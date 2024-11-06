В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Миннесота» будет принимать «Лос-Анджелес». Игра пройдет в «Эксель Энерджи Центре» 06 ноября. Начало встречи — в 04:00 мск Ставка и прогноз на матч «Миннесота» — «Лос-Анджелес», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Миннесота»

Турнирное положение: Старт сезона в исполнении «Миннесоты» действительно впечатает, поскольку увидеть «дикарей» на второй строчке Запада мало кто рассчитывал.

Последние матчи: Главному тренеру клуба удалось найти подход к Капризову, который прибавил ещё больше и сейчас является безоговорочным лидером «Миннесоты»

Травмированные игроки: Хайнс и его «Миннесота» не испытывает дефицита в игроках, поскольку ни одного травмированного в составе «дикарей» нет.

Общий тонус клуба: Вся команда работает на результат и хочет побеждать в каждой игре. В поединке против «Лос-Анджелеса» сделать это будет чрезвычайно сложно.

«Лос-Анджелес»

Турнирное положение: В этом сезоне «Лос-Анджелес» выглядит слабее, чем на протяжении нескольких предыдущих чемпионатов, но стойкий дух никуда не делся и продолжает помогать калифорнийской команде держаться на четвертой строчке западной конференции.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: Два последних матча на выезде в исполнении «Лос-Анджелеса» не получились совсем, но «короли» корректируют игру и становятся только лучше.

Травмированные игроки: Пока что у «Лос-Анджелеса» нет серьезных сложностей со составом, но отсутствие Даути и Калиева серьезно сказывается на раздевалке клуба.

Общий тонус клуба: Противостоять такой «Миннесоте» будет чрезвычайно сложно, но Маклеллан отлично знает, как играть от обороны, и его план на предстоящий выезд вполне может сработать.

Статистика для ставок

«Миннесота» не проигрывает три матча кряду

Последний очный поединок остался за «дикарями»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.15, на ничью — 4.45, на гостей — 2.93.

Прогноз: «Миннесота» выглядит более явным претендентом на победу в этом поединке

Альтернативный прогноз: Гости не дадут клубу Хайнса легкой жизни, поэтому в этой игре вполне можно закладываться на овертайм

Ставка: П1 с коэффициентом 2.15.

Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 4.00.