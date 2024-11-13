В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Авангард» будет принимать «Динамо» Москва. Игра пройдет 13 ноября. Начало встречи — в 16:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Авангард» — «Динамо» Москва, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Авангард»

Турнирное положение: Команда занимает лишь 10-е место в таблице Востока с 20-ю баллами в копилке после 23-х матчей. «Авангард» отстает от зоны плей-офф на 3 очка.

Последние матчи: В прошедшем поединке омичи одолели СКА со счетом 2:1, а до этого команда уступила в овертайме «Адмиралу» (2:3 ОТ). Матчем ранее «Авангард» оказался сильнее «Амура» (2:1).

За последние 5 матчей команде удалось трижды победить и дважды проиграть. За этот период «Авангард» также уступил «Ладе» со счетом 1:3 и обыграл «Металлург Мг» (3:2 ОТ).

Не сыграют: Михаил Бердин, Дмитрий Злодеев и Даниил Степанов (у всех — травмы).

Прогнозы и ставки на КХЛ

Состояние команды: Пока нельзя сказать, что «Авангард» преодолел кризис, в команде еще очень много проблем. Несмотря на это, омичи стали куда чаще побеждать.

Ранее в СМИ сообщали, что руководство «Авангарда» ведет переговоры с иностранными специалистами, один из которых может возглавить команду. Именно это и может мотивировать Сергея Звягина как можно быстрее наладить результаты.

«Авангард» в последнем матче против СКА доказал, что может отлично сыграть в обороне. В некоторых моментах команда довольно серьезно давила и сминала питерцев.

«Динамо» Москва

Турнирное положение: Подопечные Алексея Кудашова располагаются на 5-й позиции Запада с 29-ю очками в активе после 24-х встреч. «Динамо» отстает от 3-ки лидеров в конференции лишь на 3 балла.

Последние матчи: В последнее время команда довольно часто набирает очки, но 8-го ноября «Динамо» проиграло «Ладе» со счетом 2:3. До этого «бело-голубые» обыграли «Витязь» (4:3).

В последних 6-и встречах «Динамо» одержало 4 победы. За этот период команда также уступила «Торпедо» (4:5 Б), а также обыграла «Витязь» (2:1), «Амур» (1:0) и «Автомобилист» (2:1).

Состояние команды: Сейчас «Динамо» точно преодолело кризис и будет претендовать на топ-3 Запада. Команда действует очень уверенно в последнее время.

Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов наладил игру в обороне, лидеры команды стали оправдывать доверие, а молодые игроки прогрессируют. Пока что в стане «бело-голубых» все хорошо.

В состав «Динамо» вернулся голкипер Хантер Миска, который провалился на старте сезона. Пока вратарь не выпадает и выглядит довольно хорошо, но основной в стане «бело-голубых» до сих пор Максим Моторыгин.

Статистика для ставок

В 5-и из 6-и последних матчей «Динамо» набирает очки

«Авангард» набирает очки в последних 3-х встречах

«Динамо» трижды обыгрывало «Авангард» в последних 5-и очных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Динамо» Москва оценивается букмекерами в 2.25, ничья — в 4.00, а победа «Авангарда» — в 2.80.

На тотал больше 5.5 и меньше 5.5 можно поставить с коэффициентами — 2.25 и 1.62 соответственно.

Прогноз: Можно предположить, что «Авангард» не сможет обыграть соперника, команда отдала довольно много сил в матче со СКА.

Ставка: Победа «Динамо» Москва за 2.25.

Прогноз: После поражения от «Лады» бело-голубые будут настроены одержать убедительную победу.

Ставка: Индивидуальный тотал «Динамо» Москва 2.5 больше за 1.85.