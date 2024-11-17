В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Северсталь» будет принимать «Витязь». Игра пройдет 17 ноября. Начало встречи — в 17:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Северсталь» — «Витязь», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Северсталь»

Турнирное положение: Череповчане занимают 7-е место в таблице Запада с 30-ю очками в активе после 25-и матчей. «Северсталь» опережает 9-ю позицию, которая находится вне зоны плей-офф, на 5 баллов.

Последние матчи: В прошлом поединке команда крупно проиграла «Спартаку» со счетом 1:4, а до этого всухую уступила «Витязю» (0:2). Матчем ранее «Северсталь» также проиграла минскому «Динамо» (1:3).

У «Северстали» началась серия поражений, а до этого команда выдала 7-матчевую победную серию. За последние 3 матча череповчане забросили только 2 шайбы при 9-и пропущенных.

Не сыграет: Александр Скоренов (травма).

Прогнозы и ставки на КХЛ

Состояние команды: Пока что «Северсталь» не отличается стабильностью, выступая сериями. После победного отрезка череповчане обязательно выдают серию поражений.

В последнее время знаменитая связка нападающих «Северстали» Аймурзин — Пилипенко перестала работать. Оба форварда не могут набрать очки на протяжении 4-х последних матчей.

Проблемы с результативностью затрагивают большинство команд в нынешнем сезоне. «Северсталь» точно вновь будет показывать свою зрелищную игру, но для начала нужно просто победить.

«Витязь»

Турнирное положение: Команда продолжает вести борьбу за плей-офф. «Витязь» занимает 9-е место в таблице Запада с 25-ю баллами после 27-и матчей, отставая от 8-й позиции на 5 пунктов.

Последние матчи: В прошедшей встрече подмосковная команда уступила минскому «Динамо» (4:6), ведя по ходу матча в 2 шайбы. До этого «Витязь» всухую одолел ту же «Северсталь» со счетом 2:0.

В последних 5-и матчах у команды 2 победы и 3 поражения. За этот период «Витязь» уступил «Сочи» (1:3) и московскому «Динамо» (3:4), а также обыграл минское «Динамо» (4:1).

Не сыграет: Григорий Ващенко (травма).

Состояние команды: «Витязь» пока куда чаще проигрывает, но у команды вся борьба впереди, ведь до зоны плей-офф только 5 баллов. У подопечных Павла Десяткова точно есть потенциал.

В «Витязе» есть довольно много мастеровитых нападающих, которые точно помогут своей команде сделать результат. Тот же Иван Чехович набрал уже 22 результативных балла.

Помимо этого нападающего, у «Витязя» есть два игрока, которые входят в топ-10 лучших бомбардиров — это Дмитрий Бучельников и Дерек Барак, которые также набрали больше 20-и очков.

Статистика для ставок

«Северсталь» проиграла 3 последних матча

«Витязь» выиграл только 1 матч из последних 4-х

В последних 3-х очных встречах «Витязь» дважды обыгрывал «Северсталь»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Северстали» оценивается букмекерами в 1.75, ничья — в 4.40, а победа «Витязя» — в 3.95.

На тотал больше 5.5 и меньше 5.5 можно поставить с коэффициентами — 1.95 и 1.85 соответственно.

Прогноз: «Северсталь» все-таки прервет свою серию поражений в предстоящем матче.

Ставка: Победа «Северстали» с форой (-1) за 1.95.

Прогноз: Обе команды способны сыграть результативно. Даже несмотря на проблемы с заброшенными шайбами, «Северсталь» и «Витязь» могут создать голевую феерию.

Ставка: Тотал 5.5 больше за 1.95.