Виннипег
Сан-Хосе
«Виннипег»
Турнирное положение: После стартового отрезка сезона игру «Виннипега» можно назвать одной из самых эффективных, поэтому не удивительно, что канадский клуб идет в лидерах Запада.
Последние матчи: За четыре проведенных матча у «Виннипега» минимум ошибок в защите и рациональный хоккей у чужих ворот.
Виннипег — Сан-Хосе: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: Травмированные игроки у «Виннипега» также имеются, но Хейнолу и Стэнли коуч Арниэль вполне может заменить сопоставимыми по уровню игроками.
Общий тонус клуба: При сем уважении к «Сан-Хосе» но игра против этого клуба для «Виннипега» будет сравни разминке.
«Сан-Хосе»
Турнирное положение: В прошлом сезоне с «Сан-Хосе» не смеялся только ленивый, но в этом году пока что все иначе. После недели регулярки калифорнийская команда идет на 12 месте в западной конференции.
Последние матчи: За три проведённых матча «Сан-Хосе» не смог победить ни разу, зато дважды не проигрывал в основное время матча, за что и заработал заслуженные очки.
Травмированные игроки: Проблем со составом у «Сан-Хосе» целая куча, поскольку не может играть практически целое звено: лечатся Бордело, Селебрини, Кутюр и Власич. Проблемы со здоровьем и у шведа Эклунда, но он на льду появляться может.
Общий тонус клуба: На территории «Виннипега» будет предельно сложно, тем более, если брать во внимание кураж «реактивщиков» на старте сезона.
Статистика для ставок
- «Виннипег» выиграл все матчи с начала сезона
- В четырех из пяти последних очных встреч забрасывалось три шайбы и менее
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.56, на ничью — 5.27, на гостей — 5.02.
Прогноз: Хозяева заберут легкую победу себе в предстоящей игре
- 2.14Вашингтон — Даллас: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
- 2.17Трактор — Салават Юлаев: прогноз и ставкаЗавтра в 17:00
- 2.96Питтсбург — Каролина: прогноз и ставкаПослезавтра в 02:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Альтернативный прогноз: В игре будет много жесткости, поэтому резонно поставить на большое количество штрафа.
Ставка: Ф1 (-1.5) с коэффициентом 1.79
Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.60