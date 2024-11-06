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    «Миннесота» сильнее «королей» прямо сейчас?

    «Миннесота» — «Лос-Анджелес». Ставка (к. 2.15) и прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 06 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Миннесота» — «Лос-Анджелес»
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    «Миннесота»
    В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Миннесота» будет принимать «Лос-Анджелес». Игра пройдет в «Эксель Энерджи Центре» 06 ноября. Начало встречи — в 04:00 мск Ставка и прогноз на матч «Миннесота» — «Лос-Анджелес», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Миннесота»

    Турнирное положение: Старт сезона в исполнении «Миннесоты» действительно впечатает, поскольку увидеть «дикарей» на второй строчке Запада мало кто рассчитывал.

    Последние матчи: Главному тренеру клуба удалось найти подход к Капризову, который прибавил ещё больше и сейчас является безоговорочным лидером «Миннесоты»

    Травмированные игроки: Хайнс и его «Миннесота» не испытывает дефицита в игроках, поскольку ни одного травмированного в составе «дикарей» нет.

    Общий тонус клуба: Вся команда работает на результат и хочет побеждать в каждой игре. В поединке против «Лос-Анджелеса» сделать это будет чрезвычайно сложно.

    «Лос-Анджелес»

    Турнирное положение: В этом сезоне «Лос-Анджелес» выглядит слабее, чем на протяжении нескольких предыдущих чемпионатов, но стойкий дух никуда не делся и продолжает помогать калифорнийской команде держаться на четвертой строчке западной конференции.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: Два последних матча на выезде в исполнении «Лос-Анджелеса» не получились совсем, но «короли» корректируют игру и становятся только лучше.

    Травмированные игроки: Пока что у «Лос-Анджелеса» нет серьезных сложностей со составом, но отсутствие Даути и Калиева серьезно сказывается на раздевалке клуба.

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    Общий тонус клуба: Противостоять такой «Миннесоте» будет чрезвычайно сложно, но Маклеллан отлично знает, как играть от обороны, и его план на предстоящий выезд вполне может сработать.

    Статистика для ставок

    • «Миннесота» не проигрывает три матча кряду

    • Последний очный поединок остался за «дикарями»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.15, на ничью — 4.45, на гостей — 2.93.

    Прогноз: «Миннесота» выглядит более явным претендентом на победу в этом поединке

    Альтернативный прогноз: Гости не дадут клубу Хайнса легкой жизни, поэтому в этой игре вполне можно закладываться на овертайм

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.15.

    Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 4.00.

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    «Миннесота» — «Лос-Анджелес»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 06.11.2024. Прогнозы на хоккей. «Миннесота» сильнее «королей» прямо сейчас?
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