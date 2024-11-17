Каролина
Оттава
«Каролина»
Турнирное положение: Хоккей «Каролины» восстановился после не самого убедительного старта сезона, а сама команда поднялась на третье место Востока.
Последние матчи: В последнем сыгранном поединке у «Каролины» совсем не получилась игра против «Юты», поскольку соперник был сильнее во всем.
Каролина — Оттава: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: В составе «Каролины» будет не хватать Фаста и Андерсена, которые лечатся уже достаточно продолжительное количество времени.
Общий тонус клуба: С «Оттавой» придется довольно серьезно помучиться, так как канадский клуб умеет держать скорости на протяжении всей игры.
«Оттава»
Турнирное положение: Состав у «Оттавы» вполне себе неплохой, но сыгранности и распределения обязанностей клуб из столицы Канады не хватает. Сейчас «Сенаторз» всего лишь на 10 строчке Востока.
Последние матчи: В трех последних поединках результаты «Монреаля» пошли в гору, однако конец последнего матча против «Филадельфии» получился смазанным.
Травмированные игроки: Тренерский штаб «Оттавы» не может рассчитывать только на Перрона, который не может играть по личным причинам.
Общий тонус клуба: Матч против «Каролины» будет обоюдоострым, и в этой перестрелке гости вполне могут выйти победителями.
Статистика для ставок
- «Каролина» выиграла пять последних матчей дома
- «Оттава» проиграла три последних очных противостояния
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.88, на ничью — 4.87, на гостей — 3.42.
Прогноз: «Каролина» сильнее своего соперника по всем параметрам
- 2.18Торпедо — Локомотив: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 2.70Флорида — Виннипег: прогноз и ставкаЗавтра в 03:00
- 2.74Монреаль — Коламбус: прогноз и ставкаЗавтра в 03:00
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Альтернативный прогноз: В этой игре будет много голов, поскольку последние очные встречи были крайне результативными
Ставка: П1 с коэффициентом 1.88
Альтернативная ставка: ТБ 7.5 с коэффициентом 2.85