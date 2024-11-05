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    «Амур» продолжит проигрывать?

    «Амур» — «Авангард». Ставка (к. 2.55) и прогноз на хоккей, КХЛ, 5 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Амур» — «Авангард»
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    Рид Буше — нападающий «Авангарда»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Амур» будет принимать «Авангард». Игра пройдет 5 ноября. Начало встречи — в 12:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Амур» — «Авангард», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 05 Ноября 2024 года

    Амур

  • Хабаровск
    •  Амур 12:00 Авангард

    Авангард

  • Омск
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    «Амур»

    Турнирное положение: Команда располагается на предпоследней 11-й позиции Востока с 12-ю очками в активе. «Амур» отстает от зоны плей-офф уже на 9 баллов.

    Последние матчи: В прошлой встрече команда крупно проиграла «Адмиралу» со счетом 0:5, а до этого «Амур» уступил московскому «Динамо» (0:1). Матчем ранее хабаровчане оказались слабее «Северстали», проиграв со счетом 0:3.

    Амур — Авангард: коэффициенты букмекеров

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    У «Амура» продолжается серия поражений, которая насчитает уже 8 матчей подряд. Интересно, что в последних 5-и встречах команда не забросила ни одной шайбы.

    Не сыграют: Дмитрий Шевченко и Девин Броссо (у обоих — травмы).

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Состояние команды: «Амур» продолжает пробивать очередное дно. Команда уже установила новый антирекорд КХЛ, не забросив ни одной шайбы в 5-и последних матчах.

    Была надежда на то, что после ухода Андрея Мартемьянова «Амур» заиграет и покажет результат, ведь команде необходимо вернуться в борьбу за плей-офф, но этого не происходит.

    Предстоящий матч против проблемного «Авангарда» — еще один повод вернуться в игру, нащупать ее и, наконец-то, забросить хотя-бы одну шайбу. Эта ужасная серия «Амура» должна закончится.

    «Авангард»

    Турнирное положение: Омичи занимают лишь 10-е место в таблице Восточной конференции с 15-ю очками в активе после 20-и сыгранных матчей. «Авангард» отстает от зоны плей-офф на 6 пунктов.

    Последние матчи: В прошедшей встрече команда проиграла на своей площадке «Ладе» со счетом 1:3. Матчем ранее «Авангард» обыграл «Металлург Мг» (3:2 ОТ), а до этого проиграл «Трактору» (3:4).

    В последних 5-и матчах у омичей 3 поражения и 2 победы. За этот период «Авангард» также уступил «Спартаку» со счетом 5:6 и обыграл все тот же «Трактор» (3:1).

    Не сыграют: Михаил Бердин, Станислав Галиев, Дмитрий Злодеев, Даниил Степанов и Владимир Ткачев (у всех — травмы).

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    • Состояние команды: Проблемы у «Авангарда» никуда не делись — команда также очень мало набирает очков. К тому же, омичей покинул Линден Вей по семейным обстоятельствам.

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    У «Авангарда» не виден рисунок игры, можно заметить много брака у защитников омичей. Многие ключевые игроки обороны пока не оправдывают ожидания.

    Руководство «Авангарда» пытается изменить ситуацию — клуб вернул Николая Прохоркина и Райана Спунера, а также подписал Алекса Гранта, но, кажется, что все дело в главном тренере омичей...

    Статистика для ставок

    • «Амур» проиграл 8 последних матчей

    • Хабаровская команда не забросила ни одной шайбы в 5-и последних матчах — это антирекорд КХЛ

    • В последних 8-и матчах на чужой площадке «Авангард» выиграл только 1 раз

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Амура» оценивается букмекерами в 2.45, ничья — в 3.80, а победа «Авангарда» — в 2.55.

    На тотал больше 5.5 и меньше 5.5 можно поставить с коэффициентами — 2.10 и 1.68 соответственно.

    Прогноз: «Амур» очень плох в последних матчах. Прогнозируем победу «Авангарда».

    Ставка: Победа «Авангарда» за 2.55.

    Прогноз: Обе команды не очень хорошо выступают в атаке в последнее время.

    Ставка: Тотал 4.5 меньше за 2.27.

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    «Амур» — «Авангард»: прогноз, ставка (2.55), статистика, коэффициенты матча 05.11.2024. Прогнозы на хоккей. «Амур» продолжит проигрывать?
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