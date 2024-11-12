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    После потери двух очков «Северсталь» снова выиграет

    «Витязь» — «Северсталь». Ставка (к. 2.27) и прогноз на хоккей, КХЛ, 12 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Витязь» — «Северсталь»
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    «Северсталь» уступила «Динамо» Минск
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Витязь» будет принимать «Северсталь». Игра пройдет на «Арене Балашиха» 12 ноября. Начало встречи — в 19:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Витязь» — «Северсталь», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 12 Ноября 2024 года

    Витязь

  • Подольск
    •  Витязь 19:30 Северсталь

    Северсталь

  • Череповец
    •

    «Витязь»

    Турнирное положение: По итогам 25 сыгранных матчей подмосковная команда расположилась на 9-м месте в таблице Запада с 23 очками на счету и отставанием в 4 балла от зоны топ-8.

    Последние матчи: В восьми предыдущих матчах «Витязь» потерпел шесть поражений, а в пяти недавних встречах сумел заработать всего 3 очка, что недопустимо слабо для коллектива, в теории претендующего на место в кубковой зоне.

    Витязь — Северсталь: коэффициенты букмекеров

    Так, в конце прошлого месяца команда Павла Десяткова уступила «Спартаку» — 3:4 ОТ и московскому «Динамо» — 1:2. Позже «богатыри» разбили «Динамо» Минск — 4:1, снова проиграли столичным динамовцам — 3:4, а также отдали 2 очка «Сочи» — 1:3.

    Не сыграют: Григорий Ващенко, Иван Ежов.

    Состояние команды: Подмосковный клуб ведет отчаянную борьбу за место в зоне плей-офф, однако непоследовательность в результатах этому препятствует.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    «Витязь»— боеспособный коллектив, который вытащил немало матчей на характере. Однако его же отсутствие не дало возможности команде Павла Десяткова набрать очки там, где она должна была это делать.

    С точки зрения игрового ресурса «Витязь» едва ли готов к значимым улучшениям, но в контексте предметной игры, особенно в матчах с прямыми конкурентами, «богатыри» могут и прибавить.

    «Северсталь»

    Турнирное положение: В 23 матчах череповчане заработали 30 очков, в результате чего смогли закрепиться на 4-й позиции в таблице Запада. Разрыв между первой тройкой составляет всего 2 турнирных пункта.

    Последние матчи: Неделями ранее «Северсталь» выдала безупречный отрезок, итогом которого стали семь побед подряд, причем шесть таких матчей «сталевары» завершили в основное время.

    За этот период команда Андрея Козырева обыграла «Адмирал» — 6:5 ОТ, «Амур» (дважды — 2:1; 3:0), «Сибирь» — 4:2, «Динамо» Минск — 5:2 и «Куньлунь» (дважды — 7:2; 4:3). Накануне череповчане потерпели поражение от минского «Динамо» — 1:3.

    Не сыграют: Александр Скоренов.

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    • Состояние команды: К матчу в Балашихе «Северсталь» готовится на пике формы. Более сильного отрезка, чем последний по хронологии, череповчане еще не проводили.

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    Хоккей высокой интенсивности остается главным преимуществом команды Андрея Козырева над равными ей соперниками. «Северсталь» диктует оппонентам свои условия на льду и прекрасно завершает моменты.

    В некоторых матчах неидеальная оборона череповецкого клуба напоминает о себе даже ввиду последних побед. Этот компонент игры «Северстали» еще только предстоит детально пересмотреть.

    Статистика для ставок

    • «Витязь» потерпел шесть поражений в восьми последних матчах

    • В пяти матчах из последних шести «Северсталь» забивала минимум 3 гола

    • В четырех очных встречах из пяти последних был пробит тотал больше 6.5

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Витязя» оценивается букмекерами в 2.89, ничья — в 3.80, а победа «Северстали» — в 2.27.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.15, на тотал меньше 5.5 — за 1.70.

    Прогноз: Несмотря на поражение в Минске, «Северсталь» находится практически в безупречной форме. И даже несмотря на некоторые недочеты в ее игре, у команды есть все необходимое для успешного исхода встречи в Балашихе.

    Ставка: «Северсталь» победит за 2.27.

    Прогноз: До выезда в Беларусь практически каждый матч «Северстали» из серии недавних сопровождался высокой результативностью. На фоне проблем «Витязя» в обороне череповчане способны восстановить эту тенденцию.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Северстали» больше 3 за 2.34.

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    «Витязь» — «Северсталь»: прогноз, ставка (2.27), статистика, коэффициенты матча 12.11.2024. Прогнозы на хоккей. После потери двух очков «Северсталь» снова выиграет
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