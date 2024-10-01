Сочи
Северсталь
«Сочи»
Турнирное положение: Уже на старте сезона застряли на 11-м месте в таблице Запада. В девяти играх главному аутсайдеру конференции удалось набрать всего 4 очка.
Последние матчи: Последние несколько игровых недель команды Сергея Зубова сопровождаются исключительно поражениями: текущая серия разрослась до пяти матчей.
Сочи — Северсталь: коэффициенты букмекеров
Провальная кампания началась с безумного триллера в «Большом» в игре против СКА (4:7), за которой последовали гостевые неудачи в матчах с «Ак Барсом» (2:5), «Сибирью» (2:4), «Барысом» (0:1) и «Локомотивом» (1:3).
Не сыграют: Амир Гараев, Михал Криштоф, Роман Манухов.
Состояние команды: Новый сезон «Сочи» подразумевает очередные непреодолимые вызовы и переживания на фоне игрового кризиса.
В каждой без исключения встрече «Сочи» буквально разваливается в обороне, в связи с чем команде приходится мириться с ее положением. Исправить это в короткие сроки едва ли получится.
Если взглянуть на статистические показатели, то ситуация с забитыми и пропущенными не столь безнадежная, в связи с чем напрашивается банальный вывод о том, что команде Зубова крайне важно прибавить в уверенности.
«Северсталь»
Турнирное положение: Череповецкий клуб провел 11 матчей, в которых заработал 12 очков, благодаря чему прописался на 5-й позиции в турнирной таблице Западной конференции.
Последние матчи: В последние недели команду Андрея Козырева преследовала черная полоса, однако серия поражений не стала затяжной.
Так, в трех матчах кряду «Северсталь» уступила «Динамо» Минск (1:3), «Локомотиву» (1:4) и СКА (5:8), а встать на победные рельсы череповчанам удалось в очередной игре с минчанами в гостях (3:2).
Не сыграют: В составе череповецкого клуба потери отсутствуют.
Состояние команды: В регулярный чемпионат «Северсталь» вошла с переменным успехом, но при этом команда Козырева остается конкурентоспособной.
В последних матчах «Северсталь» явно подводит игра на своей половине площадки, ввиду чего ей важно поработать над дисциплиной в защите.
В предстоящих играх «Северсталь» попытается стабилизировать ситуацию на фоне сравнительно легкого календаря. В ближайшее время Череповец ждет немало матчей с соперниками ее класса.
Статистика для ставок
- «Сочи» остался без набранных очков в пяти последних матчах
- Минимум 3 гола пропустили «леопарды» в семи матчах из девяти в этом сезоне
- От семи голов и более забивали команды суммарно в шести последних встречах из восьми
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Сочи» оценивается букмекерами в 3.40, ничья — в 4.58, а победа «Северстали» — в 1.85.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.75, на тотал меньше 5.5 — за 2.08.
- 1.86Металлург Мг — Лада: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 2.25Динамо Москва — ЦСКА: прогноз и ставкаЗавтра в 19:30
- 2.15Автомобилист — Локомотив: прогноз и ставкаЗавтра в 17:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: «Северсталь» на текущий момент не может похвастаться стабильностью или прочной игрой в обороне, однако на фоне сочинцев команда Андрея Козырева является бесспорным фаворитом.
Ставка: «Северсталь» забьет в каждом периоде за 3.00.
Прогноз: Зачастую в последних играх с соперниками такого класса «сталь» разбирается уверенно. При нынешнем балансе сил трудно представить, что крепкий западный середняк потеряет очки в «Большом».
Ставка: «Северсталь» победит за 1.85.