Спартак
Сочи
«Спартак»
Турнирное положение: В прошлом году «Спартак» попробовал сделать попытку по входу на трон в Западной конференции, но получилось так себе. Сейчас же никто не простит второго посредственного сезона подряд.
Последние матчи: Стартовый матч регулярки против ЦСКА получился довольно задорным, поскольку хозяева льда не боялись идти в атаку и в полной мере реализовали свои шансы впереди.
Спартак — Сочи: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: Московский клуб не может рассчитывать на основного защитника клуба Егора Зайцева, который выбыл на неопределённое количество времени.
Общий тонус клуба: В поединке против «Сочи» будет отличная возможность для нападающих московского клуба потренировать свои навыки против одной из самых слабых защитных линий лиги.
«Сочи»
Турнирное положение: Говорить, о каких-то перспективах команды Зубова на предстоящий сезон глупо, поскольку состав у «Сочи» только для того, чтобы бороться за непопадание на последнюю строчку конференции по итогам регулярного сезона.
Последние матчи: Пока что коллектив с юга России не провел ни одного матча в чемпионате, но ожидания от игры против «Спартака» не самые радужные.
Травмированные игроки: Сочинский коллектив не имеет проблем с травмированными и дисквалифицированными хоккеистами, поэтому в предстоящем поединке примут участие все сильнейшие.
Общий тонус клуба: Игра со «Спартаком» обнажит все проблемные места обновленного состава «леопардов», и без громкого поражения обойтись вряд ли получится.
Статистика для ставок
- Московский коллектив выиграл три последних очных поединка
- За два последних товарищеских поединка сочинцы пропустили 12 шайб
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На хозяев дают коэффициент 1.41, на ничью — 5.60, на гостей — 6.60.
Прогноз: Хозяевам ничто не помешает одержать уверенную победу во втором домашнем матче сезона
- 1.92Салават Юлаев — Трактор: прогноз и ставкаЗавтра в 14:30
- 2.02Торпедо — Ак Барс: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 2.03Лада — СКА: прогноз и ставкаСегодня в 14:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Альтернативный прогноз: Индивидуальный тотал хозяев в этой игре будет крайне высоким
Ставка: Ф1 (-2) с коэффициентом 1.90.
Альтернативная ставка: ИТБ (1) 4.5 с коэффициентом 2.57.