В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Каролина» будет принимать «Оттава». Игра пройдет в «Леново Центре» 17 ноября. Начало встречи — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Каролина» — «Оттава», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Каролина»

Турнирное положение: Хоккей «Каролины» восстановился после не самого убедительного старта сезона, а сама команда поднялась на третье место Востока.

Последние матчи: В последнем сыгранном поединке у «Каролины» совсем не получилась игра против «Юты», поскольку соперник был сильнее во всем.

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Травмированные игроки: В составе «Каролины» будет не хватать Фаста и Андерсена, которые лечатся уже достаточно продолжительное количество времени.

Общий тонус клуба: С «Оттавой» придется довольно серьезно помучиться, так как канадский клуб умеет держать скорости на протяжении всей игры.

«Оттава»

Турнирное положение: Состав у «Оттавы» вполне себе неплохой, но сыгранности и распределения обязанностей клуб из столицы Канады не хватает. Сейчас «Сенаторз» всего лишь на 10 строчке Востока.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: В трех последних поединках результаты «Монреаля» пошли в гору, однако конец последнего матча против «Филадельфии» получился смазанным.

Травмированные игроки: Тренерский штаб «Оттавы» не может рассчитывать только на Перрона, который не может играть по личным причинам.

Общий тонус клуба: Матч против «Каролины» будет обоюдоострым, и в этой перестрелке гости вполне могут выйти победителями.

Статистика для ставок

«Каролина» выиграла пять последних матчей дома

«Оттава» проиграла три последних очных противостояния

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.88, на ничью — 4.87, на гостей — 3.42.

Прогноз: «Каролина» сильнее своего соперника по всем параметрам

Альтернативный прогноз: В этой игре будет много голов, поскольку последние очные встречи были крайне результативными

Ставка: П1 с коэффициентом 1.88

Альтернативная ставка: ТБ 7.5 с коэффициентом 2.85