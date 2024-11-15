Витязь
Динамо Минск
«Витязь»
Турнирное положение: По итогам 26 матчей «Витязь» располагается на 9-м месте в таблице Западной конференции с 25 очками на счету, отставая от зоны первой восьмерки на 3 балла.
Последние матчи: В начале ноября команда Павла Десяткова одержала важнейшую победу над «Динамо» Минск — 4:1, за которой последовали поражения от «Динамо» Москва — 3:4 и «Сочи» — 1:3. В последнем матче «богатыри» взяли верх над «Северсталью» — 2:0.
Витязь — Динамо Минск: коэффициенты букмекеров
Не сыграют: Григорий Ващенко.
Состояние команды: В нынешнем сезоне «Витязь» взял на себя роль достаточно боеспособной команды, которая намерена вылезти из тени прошлогодних неудач.
Сейчас «Витязь» больше напоминает команду, которая готова биться за результаты, хотя фактическая борьба за место в первой восьмерке по-прежнему кажется задачей со звездочкой.
Несмотря на старания, темп набора очков «Витязя» остается крайне слабым: на текущий момент команда Павла Десяткова добивается успехов в единичных случаях, зачастую после серии провалов.
«Динамо» Минск
Турнирное положение: Белорусский коллектив провел 25 матчей, в которых заработал 28 очков. В таблице Западной конференции «зубры» обосновались на 8-й позиции.
Последние матчи: После разгромного поражения от «Витязя» 4 ноября — 1:4 команда Дмитрия Квартальнова взяла верх над «Салаватом Юлаевым» — 3:2 Б и «Северсталью» — 3:1. Накануне минчане уступили «Торпедо» — 1:2 ОТ.
Не сыграют: Потери у белорусского клуба отсутствуют.
Состояние команды: В нынешний сезон «Динамо» Минск входило с большими задачами на фоне усилений, однако фактические результаты не соответствуют заявленным ожиданиям.
После многообещающего старта команда Дмитрия Квартальнова утратила стабильность и начала напоминать саму себя образца последних лет, с сериями поражений и редкими циклами побед.
Место в нижней части топ-8 для нынешнего «Динамо» Минск, как и годами ранее, остается пределом. Вместе с тем белорусы едва ли рассматриваются всерьез в контексте длительной плей-офф кампании.
Статистика для ставок
- Всего в одной игре в Балашихе из семи предыдущих был пробит тотал больше 4.5
- Ни в одном домашнем матче из последних «Витязь» не забивал больше 2 голов
- Победой «Динамо» Минск закончились две очные встречи из трех в нынешнем сезоне
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Витязя» оценивается букмекерами в 2.93, ничья — в 4.20, а победа «Динамо» Минск — в 2.12.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.24, на тотал меньше 5.5 — за 1.65.
- 2.05Ак Барс — СКА: прогноз и ставкаЗавтра в 19:00
- 2.53Сочи — Куньлунь: прогноз и ставкаЗавтра в 19:30
- 1.82Салават Юлаев — Барыс: прогноз и ставкаЗавтра в 17:00
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Прогноз: В моменте «Витязь» выдал неплохой отрезок, намекнув на готовность продвинуться в первую восьмерку, но сравнительно быстро перегорел. В очной встрече у белорусов будет объективно больше шансов на успех.
Ставка: «Динамо» Минск не проиграет + ТБ 4.5 за 1.92.
Прогноз: Последние неудачные игры «Витязя» нередко сопровождаются 3-4 пропущенными голами, да и динамовцы по нынешнему сезону знают, как проводить очные встречи с высокой результативностью.
Ставка: Индивидуальный тотал «Динамо» Минск больше 2.5 за 1.80.