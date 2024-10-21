В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Куньлунь» будет принимать «Металлург Мг». Игра пройдет 21 октября. Начало встречи — в 19:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Куньлунь» — «Металлург Мг», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Куньлунь»

Турнирное положение: Китайская команда занимает предпоследнее 10-е место в таблице Запада с 13-ю очками в активе. «Куньлунь» отстает от зоны плей-офф на 6 пунктов.

Последние матчи: В прошлой встрече команда крупно проиграла «Сочи» со счетом 0:4. Матчем ранее «Куньлунь» уступил «Локомотиву» (1:5), а до этого команда обыграла «Северсталь» (3:0).

В последних 6-и матчах у китайской команды только 1 победа. До «Северстали» «драконы» проиграли тому же «Локомотиву» (2:3 ОТ), «Торпедо» (0:4) и «Витязю» (2:7).

Не сыграет: Райан Меркли (травма).

Состояние команды: Местами «Куньлунь» показывает неплохую игру, но как правило команда пока не способна всерьез конкурировать за место в плей-офф на Западе.

Прогнозы и ставки на КХЛ

В самые ответственные моменты куда-то пропадают лидеры «Куньлуня» в атаке. За последние 5 матчей нападающий команды Наиль Якупов не набрал ни одного очка.

У «Куньлуня» все плохо во всех линиях — не выручает вратарь, привозит защита и не забрасывает шайбы нападение. Сможет ли команда в предстоящем матче против «Металлурга Мг» набрать очки? Шансов на это не так много.

«Металлург Мг»

Турнирное положение: Команда Андрея Разина располагается на 5-й позиции Востока с 18-ю очками в копилке. «Металлург Мг» отстает от 3-ки лидеров лишь на 1 пункт.

Последние матчи: В прошлой встрече команда неожиданно всухую уступила «Витязю» (0:2), а до этого «Металлург Мг» с тем же счетом обыграл минское «Динамо».

Матчем ранее команда крупно проиграла «Ак Барсу» со счетом 0:5, а также обыграла «Авангард» (4:2). «Металлург Мг» чередует победы с поражениями в последнее время.

Не сыграет: Артем Минулин (травма).

Состояние команды: «Металлург Мг» провалил старт сезона и в какой-то момент собрался и стал гораздо стабильнее набирать очки. В состав вернулись основные хоккеисты после травм.

Несмотря на это, сейчас «Металлург Мг» снова начал пробуксовывать, чередуя победы с поражениями. Команде чего-то не хватает для того, чтобы показывать прошлогоднюю уверенную игру.

В нынешнем сезоне у «Металлурга Мг» появилась проблема с вратарями. Голкипер команды Илья Набоков не очень хорошо вошел в сезон, а его сменщик Александр Смолин и вовсе не выручает.

Статистика для ставок

За последние 6 матчей у «Куньлуня» 5 поражений

В последних 3-х встречах «Металлург Мг» не пробивал тотал 5.5 больше

В последних 5-и очных матчах «Металлург Мг» 4 раза побеждал «Куньлунь»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Металлурга Мг» оценивается букмекерами в 1.75, ничья — в 4.80, а победа «Куньлуня» — в 3.75.

На тотал больше 5.5 и меньше 5.5 можно поставить с коэффициентами — 1.70 и 2.15 соответственно.

Прогноз: Можно предположить, что «Металлург Мг» соберется и устроит разгром в матче с «Куньлунем».

Ставка: Победа «Металлурга» с форой (-2) за 2.80.

Прогноз: «Металлург Мг» вполне способен накидать целую корзину шайб. У команды должны проснуться лидеры.

Ставка: Индивидуальный тотал «Металлурга Мг» 3.5 больше за 1.95.