Спартак
Барыс
«Спартак»
Турнирное положение: Столичный клуб провел 10 матчей, в которых заработал 16 очков и закрепился на 2-м месте в турнирной таблице Западной конференции.
Последние матчи: На прошлой неделе команда Алексея Жамнова не проиграла ни одного матча, справившись с давлением «Трактора» (3:2 Б), «Магнитки» (4:3) и ЦСКА (3:2 ОТ).
Спартак — Барыс: коэффициенты букмекеров
В начале текущей недели «Спартак» вновь встретился с «Трактором». В очередной насыщенной и драматичной игре красно-белые потерпели поражение (2:3 Б).
Не сыграют: Потери в составе красно-белых отсутствуют.
Состояние команды: Начальный этап сезона «Спартак» проводит весьма убедительно, демонстрируя слаженную игру и определенную стабильность.
В нынешних условиях борьбы «Спартаку» важно сберечь текущий темп, ввиду того что атакующая линия и оборона команды Алексея Жамнова находятся в полном порядке.
В предстоящих встречах «Спартаку» достаточно сохранять концентрацию, чтобы укрепить текущее положение, а при самом удачном раскладе — попытаться обойти «Локомотив» в гонке лидеров.
«Барыс»
Турнирное положение: Казахский клуб провел 11 матчей, в которых заработал всего 9 очков. В результате такого старта «барсы» застряли на 12-м месте в Восточной конференции.
Последние матчи: В трех последних встречах «Барыс» играл под руководством Вячеслава Буцаева. За этот период астанчане победили «Сочи» (1:0), уступили «Витязю» (0:2) и были унижены «Торпедо» (1:10).
Не сыграют: Батырлан Муратов, Руслан Оспанов, Си Джей Смит.
Состояние команды: Начальный этап регулярки обернулся для «Барыса» катастрофой: команда устранила конкурентоспособность и уже успела сменить тренера.
С Вячеславом Буцаевым во главе «Барысу» предстоит улучшить как атакующие, так и оборонительные действия, если команда рассчитывает вернуться в гонку в дальнейшем.
В ближайшее время «Барыс» ждет упорная работа на каждом участке ледовой площадки, хотя на текущий момент никаких предпосылок к прогрессу попросту нет.
Статистика для ставок
- Поражением «Барыса» закончились пять матчей из последних шести
- Еще ни разу в новом сезоне казахи не забрасывали больше одной шайбы за игру
- С 10 голами в 11 матчах «Барыс» является слабейшим клубом чемпионата с точки зрения игры в нападении
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Спартака» оценивается букмекерами в 1.36, ничья — в 5.95, а победа «Барыса» — в 6.70.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.75, на тотал меньше 5.5 — за 2.08.
- 2.03ЦСКА — Металлург Мг: прогноз и ставкаЗавтра в 19:30
- 2.10Авангард — Локомотив: прогноз и ставкаЗавтра в 16:30
- 1.95Динамо Москва — Трактор: прогноз и ставкаЗавтра в 19:30
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Прогноз: После поражения 1:10 от «Торпедо» новый главный тренер казахов заявил, что комментировать такие результаты попросту стыдно. Безусловно, в ближайшее время команда постарается исправиться, но на льду «Спартака» она обречена на провал.
Ставка: «Спартак» забьет во всех периодах за 2.35.
Прогноз: На текущий момент «Барыс» плох во всем, однако атака — это отдельный элемент его игры, который не несет в себе никакой угрозы для соперника.
Ставка: «Спартак» не проиграет ни одного периода за 1.80.