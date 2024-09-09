В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Торпедо» будет принимать «Автомобилист». Игра пройдет на стадионе «Нагорный» 09 сентября. Начало встречи — в 19:00 мск Ставка и прогноз на матч «Торпедо» — «Автомобилист», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Торпедо»

Турнирное положение: Старт «Торпедо» совсем не впечатлил, поэтому клуб закономерно располагается на последнем месте западной конференции с одним набранным баллом.

Последние матчи: Нижегородский коллектив неожиданно проиграл в первом матче «Северстали», не забросив сопернику ни одной шайбы, а во втором матче случилось поражение от «Ак Барса» по буллитам.

Травмированные игроки: В предстоящем поединке не смогут принять участие нападающий Антон Берлев и защитник Михаил Орлов.

Общий тонус клуба: Во встрече против «Автомобилиста» хозяевам льда придётся трудно, поскольку клуб из Екатеринбурга куда более организован.

«Автомобилист»

Турнирное положение: Начало нового сезона для «Автомобилиста» складывается лучше некуда, поскольку клуб из Екатеринбурга занимает первую строчку на Востоке, пусть и не единолично.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Последние матчи: В качестве жертв выступили «Сибирь» и «Трактор», причем коллектив Николая Заварухина одержал победы при не самой удачной игре.

Травмированные игроки: У дружины из Екатеринбурга не смогут сыграть в предстоящем матче нападающий Семен Кизимов и защитник Евгений Кашников.

Общий тонус клуба: В матче против «Торпедо» именно гости выглядят фаворитами на выигрыш матча.

Статистика для ставок

«Торпедо» последний раз проигрывало «Автомобилисту» на своем льду в 2020 году

Меньше шести шайб в четырех последних матчах между этими клубами в Нижнем Новгороде не забрасывалось

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.40, на ничью — 3.90, на гостей — 2.70.

Прогноз: Хозяева смогут одержать первую победу в сезоне

Альтернативный прогноз: В этой игре получится забросить много шайб обеим командам

Ставка: П1 с коэффициентом 2.40.

Альтернативная ставка: ТБ 6 с коэффициентом 2.86.