ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Йозуа Киммих Решение всех проблем: «Реалу» срочно нужен Киммих Джарон Эннис и Карен ЧухаджянПреемника Кроуфорда не остановить. Эннис играючи разбил Чухаджяна и сохранил пояс Орельен ЧуамениТрансферный дайджест. 5-11 ноября
    Все новости спорта

    «Динамо» окажется сильнее омичей?

    «Авангард» — «Динамо» Москва. Ставка (к. 2.25) и прогноз на хоккей, КХЛ, 13 ноября 2024 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Авангард Прогнозы на Динамо
    Прогноз и ставки на «Авангард» — «Динамо» Москва
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Никита Гусев — нападающий московского «Динамо»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Авангард» будет принимать «Динамо» Москва. Игра пройдет 13 ноября. Начало встречи — в 16:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Авангард» — «Динамо» Москва, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Хоккей. КХЛ 13 Ноября 2024 года

    Авангард

  • Омск
    •  Авангард 16:30 Динамо

    Динамо

  • Москва
    •

    «Авангард»

    Турнирное положение: Команда занимает лишь 10-е место в таблице Востока с 20-ю баллами в копилке после 23-х матчей. «Авангард» отстает от зоны плей-офф на 3 очка.

    Последние матчи: В прошедшем поединке омичи одолели СКА со счетом 2:1, а до этого команда уступила в овертайме «Адмиралу» (2:3 ОТ). Матчем ранее «Авангард» оказался сильнее «Амура» (2:1).

    Авангард — Динамо: коэффициенты букмекеров

    За последние 5 матчей команде удалось трижды победить и дважды проиграть. За этот период «Авангард» также уступил «Ладе» со счетом 1:3 и обыграл «Металлург Мг» (3:2 ОТ).

    Не сыграют: Михаил Бердин, Дмитрий Злодеев и Даниил Степанов (у всех — травмы).

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Состояние команды: Пока нельзя сказать, что «Авангард» преодолел кризис, в команде еще очень много проблем. Несмотря на это, омичи стали куда чаще побеждать.

    Ранее в СМИ сообщали, что руководство «Авангарда» ведет переговоры с иностранными специалистами, один из которых может возглавить команду. Именно это и может мотивировать Сергея Звягина как можно быстрее наладить результаты.

    «Авангард» в последнем матче против СКА доказал, что может отлично сыграть в обороне. В некоторых моментах команда довольно серьезно давила и сминала питерцев.

    «Динамо» Москва

    Турнирное положение: Подопечные Алексея Кудашова располагаются на 5-й позиции Запада с 29-ю очками в активе после 24-х встреч. «Динамо» отстает от 3-ки лидеров в конференции лишь на 3 балла.

    Последние матчи: В последнее время команда довольно часто набирает очки, но 8-го ноября «Динамо» проиграло «Ладе» со счетом 2:3. До этого «бело-голубые» обыграли «Витязь» (4:3).

    В последних 6-и встречах «Динамо» одержало 4 победы. За этот период команда также уступила «Торпедо» (4:5 Б), а также обыграла «Витязь» (2:1), «Амур» (1:0) и «Автомобилист» (2:1).

  • Серия десяти «Локомотива», локальные успехи «Спартака», неудачный отрезок СКА
  • КХЛ: обзор десятой игровой недели
  • Вчера

    • Состояние команды: Сейчас «Динамо» точно преодолело кризис и будет претендовать на топ-3 Запада. Команда действует очень уверенно в последнее время.

    5ИгратьБесплатная ставка после регистрацииbc game 200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов наладил игру в обороне, лидеры команды стали оправдывать доверие, а молодые игроки прогрессируют. Пока что в стане «бело-голубых» все хорошо.

    В состав «Динамо» вернулся голкипер Хантер Миска, который провалился на старте сезона. Пока вратарь не выпадает и выглядит довольно хорошо, но основной в стане «бело-голубых» до сих пор Максим Моторыгин.

    Статистика для ставок

    • В 5-и из 6-и последних матчей «Динамо» набирает очки

    • «Авангард» набирает очки в последних 3-х встречах

    • «Динамо» трижды обыгрывало «Авангард» в последних 5-и очных встречах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Динамо» Москва оценивается букмекерами в 2.25, ничья — в 4.00, а победа «Авангарда» — в 2.80.

    На тотал больше 5.5 и меньше 5.5 можно поставить с коэффициентами — 2.25 и 1.62 соответственно.

    Прогноз: Можно предположить, что «Авангард» не сможет обыграть соперника, команда отдала довольно много сил в матче со СКА.

    Ставка: Победа «Динамо» Москва за 2.25.

    Прогноз: После поражения от «Лады» бело-голубые будут настроены одержать убедительную победу.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Динамо» Москва 2.5 больше за 1.85.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.02
  • Прогноз на матч Медведев — Де Минор
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Лада
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Спартак — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.27
  • Прогноз на матч Витязь — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Барселона (жен) — Санкт-Пёльтен (жен)
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ювентус (жен) — Арсенал (жен)
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.94
  • Прогноз на матч Синнер — Фриц
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •  4.38
  • Экспресс дня 12 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Манчестер Сити (жен) — Хаммарбю (жен)
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Бавария (жен) — Волеренга (жен)
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Бостон — Атланта
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Детройт — Майами
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Орландо — Шарлотт
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Торонто — Оттава
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Авангард» — «Динамо» Москва: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 13.11.2024. Прогнозы на хоккей. «Динамо» окажется сильнее омичей?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры