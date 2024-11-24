В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Барыс» будет принимать «Авангард». Игра пройдет на «Барыс Арене» 24 ноября. Начало встречи — в 14:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Барыс» — «Авангард», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Барыс»

Турнирное положение: Астанинцы располагаются на 11-й позиции Востока с 20-ю очками в активе после 29-и встреч. «Барыс» уже отстает от зоны плей-офф на 5 баллов.

Последние матчи: В прошлой встрече астанинцы всухую уступили «Амуру» (0:3) — самой худшей команде лиги прямо сейчас. До этого «Барыс» одолел «Металлург» Мг со счетом 2:1.

В последних 5-и матчах «Барысу» удалось трижды победить и дважды проиграть. За этот период команда сумела разгромить «Сочи» (6:3) и одолеть «Нефтехимик» (2:1 ОТ).

Не сыграют: Виктор Антипин, Дамир Жафяров и Роман Старченко (у всех — травмы).

Прогнозы и ставки на КХЛ

Состояние команды: В последнее время «Барыс» стал играть куда лучше, начинает побеждать и приближаться к зоне плей-офф. Отставание сократилось до 5-и очков.

В «Барысе» вдруг нашелся топовый вратарь среди казахстанцев. Никита Бояркин выступает куда выше ожиданий. За 20 встреч голкипер отразил 93.39 % бросков.

К тому же, тренерский штаб «Барыса» наладил игру в обороне. Команда стала куда меньше пропускать, играя на контратаках. Астанинцы терпеливо ждут своего шанса забросить шайбу.

«Авангард»

Турнирное положение: После 27-и сыгранных матчей омичи занимают 10-е место в таблице с 24 очками в активе, отставая от зоны плей-офф всего на 1 балл — вся борьба еще впереди.

Последние матчи: В прошлом поединке «Авангард» обыграл «Адмирал» (2:1), здорово действуя в обороне. До этого команда крупно проиграла минскому «Динамо» (2:5).

В последних 5-и встречах «Авангард» трижды победила и дважды проиграла. Команда обыграла «Нефтехимик» (3:2 ОТ) и СКА (2:1), а также уступила московскому «Динамо» (3:5).

Не сыграет: Владимир Ткачев (травма).

Состояние команды: Сейчас «Авангард» изо всех сил пытается изменить ситуацию и выйти из той ямы, в которую залез на старте сезона. Пока у омичей получается частенько побеждать.

К тому же, руководство «Авангарда» приобрело сразу 4 нападающих и 1-го вратаря, а также расторгло контракт с Дареном Дицем. Пока неизвестно, поможет ли это изменить ситуацию.

Сезон для «Авангарда» точно еще не потерян, команда вполне способна выйти в плей-офф, но сможет ли там показать результат? Большой вопрос, тренерскому штабу необходимо стабилизировать игру своей команды как можно быстрее.

Статистика для ставок

«Барыс» выиграл 3 матча из последних 5-и

В последних 5-и встречах «Авангард» также трижды победил

«Барысу» удалось дважды обыграть «Авангард» в последних 5-и очных матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Авангарда» оценивается букмекерами в 1.75, ничья — в 3.90, а победа «Барыса» — в 4.40.

На тотал больше 5.5 и меньше 5.5 можно поставить с коэффициентами — 2.60 и 1.47 соответственно.

Прогноз: Можно рискнуть и предположить, что команды не определят победителя в основное время матча.

Ставка: Ничья за 3.90.

Прогноз: «Барыс» способен навязать свою игру «Авангарду». У омичей не получится забросить много шайб.

Ставка: Тотал 4.5 меньше за 1.95.