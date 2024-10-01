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    «Северсталь» проведет яркий выезд в Сочи?

    «Сочи» — «Северсталь». Ставка (к. 3.00) и прогноз на хоккей, КХЛ, 1 октября 2024 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Сочи Прогнозы на Северсталь
    Прогноз и ставки на «Сочи» — «Северсталь»
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    «Северсталь» в матче со СКА
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сочи» будет принимать «Северсталь». Игра пройдет в «Большом» 1 октября. Начало встречи — в 19:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Сочи» — «Северсталь», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 01 Октября 2024 года

    Сочи

  • Сочи
    •  Сочи 19:30 Северсталь

    Северсталь

  • Череповец
    •

    «Сочи»

    Турнирное положение: Уже на старте сезона застряли на 11-м месте в таблице Запада. В девяти играх главному аутсайдеру конференции удалось набрать всего 4 очка.

    Последние матчи: Последние несколько игровых недель команды Сергея Зубова сопровождаются исключительно поражениями: текущая серия разрослась до пяти матчей.

    Сочи — Северсталь: коэффициенты букмекеров

    Провальная кампания началась с безумного триллера в «Большом» в игре против СКА (4:7), за которой последовали гостевые неудачи в матчах с «Ак Барсом» (2:5), «Сибирью» (2:4), «Барысом» (0:1) и «Локомотивом» (1:3).

    Не сыграют: Амир Гараев, Михал Криштоф, Роман Манухов.

    Состояние команды: Новый сезон «Сочи» подразумевает очередные непреодолимые вызовы и переживания на фоне игрового кризиса.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    В каждой без исключения встрече «Сочи» буквально разваливается в обороне, в связи с чем команде приходится мириться с ее положением. Исправить это в короткие сроки едва ли получится.

    Если взглянуть на статистические показатели, то ситуация с забитыми и пропущенными не столь безнадежная, в связи с чем напрашивается банальный вывод о том, что команде Зубова крайне важно прибавить в уверенности.

    «Северсталь»

    Турнирное положение: Череповецкий клуб провел 11 матчей, в которых заработал 12 очков, благодаря чему прописался на 5-й позиции в турнирной таблице Западной конференции.

    Последние матчи: В последние недели команду Андрея Козырева преследовала черная полоса, однако серия поражений не стала затяжной.

    Так, в трех матчах кряду «Северсталь» уступила «Динамо» Минск (1:3), «Локомотиву» (1:4) и СКА (5:8), а встать на победные рельсы череповчанам удалось в очередной игре с минчанами в гостях (3:2).

    Не сыграют: В составе череповецкого клуба потери отсутствуют.

    Состояние команды: В регулярный чемпионат «Северсталь» вошла с переменным успехом, но при этом команда Козырева остается конкурентоспособной.

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    В последних матчах «Северсталь» явно подводит игра на своей половине площадки, ввиду чего ей важно поработать над дисциплиной в защите.

    В предстоящих играх «Северсталь» попытается стабилизировать ситуацию на фоне сравнительно легкого календаря. В ближайшее время Череповец ждет немало матчей с соперниками ее класса.

    Статистика для ставок

    • «Сочи» остался без набранных очков в пяти последних матчах

    • Минимум 3 гола пропустили «леопарды» в семи матчах из девяти в этом сезоне

    • От семи голов и более забивали команды суммарно в шести последних встречах из восьми

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Сочи» оценивается букмекерами в 3.40, ничья — в 4.58, а победа «Северстали» — в 1.85.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.75, на тотал меньше 5.5 — за 2.08.

    Прогноз: «Северсталь» на текущий момент не может похвастаться стабильностью или прочной игрой в обороне, однако на фоне сочинцев команда Андрея Козырева является бесспорным фаворитом.

    Ставка: «Северсталь» забьет в каждом периоде за 3.00.

    Прогноз: Зачастую в последних играх с соперниками такого класса «сталь» разбирается уверенно. При нынешнем балансе сил трудно представить, что крепкий западный середняк потеряет очки в «Большом».

    Ставка: «Северсталь» победит за 1.85.

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    «Сочи» — «Северсталь»: прогноз, ставка (3.00), статистика, коэффициенты матча 01.10.2024. Прогнозы на хоккей. «Северсталь» проведет яркий выезд в Сочи?
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