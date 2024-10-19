В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Виннипег» будет принимать «Сан-Хосе». Игра пройдет на «Канада Лайф Центре» 19 октября. Начало встречи — в 03:00 мск Ставка и прогноз на матч «Виннипег» — «Сан-Хосе», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Виннипег»

Турнирное положение: После стартового отрезка сезона игру «Виннипега» можно назвать одной из самых эффективных, поэтому не удивительно, что канадский клуб идет в лидерах Запада.

Последние матчи: За четыре проведенных матча у «Виннипега» минимум ошибок в защите и рациональный хоккей у чужих ворот.

Травмированные игроки: Травмированные игроки у «Виннипега» также имеются, но Хейнолу и Стэнли коуч Арниэль вполне может заменить сопоставимыми по уровню игроками.

Общий тонус клуба: При сем уважении к «Сан-Хосе» но игра против этого клуба для «Виннипега» будет сравни разминке.

«Сан-Хосе»

Турнирное положение: В прошлом сезоне с «Сан-Хосе» не смеялся только ленивый, но в этом году пока что все иначе. После недели регулярки калифорнийская команда идет на 12 месте в западной конференции.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: За три проведённых матча «Сан-Хосе» не смог победить ни разу, зато дважды не проигрывал в основное время матча, за что и заработал заслуженные очки.

Травмированные игроки: Проблем со составом у «Сан-Хосе» целая куча, поскольку не может играть практически целое звено: лечатся Бордело, Селебрини, Кутюр и Власич. Проблемы со здоровьем и у шведа Эклунда, но он на льду появляться может.

Общий тонус клуба: На территории «Виннипега» будет предельно сложно, тем более, если брать во внимание кураж «реактивщиков» на старте сезона.

Статистика для ставок

«Виннипег» выиграл все матчи с начала сезона

В четырех из пяти последних очных встреч забрасывалось три шайбы и менее

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.56, на ничью — 5.27, на гостей — 5.02.

Прогноз: Хозяева заберут легкую победу себе в предстоящей игре

Альтернативный прогноз: В игре будет много жесткости, поэтому резонно поставить на большое количество штрафа.

Ставка: Ф1 (-1.5) с коэффициентом 1.79

Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.60