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    «Виннипег» продолжит победную серию?

    «Виннипег» — «Сан-Хосе». Ставка (к. 1.79), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 19 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Виннипег» — «Сан-Хосе»
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    «Виннипег»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Виннипег» будет принимать «Сан-Хосе». Игра пройдет на «Канада Лайф Центре» 19 октября. Начало встречи — в 03:00 мск Ставка и прогноз на матч «Виннипег» — «Сан-Хосе», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. НХЛ 19 Октября 2024 года

    Виннипег

  • НХЛ
    •  Виннипег 03:00 Сан-Хосе

    Сан-Хосе

  • Сан-Хосе
    •

    «Виннипег»

    Турнирное положение: После стартового отрезка сезона игру «Виннипега» можно назвать одной из самых эффективных, поэтому не удивительно, что канадский клуб идет в лидерах Запада.

    Последние матчи: За четыре проведенных матча у «Виннипега» минимум ошибок в защите и рациональный хоккей у чужих ворот.

    Виннипег — Сан-Хосе: коэффициенты букмекеров

    Травмированные игроки: Травмированные игроки у «Виннипега» также имеются, но Хейнолу и Стэнли коуч Арниэль вполне может заменить сопоставимыми по уровню игроками.

    Общий тонус клуба: При сем уважении к «Сан-Хосе» но игра против этого клуба для «Виннипега» будет сравни разминке.

    «Сан-Хосе»

    Турнирное положение: В прошлом сезоне с «Сан-Хосе» не смеялся только ленивый, но в этом году пока что все иначе. После недели регулярки калифорнийская команда идет на 12 месте в западной конференции.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: За три проведённых матча «Сан-Хосе» не смог победить ни разу, зато дважды не проигрывал в основное время матча, за что и заработал заслуженные очки.

    Травмированные игроки: Проблем со составом у «Сан-Хосе» целая куча, поскольку не может играть практически целое звено: лечатся Бордело, Селебрини, Кутюр и Власич. Проблемы со здоровьем и у шведа Эклунда, но он на льду появляться может.

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    Общий тонус клуба: На территории «Виннипега» будет предельно сложно, тем более, если брать во внимание кураж «реактивщиков» на старте сезона.

    Статистика для ставок

    • «Виннипег» выиграл все матчи с начала сезона

    • В четырех из пяти последних очных встреч забрасывалось три шайбы и менее

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.56, на ничью — 5.27, на гостей — 5.02.

    Прогноз: Хозяева заберут легкую победу себе в предстоящей игре

    Альтернативный прогноз: В игре будет много жесткости, поэтому резонно поставить на большое количество штрафа.

    Ставка: Ф1 (-1.5) с коэффициентом 1.79

    Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.60

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    «Виннипег» — «Сан-Хосе»: прогноз, ставка (1.79), статистика, коэффициенты матча 19.10.2024. Прогнозы на хоккей. «Виннипег» продолжит победную серию?
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