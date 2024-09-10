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    ЦСКА настроен еще на одну крупную победу?

    ЦСКА — Сибирь: ставка и прогноз, новости. 10.09.2024

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    Прогноз и ставки на ЦСКА — «Сибирь»
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    ЦСКА в столичном дерби
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги ЦСКА будет принимать «Сибирь». Игра пройдет на «ЦСКА Арене» 10 сентября. Начало встречи — в 19:30 (мск). Ставка и прогноз на матч ЦСКА — «Сибирь», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 10 Сентября 2024 года

    ЦСКА

  • Москва
    •  ЦСКА 19:30 Сибирь

    Сибирь

  • Новосибирск
    •

    ЦСКА

    Турнирное положение: В результате довольно противоречивого начала сезона столичная команда оказалась седьмой в таблице Западной конференции с 2 очками на счету. Такое же количество баллов после двух встреч имеют «Витязь» и «Динамо» Москва.

    Последние матчи: Первую игру чемпионата команда Илья Воробьева провела на льду «Мегаспорт-Арены» в рамках столичного дерби со «Спартаком», в котором вела в два гола, но бездарно распорядилась преимуществом (2:4).

    ЦСКА — Сибирь: коэффициенты букмекеров

    Процесс ментальной реабилитации после провального дерби прошел в воскресенье: в этот день ЦСКА на домашней территории не оставил шансов «Адмиралу», даже уступая ему первым (6:2).

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Не сыграют: Вторую домашнюю игру сезона пропустят Кристиан Ярош и Колби Уильямс.

    Состояние команды: В новом сезоне ЦСКА решился на определенную реконструкцию с целью вернуться в элиту. Встреча с «Адмиралом» продемонстрировала способность «армейцев» играть в эффективный атакующий хоккей.

    «Сибирь»

    Турнирное положение: Старт нового сезона для новосибирского клуба вышел неудачным: с нулем очков после двух матчей и всего одного заброшенной шайбой команда занимает 11-е место в таблице Востока.

    Последние матчи: На первый матч сезона команда Вадима Епанчинцева примчала в Омск, где в рамках локального дерби моментами неплохо смотрелась на фоне «Авангарда» и не проиграла крупно (1:2).

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    • Сказать то же самое о следующей встрече нельзя: на льду «Автомобилиста» «Сибирь» создала достаточно много шансов, но реализация и игра у своих стали главными помехами на пути к первым очкам (0:4).

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    Не сыграют: Встречу в столице пропустит Дмитрий Овчинников.

    Состояние команды: Два поражения при разных обстоятельствах могут стать серьезным ударом по дальнейшим амбициям команды, которая заявилась в новый сезон в статусе одного из кандидатов на плей-офф.

    Статистика для ставок

    • В двух последних очных матчах в Москве «Сибирь» забила по 3 гола

    • В трех личных встречах из последних пяти в столице результативность добиралась до отметки в 6+ голов

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа ЦСКА оценивается букмекерами в 1.67, ничья — в 4.70, а победа «Сибири» — в 4.51.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.10, на тотал меньше 5.5 — за 1.73.

    Прогноз: Игра с «Адмиралом» раскрепостила ЦСКА, который не стал сдерживать себя в плане атакующих возможностей, экономя тем самым силы. Вполне вероятно, по такому же сценарию пройдет встреча с «Сибирью», пребывающей не в лучшем тонусе.

    Ставка: ЦСКА победит с форой-1.5 за 2.00.

    Прогноз: Форвардам «армейцев» по-прежнему есть что доказать, поэтому предстоящий матч может взять курс на высокую результативность уже на старте и продлиться до заключительных минут.

    Ставка: ЦСКА забьет в каждом периоде за 2.95.

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    ЦСКА — «Сибирь»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 10.09.2024. Прогнозы на хоккей. ЦСКА настроен еще на одну крупную победу?
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