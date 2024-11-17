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    «Каролина» отправится с «Оттавой» на своем льду?

    «Каролина» — «Оттава». Ставка (к. 1.88), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 17 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Каролина» — «Оттава»
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    «Каролина»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Каролина» будет принимать «Оттава». Игра пройдет в «Леново Центре» 17 ноября. Начало встречи — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Каролина» — «Оттава», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. НХЛ 17 Ноября 2024 года

    Каролина

  • НХЛ
    •  Каролина 03:00 Оттава

    Оттава

  • НХЛ
    •

    «Каролина»

    Турнирное положение: Хоккей «Каролины» восстановился после не самого убедительного старта сезона, а сама команда поднялась на третье место Востока.

    Последние матчи: В последнем сыгранном поединке у «Каролины» совсем не получилась игра против «Юты», поскольку соперник был сильнее во всем.

    Каролина — Оттава: коэффициенты букмекеров

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    Травмированные игроки: В составе «Каролины» будет не хватать Фаста и Андерсена, которые лечатся уже достаточно продолжительное количество времени.

    Общий тонус клуба: С «Оттавой» придется довольно серьезно помучиться, так как канадский клуб умеет держать скорости на протяжении всей игры.

    «Оттава»

    Турнирное положение: Состав у «Оттавы» вполне себе неплохой, но сыгранности и распределения обязанностей клуб из столицы Канады не хватает. Сейчас «Сенаторз» всего лишь на 10 строчке Востока.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: В трех последних поединках результаты «Монреаля» пошли в гору, однако конец последнего матча против «Филадельфии» получился смазанным.

    Травмированные игроки: Тренерский штаб «Оттавы» не может рассчитывать только на Перрона, который не может играть по личным причинам.

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    Общий тонус клуба: Матч против «Каролины» будет обоюдоострым, и в этой перестрелке гости вполне могут выйти победителями.

    Статистика для ставок

    • «Каролина» выиграла пять последних матчей дома

    • «Оттава» проиграла три последних очных противостояния

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.88, на ничью — 4.87, на гостей — 3.42.

    Прогноз: «Каролина» сильнее своего соперника по всем параметрам

    Альтернативный прогноз: В этой игре будет много голов, поскольку последние очные встречи были крайне результативными

    Ставка: П1 с коэффициентом 1.88

    Альтернативная ставка: ТБ 7.5 с коэффициентом 2.85

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    «Каролина» — «Оттава»: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 17.11.2024. Прогнозы на хоккей. «Каролина» отправится с «Оттавой» на своем льду?
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