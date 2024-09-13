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    Витязь — Лада: ставка и прогноз, новости. 13.09.2024

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    Прогноз и ставки на «Витязь» — «Лада»
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    Джозефс Трой
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Витязь» будет принимать «Ладу». Игра пройдет на «Арене Балашиха» 13 сентября. Начало встречи — в 19:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Витязь» — «Лада», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 13 Сентября 2024 года

    Витязь

  • Подольск
    •  Витязь 19:30 Лада

    Лада

  • КХЛ
    •

    «Витязь»

    Турнирное положение: Подмосковная команда начала сезон с переменным успехом. На текущий момент она занимает 6-е место в Западной конференции. В четырех встречах «витязи» набрали 4 очка.

    Вопреки пессимистичным раскладам, «Витязь» демонстрирует сравнительно неплохую игру в нападении, на что указывают 10 голов, хотя с пропущенными шайбами (их уже 12) ситуация по-прежнему далека от идеала.

    Витязь — Лада: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: Новый сезон для команды Павла Десяткова начался с непростой встречи с «Адмиралом», в которой «витязи» остались без очков, хотя в целом сражались достойно.

    Первую же победу «Витязь» одержал над «Амуром» спустя несколько дней. (2:0), а самый яркий и тем самым успешный матч подмосковный клуб провел против «Сочи», выиграв с минимальным разрывом (5:4). Последняя встреча превратилась в катастрофу, обусловленную крупным поражением от «Динамо» Минск (1:5).

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Не сыграют: В предстоящей игре «Витязю» не помогут Владимир Галузин, Дин Стюарт, Григорий Ващенко.

    Состояние команды: Несмотря на поражения, «Витязь» кажется боеспособной командой в своем кругу соперников. Однако упомянутые проблемы с обороной могут стать препятствием на дистанции.

    «Лада»

    Турнирное положение: Набрав 2 очка в трех матчах, тольяттинцы обосновались на 8-м месте в Восточной конференции. Такое же количество баллов имеют «Металлург» Мг и «Ак Барс» — весьма неожиданная компания.

    В трех встречах «Лада» забросила 7 шайбы при 9 пропущенных, что на фоне некоторых конкурентов является не таким плохим показателем. По крайней мере, у действующего чемпиона сейчас та же статистика.

    Последние матчи: В первых двух матчах сезона команде Олега Браташа пришлось пройти проверку тяжелейшими соперниками Запада. Но справиться с элитой КХЛ ей не удалось: тольяттинцы потерпели поражения от «Локомотива» (0:3) и СКА (1:3).

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    • Однако в последнем матче команда показала идеальный по своим возможностям результат, причем снова на домашней территории против топ-клуба, которым оказалось московское «Динамо» (6:3).

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    Не сыграют: В составе «Лады» выезд в Балашиху пропустит Рафаэль Бикмуллин.

    Состояние команды: В последней игре «Лада» продемонстрировала потенциал в атаке, но нестабильная защита и невозможность вести борьбу на дистанции (именно такое впечатление формируется на старте) делают команду уязвимой.

    Статистика для ставок

    • В двух встречах прошлого сезона команды обменялись победами, причем ни одна игра не завершилась в основное время

    • В двух предыдущих личных встречах результативность не превышала показатель в два гола

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Витязя» оценивается букмекерами в 2.37, ничья — в 3.95, а победа «Лады» — в 2.80.

    На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.75, на тотал меньше 4.5 — за 2.08.

    Прогноз: С учетом относительного равенства соперников матч получится напряженным. При этом «Лада» имеет неплохие шансы развить успех после зрелищной победы над одним из сильнейших представителей Запада.

    Ставка: Победа «Лады» за 2.05.

    Прогноз: В предыдущих матчах с участием этих команд результативность оставляла желать лучшего. Но на старте нового сезона — пока команды довольно свежи — эта статистика может измениться.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Лады» больше 2.5 за 2.20.

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    «Витязь» — «Лада»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 13.09.2024. Прогнозы на хоккей. «Лада» заберет очки в Балашихе?
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