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    «Динамо» Минск одержит третью победу над «Витязем» в сезоне

    «Витязь» — «Динамо» Минск. Ставка (к. 1.92) и прогноз на хоккей, КХЛ, 15 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Витязь» — «Динамо» Минск
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    Илья Усов
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Витязь» будет принимать «Динамо» Минск. Игра пройдет на «Арене Балашиха» 15 ноября. Начало встречи — в 19:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Витязь» — «Динамо» Минск, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 15 Ноября 2024 года

    Витязь

  • Подольск
    •  Витязь 19:30 Динамо Минск

    Динамо Минск

  • Минск
    •

    «Витязь»

    Турнирное положение: По итогам 26 матчей «Витязь» располагается на 9-м месте в таблице Западной конференции с 25 очками на счету, отставая от зоны первой восьмерки на 3 балла.

    Последние матчи: В начале ноября команда Павла Десяткова одержала важнейшую победу над «Динамо» Минск — 4:1, за которой последовали поражения от «Динамо» Москва — 3:4 и «Сочи» — 1:3. В последнем матче «богатыри» взяли верх над «Северсталью» — 2:0.

    Витязь — Динамо Минск: коэффициенты букмекеров

    Не сыграют: Григорий Ващенко.

    Состояние команды: В нынешнем сезоне «Витязь» взял на себя роль достаточно боеспособной команды, которая намерена вылезти из тени прошлогодних неудач.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Сейчас «Витязь» больше напоминает команду, которая готова биться за результаты, хотя фактическая борьба за место в первой восьмерке по-прежнему кажется задачей со звездочкой.

    Несмотря на старания, темп набора очков «Витязя» остается крайне слабым: на текущий момент команда Павла Десяткова добивается успехов в единичных случаях, зачастую после серии провалов.

    «Динамо» Минск

    Турнирное положение: Белорусский коллектив провел 25 матчей, в которых заработал 28 очков. В таблице Западной конференции «зубры» обосновались на 8-й позиции.

    Последние матчи: После разгромного поражения от «Витязя» 4 ноября — 1:4 команда Дмитрия Квартальнова взяла верх над «Салаватом Юлаевым» — 3:2 Б и «Северсталью» — 3:1. Накануне минчане уступили «Торпедо» — 1:2 ОТ.

    Не сыграют: Потери у белорусского клуба отсутствуют.

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    • Состояние команды: В нынешний сезон «Динамо» Минск входило с большими задачами на фоне усилений, однако фактические результаты не соответствуют заявленным ожиданиям.

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    После многообещающего старта команда Дмитрия Квартальнова утратила стабильность и начала напоминать саму себя образца последних лет, с сериями поражений и редкими циклами побед.

    Место в нижней части топ-8 для нынешнего «Динамо» Минск, как и годами ранее, остается пределом. Вместе с тем белорусы едва ли рассматриваются всерьез в контексте длительной плей-офф кампании.

    Статистика для ставок

    • Всего в одной игре в Балашихе из семи предыдущих был пробит тотал больше 4.5

    • Ни в одном домашнем матче из последних «Витязь» не забивал больше 2 голов

    • Победой «Динамо» Минск закончились две очные встречи из трех в нынешнем сезоне

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Витязя» оценивается букмекерами в 2.93, ничья — в 4.20, а победа «Динамо» Минск — в 2.12.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.24, на тотал меньше 5.5 — за 1.65.

    Прогноз: В моменте «Витязь» выдал неплохой отрезок, намекнув на готовность продвинуться в первую восьмерку, но сравнительно быстро перегорел. В очной встрече у белорусов будет объективно больше шансов на успех.

    Ставка: «Динамо» Минск не проиграет + ТБ 4.5 за 1.92.

    Прогноз: Последние неудачные игры «Витязя» нередко сопровождаются 3-4 пропущенными голами, да и динамовцы по нынешнему сезону знают, как проводить очные встречи с высокой результативностью.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Динамо» Минск больше 2.5 за 1.80.

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    «Витязь» — «Динамо» Минск: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 15.11.2024. Прогнозы на хоккей. «Динамо» Минск одержит третью победу над «Витязем» в сезоне
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