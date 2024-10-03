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    «Спартак» легко разберется с «Барысом»

    «Спартак» — «Барыс». Ставка (к. 2.35) и прогноз на хоккей, КХЛ, 3 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Спартак» — «Барыс»
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    «Спартак» в дерби с ЦСКА
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Спартак» будет принимать «Барыс». Игра пройдет на «Мегаспорт Арене» 3 октября. Начало встречи — в 19:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Спартак» — «Барыс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 03 Октября 2024 года

    Спартак

  • Москва
    •  Спартак 19:30 Барыс

    Барыс

  • Астана
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    «Спартак»

    Турнирное положение: Столичный клуб провел 10 матчей, в которых заработал 16 очков и закрепился на 2-м месте в турнирной таблице Западной конференции.

    Последние матчи: На прошлой неделе команда Алексея Жамнова не проиграла ни одного матча, справившись с давлением «Трактора» (3:2 Б), «Магнитки» (4:3) и ЦСКА (3:2 ОТ).

    Спартак — Барыс: коэффициенты букмекеров

    В начале текущей недели «Спартак» вновь встретился с «Трактором». В очередной насыщенной и драматичной игре красно-белые потерпели поражение (2:3 Б).

    Не сыграют: Потери в составе красно-белых отсутствуют.

    Состояние команды: Начальный этап сезона «Спартак» проводит весьма убедительно, демонстрируя слаженную игру и определенную стабильность.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    В нынешних условиях борьбы «Спартаку» важно сберечь текущий темп, ввиду того что атакующая линия и оборона команды Алексея Жамнова находятся в полном порядке.

    В предстоящих встречах «Спартаку» достаточно сохранять концентрацию, чтобы укрепить текущее положение, а при самом удачном раскладе — попытаться обойти «Локомотив» в гонке лидеров.

    «Барыс»

    Турнирное положение: Казахский клуб провел 11 матчей, в которых заработал всего 9 очков. В результате такого старта «барсы» застряли на 12-м месте в Восточной конференции.

    Последние матчи: В трех последних встречах «Барыс» играл под руководством Вячеслава Буцаева. За этот период астанчане победили «Сочи» (1:0), уступили «Витязю» (0:2) и были унижены «Торпедо» (1:10).

    Не сыграют: Батырлан Муратов, Руслан Оспанов, Си Джей Смит.

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    • Состояние команды: Начальный этап регулярки обернулся для «Барыса» катастрофой: команда устранила конкурентоспособность и уже успела сменить тренера.

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    С Вячеславом Буцаевым во главе «Барысу» предстоит улучшить как атакующие, так и оборонительные действия, если команда рассчитывает вернуться в гонку в дальнейшем.

    В ближайшее время «Барыс» ждет упорная работа на каждом участке ледовой площадки, хотя на текущий момент никаких предпосылок к прогрессу попросту нет.

    Статистика для ставок

    • Поражением «Барыса» закончились пять матчей из последних шести

    • Еще ни разу в новом сезоне казахи не забрасывали больше одной шайбы за игру

    • С 10 голами в 11 матчах «Барыс» является слабейшим клубом чемпионата с точки зрения игры в нападении

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Спартака» оценивается букмекерами в 1.36, ничья — в 5.95, а победа «Барыса» — в 6.70.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.75, на тотал меньше 5.5 — за 2.08.

    Прогноз: После поражения 1:10 от «Торпедо» новый главный тренер казахов заявил, что комментировать такие результаты попросту стыдно. Безусловно, в ближайшее время команда постарается исправиться, но на льду «Спартака» она обречена на провал.

    Ставка: «Спартак» забьет во всех периодах за 2.35.

    Прогноз: На текущий момент «Барыс» плох во всем, однако атака — это отдельный элемент его игры, который не несет в себе никакой угрозы для соперника.

    Ставка: «Спартак» не проиграет ни одного периода за 1.80.

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    «Спартак» — «Барыс»: прогноз, ставка (2.35), статистика, коэффициенты матча 03.10.2024. Прогнозы на хоккей. «Спартак» легко разберется с «Барысом»
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