В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Витязь» будет принимать «Динамо» Минск. Игра пройдет на «Арене Балашиха» 15 ноября. Начало встречи — в 19:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Витязь» — «Динамо» Минск, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Витязь»

Турнирное положение: По итогам 26 матчей «Витязь» располагается на 9-м месте в таблице Западной конференции с 25 очками на счету, отставая от зоны первой восьмерки на 3 балла.

Последние матчи: В начале ноября команда Павла Десяткова одержала важнейшую победу над «Динамо» Минск — 4:1, за которой последовали поражения от «Динамо» Москва — 3:4 и «Сочи» — 1:3. В последнем матче «богатыри» взяли верх над «Северсталью» — 2:0.

Не сыграют: Григорий Ващенко.

Состояние команды: В нынешнем сезоне «Витязь» взял на себя роль достаточно боеспособной команды, которая намерена вылезти из тени прошлогодних неудач.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Сейчас «Витязь» больше напоминает команду, которая готова биться за результаты, хотя фактическая борьба за место в первой восьмерке по-прежнему кажется задачей со звездочкой.

Несмотря на старания, темп набора очков «Витязя» остается крайне слабым: на текущий момент команда Павла Десяткова добивается успехов в единичных случаях, зачастую после серии провалов.

«Динамо» Минск

Турнирное положение: Белорусский коллектив провел 25 матчей, в которых заработал 28 очков. В таблице Западной конференции «зубры» обосновались на 8-й позиции.

Последние матчи: После разгромного поражения от «Витязя» 4 ноября — 1:4 команда Дмитрия Квартальнова взяла верх над «Салаватом Юлаевым» — 3:2 Б и «Северсталью» — 3:1. Накануне минчане уступили «Торпедо» — 1:2 ОТ.

Не сыграют: Потери у белорусского клуба отсутствуют.

Состояние команды: В нынешний сезон «Динамо» Минск входило с большими задачами на фоне усилений, однако фактические результаты не соответствуют заявленным ожиданиям.

После многообещающего старта команда Дмитрия Квартальнова утратила стабильность и начала напоминать саму себя образца последних лет, с сериями поражений и редкими циклами побед.

Место в нижней части топ-8 для нынешнего «Динамо» Минск, как и годами ранее, остается пределом. Вместе с тем белорусы едва ли рассматриваются всерьез в контексте длительной плей-офф кампании.

Статистика для ставок

Всего в одной игре в Балашихе из семи предыдущих был пробит тотал больше 4.5

Ни в одном домашнем матче из последних «Витязь» не забивал больше 2 голов

Победой «Динамо» Минск закончились две очные встречи из трех в нынешнем сезоне

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Витязя» оценивается букмекерами в 2.93, ничья — в 4.20, а победа «Динамо» Минск — в 2.12.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.24, на тотал меньше 5.5 — за 1.65.

Прогноз: В моменте «Витязь» выдал неплохой отрезок, намекнув на готовность продвинуться в первую восьмерку, но сравнительно быстро перегорел. В очной встрече у белорусов будет объективно больше шансов на успех.

Ставка: «Динамо» Минск не проиграет + ТБ 4.5 за 1.92.

Прогноз: Последние неудачные игры «Витязя» нередко сопровождаются 3-4 пропущенными голами, да и динамовцы по нынешнему сезону знают, как проводить очные встречи с высокой результативностью.

Ставка: Индивидуальный тотал «Динамо» Минск больше 2.5 за 1.80.