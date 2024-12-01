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    «Авангард» одержит домашнюю победу

    «Авангард» — «Северсталь». Ставка (к. 1.85) и прогноз на хоккей, КХЛ, 1 декабря 2024 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Авангард Прогнозы на Северсталь
    Прогноз и ставки на «Авангард» — «Северсталь»
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    Кол Касселс
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Авангард» примет «Северсталь». Игра пройдет на «Арене G-Drive» 1 декабря. Начало встречи — в 14:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Авангард» — «Северсталь», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 01 Декабря 2024 года

    Авангард

  • Омск
    •  Авангард 14:00 Северсталь

    Северсталь

  • Череповец
    •

    «Авангард»

    Турнирное положение: По итогам 30 матчей омичи вновь сместились на 9-ю строчку в таблице Востока с 28 очками в активе. От зоны плей-офф «ястребов» отделяет всего 1 турнирный пункт.

    Последние матчи: Накануне «Авангард» выдал один из наиболее продолжительных беспроигрышных отрезков, который состоял из матчей с «Адмиралом» — 2:1, «Барысом» — 3:2 ОТ и «Металлургом» Мг — 2:1.

    Авангард — Северсталь: коэффициенты букмекеров

    Накануне «ястребы» потерпели поражение от «Автомобилиста» — 2:4, а также объявили о смене главного тренера. В первой половине декабря — в десятых числах — команду возглавит канадский специалист Ги Буше.

    Не сыграют: Михаил Бердин, Сергей Бойков, Алекс Грант, Даниил Степанов.

    Состояние команды: Осенняя часть регулярного сезона обернулась для «Авангарда» провалом: команда не могла разобраться со своими проблемами и демонстрировала слабые результаты.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    В поисках новых решений и попытках выправить ситуацию «Авангард» объявил о смене тренера. В скором времени к своим обязанностям приступит Ги Буше, на которого в Омске возлагаются большие надежды.

    Одной из главных характеристик нынешнего «Авангарда» является отсутствие содержательной игры на всех участках площадки. Углубляться в причины кризиса и предлагать свежие идеи новый штаб начнет с первой половины декабря.

    «Северсталь»

    Турнирное положение: Череповецкая команда занимает 7-ю строчку в таблице Западной конференции. С 34 очками по итогам 30 матчей, «сталевары» опережают 8-е «Динамо» Минск по дополнительным показателям.

    Последние матчи: В ноябре «Северсталь» провела крайне неудачный отрезок, состоявший из поражений от «Динамо» Минск — 1:3, «Витязя» (дважды за 5 дней — 0:2; 1:7) и «Спартака» — 1:4.

    Собственную серию провалов команда Андрея Козырева прервала благодаря победам над «Адмиралом» — 2:1 и «Ак Барсом» 7:5. Однако уже в следующих играх «сталь» уступила «Салавату Юлаеву» — 0:2 и «Ладе» — 0:3.

    Не сыграют: Алексей Кручинин, Константин Шостак, Александр Скоренов.

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    • Состояние команды: Нынешний сезон «Северсталь» проводит противоречиво: команда борется за плей-офф, переживая в конкурентной гонке как взлеты, так и падения.

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    На протяжении нескольких предыдущих недель череповчане провели яркую и достаточно убедительную серию без поражений, однако ввиду последних результатов недавние свершения «Северстали» утратили актуальность.

    Сейчас команда Андрея Козырева теряет очень много важных в контексте ее задач очков. При этом далеко не каждый провальный матч «Северстали» подразумевает противостояние клубам первого эшелона.

    Статистика для ставок

    • Только в одном матче из шести последних дома «Авангард» забил больше 2 голов

    • Победой «Авангарда» закончились три матча из последних четырех

    • В четырех последних очных встречах на льду «Авангарда» был пробит тотал больше 5.5

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Авангарда» оценивается букмекерами в 2.12, ничья — в 3.96, а победа «Северстали» — в 3.09.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.20, на тотал меньше 5.5 — за 1.67.

    Прогноз: На протяжении всего сезона «Авангард» испытывает взлеты и падения на домашней территории, но даже в таких реалиях омичи сейчас способны добиться успеха в игре с соперником, у которого хватает своих проблем.

    Ставка: «Авангард» не проиграет + ТМ 6.5 за 1.85.

    Прогноз: Нередко по ходу этого сезона «Авангард» наталкивается на упорного противника, ввиду чего вопрос о победителе приходилось откладывать до овертайма или буллитов.

    Ставка: Ничья за 3.96.

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    «Авангард» — «Северсталь»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 01.12.2024. Прогнозы на хоккей. «Авангард» одержит домашнюю победу
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