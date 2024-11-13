Авангард
Динамо
«Авангард»
Турнирное положение: Команда занимает лишь 10-е место в таблице Востока с 20-ю баллами в копилке после 23-х матчей. «Авангард» отстает от зоны плей-офф на 3 очка.
Последние матчи: В прошедшем поединке омичи одолели СКА со счетом 2:1, а до этого команда уступила в овертайме «Адмиралу» (2:3 ОТ). Матчем ранее «Авангард» оказался сильнее «Амура» (2:1).
Авангард — Динамо: коэффициенты букмекеров
За последние 5 матчей команде удалось трижды победить и дважды проиграть. За этот период «Авангард» также уступил «Ладе» со счетом 1:3 и обыграл «Металлург Мг» (3:2 ОТ).
Не сыграют: Михаил Бердин, Дмитрий Злодеев и Даниил Степанов (у всех — травмы).
Состояние команды: Пока нельзя сказать, что «Авангард» преодолел кризис, в команде еще очень много проблем. Несмотря на это, омичи стали куда чаще побеждать.
Ранее в СМИ сообщали, что руководство «Авангарда» ведет переговоры с иностранными специалистами, один из которых может возглавить команду. Именно это и может мотивировать Сергея Звягина как можно быстрее наладить результаты.
«Авангард» в последнем матче против СКА доказал, что может отлично сыграть в обороне. В некоторых моментах команда довольно серьезно давила и сминала питерцев.
«Динамо» Москва
Турнирное положение: Подопечные Алексея Кудашова располагаются на 5-й позиции Запада с 29-ю очками в активе после 24-х встреч. «Динамо» отстает от 3-ки лидеров в конференции лишь на 3 балла.
Последние матчи: В последнее время команда довольно часто набирает очки, но 8-го ноября «Динамо» проиграло «Ладе» со счетом 2:3. До этого «бело-голубые» обыграли «Витязь» (4:3).
В последних 6-и встречах «Динамо» одержало 4 победы. За этот период команда также уступила «Торпедо» (4:5 Б), а также обыграла «Витязь» (2:1), «Амур» (1:0) и «Автомобилист» (2:1).
Состояние команды: Сейчас «Динамо» точно преодолело кризис и будет претендовать на топ-3 Запада. Команда действует очень уверенно в последнее время.
Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов наладил игру в обороне, лидеры команды стали оправдывать доверие, а молодые игроки прогрессируют. Пока что в стане «бело-голубых» все хорошо.
В состав «Динамо» вернулся голкипер Хантер Миска, который провалился на старте сезона. Пока вратарь не выпадает и выглядит довольно хорошо, но основной в стане «бело-голубых» до сих пор Максим Моторыгин.
Статистика для ставок
- В 5-и из 6-и последних матчей «Динамо» набирает очки
- «Авангард» набирает очки в последних 3-х встречах
- «Динамо» трижды обыгрывало «Авангард» в последних 5-и очных встречах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Динамо» Москва оценивается букмекерами в 2.25, ничья — в 4.00, а победа «Авангарда» — в 2.80.
На тотал больше 5.5 и меньше 5.5 можно поставить с коэффициентами — 2.25 и 1.62 соответственно.
- 1.80Спартак — Локомотив: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 2.00Салават Юлаев — Лада: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 1.98Металлург Мг — Трактор: прогноз и ставкаЗавтра в 17:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: Можно предположить, что «Авангард» не сможет обыграть соперника, команда отдала довольно много сил в матче со СКА.
Ставка: Победа «Динамо» Москва за 2.25.
Прогноз: После поражения от «Лады» бело-голубые будут настроены одержать убедительную победу.
Ставка: Индивидуальный тотал «Динамо» Москва 2.5 больше за 1.85.