду проблем главного хоккейного бренда страны «Барыса» и в целом довольно скромного кадрового ресурса Казахстан едет на турнир в роли аутсайдера.

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    Матч с Беларусью сборная Казахстана может рассматривать в контексте реальной попытки проявить себя, но ее шансы на льду против «России 25» и «Звезд КХЛ» сводятся практически к нулю.

    Тем не менее даже не в столь завидном положении Казахстан намерен продемонстрировать свои лучшие умения и доказать, что предматчевые расклады в его отношении могут быть ошибочными.

    Статистика для ставок

    • Всего в двух матчах из шести последних (включая игры квалификации на ОИ и Кубок Азии) Казахстан пропустил больше 2 голов

    • В трех предыдущих встречах в рамках Кубка Первого канала с участием Беларуси был пробит тотал больше 7.5

    • Минимум 3 гола забивала Беларусь во всех матчах Кубка Первого канала 2023 года

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа Беларуси оценивается букмекерами в 1.37, ничья — в 5.60, а победа Казахстана — в 5.92.

    На тотал больше 4.5 можно поставить за 2.09, на тотал меньше 4.5 — за 1.68.

    Прогноз: Традиционно последние игры между этими командами получаются результативными, а Беларусь за счет собственного превосходства зачастую добивается успеха. По аналогии команда Дмитрия Квартальнова может провести и предстоящий матч.

    Ставка: Беларусь победит + ТБ 5.5 за 1.98.

    Прогноз: В последних личных встречах белорусы не покидают каток без большого количества заброшенных шайб, ввиду чего разгромная победа в этом матче кажется вполне закономерным исходом.

    Ставка: Индивидуальный тотал Беларуси больше 4 за 1.90.

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    Беларусь — Казахстан: прогноз, ставка (1.98), статистика, коэффициенты матча 12.12.2024. Прогнозы на хоккей. Беларусь в очередной раз справится с Казахстаном
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