В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Спартак» будет принимать «Барыс». Игра пройдет на «Мегаспорт Арене» 3 октября. Начало встречи — в 19:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Спартак» — «Барыс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Спартак»

Турнирное положение: Столичный клуб провел 10 матчей, в которых заработал 16 очков и закрепился на 2-м месте в турнирной таблице Западной конференции.

Последние матчи: На прошлой неделе команда Алексея Жамнова не проиграла ни одного матча, справившись с давлением «Трактора» (3:2 Б), «Магнитки» (4:3) и ЦСКА (3:2 ОТ).

В начале текущей недели «Спартак» вновь встретился с «Трактором». В очередной насыщенной и драматичной игре красно-белые потерпели поражение (2:3 Б).

Не сыграют: Потери в составе красно-белых отсутствуют.

Состояние команды: Начальный этап сезона «Спартак» проводит весьма убедительно, демонстрируя слаженную игру и определенную стабильность.

Прогнозы и ставки на КХЛ

В нынешних условиях борьбы «Спартаку» важно сберечь текущий темп, ввиду того что атакующая линия и оборона команды Алексея Жамнова находятся в полном порядке.

В предстоящих встречах «Спартаку» достаточно сохранять концентрацию, чтобы укрепить текущее положение, а при самом удачном раскладе — попытаться обойти «Локомотив» в гонке лидеров.

«Барыс»

Турнирное положение: Казахский клуб провел 11 матчей, в которых заработал всего 9 очков. В результате такого старта «барсы» застряли на 12-м месте в Восточной конференции.

Последние матчи: В трех последних встречах «Барыс» играл под руководством Вячеслава Буцаева. За этот период астанчане победили «Сочи» (1:0), уступили «Витязю» (0:2) и были унижены «Торпедо» (1:10).

Не сыграют: Батырлан Муратов, Руслан Оспанов, Си Джей Смит.

Состояние команды: Начальный этап регулярки обернулся для «Барыса» катастрофой: команда устранила конкурентоспособность и уже успела сменить тренера.

С Вячеславом Буцаевым во главе «Барысу» предстоит улучшить как атакующие, так и оборонительные действия, если команда рассчитывает вернуться в гонку в дальнейшем.

В ближайшее время «Барыс» ждет упорная работа на каждом участке ледовой площадки, хотя на текущий момент никаких предпосылок к прогрессу попросту нет.

Статистика для ставок

Поражением «Барыса» закончились пять матчей из последних шести

Еще ни разу в новом сезоне казахи не забрасывали больше одной шайбы за игру

С 10 голами в 11 матчах «Барыс» является слабейшим клубом чемпионата с точки зрения игры в нападении

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Спартака» оценивается букмекерами в 1.36, ничья — в 5.95, а победа «Барыса» — в 6.70.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.75, на тотал меньше 5.5 — за 2.08.

Прогноз: После поражения 1:10 от «Торпедо» новый главный тренер казахов заявил, что комментировать такие результаты попросту стыдно. Безусловно, в ближайшее время команда постарается исправиться, но на льду «Спартака» она обречена на провал.

Ставка: «Спартак» забьет во всех периодах за 2.35.

Прогноз: На текущий момент «Барыс» плох во всем, однако атака — это отдельный элемент его игры, который не несет в себе никакой угрозы для соперника.

Ставка: «Спартак» не проиграет ни одного периода за 1.80.