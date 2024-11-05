Амур
Авангард
«Амур»
Турнирное положение: Команда располагается на предпоследней 11-й позиции Востока с 12-ю очками в активе. «Амур» отстает от зоны плей-офф уже на 9 баллов.
Последние матчи: В прошлой встрече команда крупно проиграла «Адмиралу» со счетом 0:5, а до этого «Амур» уступил московскому «Динамо» (0:1). Матчем ранее хабаровчане оказались слабее «Северстали», проиграв со счетом 0:3.
Амур — Авангард: коэффициенты букмекеров
У «Амура» продолжается серия поражений, которая насчитает уже 8 матчей подряд. Интересно, что в последних 5-и встречах команда не забросила ни одной шайбы.
Не сыграют: Дмитрий Шевченко и Девин Броссо (у обоих — травмы).
Состояние команды: «Амур» продолжает пробивать очередное дно. Команда уже установила новый антирекорд КХЛ, не забросив ни одной шайбы в 5-и последних матчах.
Была надежда на то, что после ухода Андрея Мартемьянова «Амур» заиграет и покажет результат, ведь команде необходимо вернуться в борьбу за плей-офф, но этого не происходит.
Предстоящий матч против проблемного «Авангарда» — еще один повод вернуться в игру, нащупать ее и, наконец-то, забросить хотя-бы одну шайбу. Эта ужасная серия «Амура» должна закончится.
«Авангард»
Турнирное положение: Омичи занимают лишь 10-е место в таблице Восточной конференции с 15-ю очками в активе после 20-и сыгранных матчей. «Авангард» отстает от зоны плей-офф на 6 пунктов.
Последние матчи: В прошедшей встрече команда проиграла на своей площадке «Ладе» со счетом 1:3. Матчем ранее «Авангард» обыграл «Металлург Мг» (3:2 ОТ), а до этого проиграл «Трактору» (3:4).
В последних 5-и матчах у омичей 3 поражения и 2 победы. За этот период «Авангард» также уступил «Спартаку» со счетом 5:6 и обыграл все тот же «Трактор» (3:1).
Не сыграют: Михаил Бердин, Станислав Галиев, Дмитрий Злодеев, Даниил Степанов и Владимир Ткачев (у всех — травмы).
Состояние команды: Проблемы у «Авангарда» никуда не делись — команда также очень мало набирает очков. К тому же, омичей покинул Линден Вей по семейным обстоятельствам.
У «Авангарда» не виден рисунок игры, можно заметить много брака у защитников омичей. Многие ключевые игроки обороны пока не оправдывают ожидания.
Руководство «Авангарда» пытается изменить ситуацию — клуб вернул Николая Прохоркина и Райана Спунера, а также подписал Алекса Гранта, но, кажется, что все дело в главном тренере омичей...
Статистика для ставок
- «Амур» проиграл 8 последних матчей
- Хабаровская команда не забросила ни одной шайбы в 5-и последних матчах — это антирекорд КХЛ
- В последних 8-и матчах на чужой площадке «Авангард» выиграл только 1 раз
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Амура» оценивается букмекерами в 2.45, ничья — в 3.80, а победа «Авангарда» — в 2.55.
На тотал больше 5.5 и меньше 5.5 можно поставить с коэффициентами — 2.10 и 1.68 соответственно.
- 2.30Адмирал — Металлург Мг: прогноз и ставкаЗавтра в 12:30
- 1.87Динамо Москва — Торпедо: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 1.95Нэшвилл — Лос-Анджелес: прогноз и ставкаЗавтра в 04:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: «Амур» очень плох в последних матчах. Прогнозируем победу «Авангарда».
Ставка: Победа «Авангарда» за 2.55.
Прогноз: Обе команды не очень хорошо выступают в атаке в последнее время.
Ставка: Тотал 4.5 меньше за 2.27.