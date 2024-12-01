В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Авангард» примет «Северсталь». Игра пройдет на «Арене G-Drive» 1 декабря. Начало встречи — в 14:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Авангард» — «Северсталь», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Авангард»

Турнирное положение: По итогам 30 матчей омичи вновь сместились на 9-ю строчку в таблице Востока с 28 очками в активе. От зоны плей-офф «ястребов» отделяет всего 1 турнирный пункт.

Последние матчи: Накануне «Авангард» выдал один из наиболее продолжительных беспроигрышных отрезков, который состоял из матчей с «Адмиралом» — 2:1, «Барысом» — 3:2 ОТ и «Металлургом» Мг — 2:1.

Накануне «ястребы» потерпели поражение от «Автомобилиста» — 2:4, а также объявили о смене главного тренера. В первой половине декабря — в десятых числах — команду возглавит канадский специалист Ги Буше.

Не сыграют: Михаил Бердин, Сергей Бойков, Алекс Грант, Даниил Степанов.

Состояние команды: Осенняя часть регулярного сезона обернулась для «Авангарда» провалом: команда не могла разобраться со своими проблемами и демонстрировала слабые результаты.

Прогнозы и ставки на КХЛ

В поисках новых решений и попытках выправить ситуацию «Авангард» объявил о смене тренера. В скором времени к своим обязанностям приступит Ги Буше, на которого в Омске возлагаются большие надежды.

Одной из главных характеристик нынешнего «Авангарда» является отсутствие содержательной игры на всех участках площадки. Углубляться в причины кризиса и предлагать свежие идеи новый штаб начнет с первой половины декабря.

«Северсталь»

Турнирное положение: Череповецкая команда занимает 7-ю строчку в таблице Западной конференции. С 34 очками по итогам 30 матчей, «сталевары» опережают 8-е «Динамо» Минск по дополнительным показателям.

Последние матчи: В ноябре «Северсталь» провела крайне неудачный отрезок, состоявший из поражений от «Динамо» Минск — 1:3, «Витязя» (дважды за 5 дней — 0:2; 1:7) и «Спартака» — 1:4.

Собственную серию провалов команда Андрея Козырева прервала благодаря победам над «Адмиралом» — 2:1 и «Ак Барсом» 7:5. Однако уже в следующих играх «сталь» уступила «Салавату Юлаеву» — 0:2 и «Ладе» — 0:3.

Не сыграют: Алексей Кручинин, Константин Шостак, Александр Скоренов.

Состояние команды: Нынешний сезон «Северсталь» проводит противоречиво: команда борется за плей-офф, переживая в конкурентной гонке как взлеты, так и падения.

На протяжении нескольких предыдущих недель череповчане провели яркую и достаточно убедительную серию без поражений, однако ввиду последних результатов недавние свершения «Северстали» утратили актуальность.

Сейчас команда Андрея Козырева теряет очень много важных в контексте ее задач очков. При этом далеко не каждый провальный матч «Северстали» подразумевает противостояние клубам первого эшелона.

Статистика для ставок

Только в одном матче из шести последних дома «Авангард» забил больше 2 голов

Победой «Авангарда» закончились три матча из последних четырех

В четырех последних очных встречах на льду «Авангарда» был пробит тотал больше 5.5

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Авангарда» оценивается букмекерами в 2.12, ничья — в 3.96, а победа «Северстали» — в 3.09.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.20, на тотал меньше 5.5 — за 1.67.

Прогноз: На протяжении всего сезона «Авангард» испытывает взлеты и падения на домашней территории, но даже в таких реалиях омичи сейчас способны добиться успеха в игре с соперником, у которого хватает своих проблем.

Ставка: «Авангард» не проиграет + ТМ 6.5 за 1.85.

Прогноз: Нередко по ходу этого сезона «Авангард» наталкивается на упорного противника, ввиду чего вопрос о победителе приходилось откладывать до овертайма или буллитов.

Ставка: Ничья за 3.96.