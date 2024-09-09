«Торпедо»
Турнирное положение: Старт «Торпедо» совсем не впечатлил, поэтому клуб закономерно располагается на последнем месте западной конференции с одним набранным баллом.
Последние матчи: Нижегородский коллектив неожиданно проиграл в первом матче «Северстали», не забросив сопернику ни одной шайбы, а во втором матче случилось поражение от «Ак Барса» по буллитам.
Травмированные игроки: В предстоящем поединке не смогут принять участие нападающий Антон Берлев и защитник Михаил Орлов.
Общий тонус клуба: Во встрече против «Автомобилиста» хозяевам льда придётся трудно, поскольку клуб из Екатеринбурга куда более организован.
«Автомобилист»
Турнирное положение: Начало нового сезона для «Автомобилиста» складывается лучше некуда, поскольку клуб из Екатеринбурга занимает первую строчку на Востоке, пусть и не единолично.
Последние матчи: В качестве жертв выступили «Сибирь» и «Трактор», причем коллектив Николая Заварухина одержал победы при не самой удачной игре.
Травмированные игроки: У дружины из Екатеринбурга не смогут сыграть в предстоящем матче нападающий Семен Кизимов и защитник Евгений Кашников.
Общий тонус клуба: В матче против «Торпедо» именно гости выглядят фаворитами на выигрыш матча.
Статистика для ставок
- «Торпедо» последний раз проигрывало «Автомобилисту» на своем льду в 2020 году
- Меньше шести шайб в четырех последних матчах между этими клубами в Нижнем Новгороде не забрасывалось
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.40, на ничью — 3.90, на гостей — 2.70.
Прогноз: Хозяева смогут одержать первую победу в сезоне
- 3.34Витязь — Сочи: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 2.29Локомотив — СКА: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 2.60Барыс — Амур: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
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Альтернативный прогноз: В этой игре получится забросить много шайб обеим командам
Ставка: П1 с коэффициентом 2.40.
Альтернативная ставка: ТБ 6 с коэффициентом 2.86.