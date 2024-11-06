«Миннесота»
Турнирное положение: Старт сезона в исполнении «Миннесоты» действительно впечатает, поскольку увидеть «дикарей» на второй строчке Запада мало кто рассчитывал.
Последние матчи: Главному тренеру клуба удалось найти подход к Капризову, который прибавил ещё больше и сейчас является безоговорочным лидером «Миннесоты»
Травмированные игроки: Хайнс и его «Миннесота» не испытывает дефицита в игроках, поскольку ни одного травмированного в составе «дикарей» нет.
Общий тонус клуба: Вся команда работает на результат и хочет побеждать в каждой игре. В поединке против «Лос-Анджелеса» сделать это будет чрезвычайно сложно.
«Лос-Анджелес»
Турнирное положение: В этом сезоне «Лос-Анджелес» выглядит слабее, чем на протяжении нескольких предыдущих чемпионатов, но стойкий дух никуда не делся и продолжает помогать калифорнийской команде держаться на четвертой строчке западной конференции.
Последние матчи: Два последних матча на выезде в исполнении «Лос-Анджелеса» не получились совсем, но «короли» корректируют игру и становятся только лучше.
Травмированные игроки: Пока что у «Лос-Анджелеса» нет серьезных сложностей со составом, но отсутствие Даути и Калиева серьезно сказывается на раздевалке клуба.
Общий тонус клуба: Противостоять такой «Миннесоте» будет чрезвычайно сложно, но Маклеллан отлично знает, как играть от обороны, и его план на предстоящий выезд вполне может сработать.
Статистика для ставок
- «Миннесота» не проигрывает три матча кряду
- Последний очный поединок остался за «дикарями»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.15, на ничью — 4.45, на гостей — 2.93.
Прогноз: «Миннесота» выглядит более явным претендентом на победу в этом поединке
- 2.70Сан-Хосе — Коламбус: прогноз и ставкаЗавтра в 06:30
- 1.87Анахайм — Ванкувер: прогноз и ставкаЗавтра в 06:00
- 1.80Колорадо — Сиэтл: прогноз и ставкаЗавтра в 05:00
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Альтернативный прогноз: Гости не дадут клубу Хайнса легкой жизни, поэтому в этой игре вполне можно закладываться на овертайм
Ставка: П1 с коэффициентом 2.15.
Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 4.00.