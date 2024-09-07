В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Спартак» будет принимать «Сочи». Игра пройдет на «Мегаспорт Арене» 07 сентября. Начало встречи — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Спартак» — «Сочи», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Спартак»

Турнирное положение: В прошлом году «Спартак» попробовал сделать попытку по входу на трон в Западной конференции, но получилось так себе. Сейчас же никто не простит второго посредственного сезона подряд.

Последние матчи: Стартовый матч регулярки против ЦСКА получился довольно задорным, поскольку хозяева льда не боялись идти в атаку и в полной мере реализовали свои шансы впереди.

Травмированные игроки: Московский клуб не может рассчитывать на основного защитника клуба Егора Зайцева, который выбыл на неопределённое количество времени.

Общий тонус клуба: В поединке против «Сочи» будет отличная возможность для нападающих московского клуба потренировать свои навыки против одной из самых слабых защитных линий лиги.

«Сочи»

Турнирное положение: Говорить, о каких-то перспективах команды Зубова на предстоящий сезон глупо, поскольку состав у «Сочи» только для того, чтобы бороться за непопадание на последнюю строчку конференции по итогам регулярного сезона.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Последние матчи: Пока что коллектив с юга России не провел ни одного матча в чемпионате, но ожидания от игры против «Спартака» не самые радужные.

Травмированные игроки: Сочинский коллектив не имеет проблем с травмированными и дисквалифицированными хоккеистами, поэтому в предстоящем поединке примут участие все сильнейшие.

Общий тонус клуба: Игра со «Спартаком» обнажит все проблемные места обновленного состава «леопардов», и без громкого поражения обойтись вряд ли получится.

Статистика для ставок

Московский коллектив выиграл три последних очных поединка

За два последних товарищеских поединка сочинцы пропустили 12 шайб

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На хозяев дают коэффициент 1.41, на ничью — 5.60, на гостей — 6.60.

Прогноз: Хозяевам ничто не помешает одержать уверенную победу во втором домашнем матче сезона

Альтернативный прогноз: Индивидуальный тотал хозяев в этой игре будет крайне высоким

Ставка: Ф1 (-2) с коэффициентом 1.90.

Альтернативная ставка: ИТБ (1) 4.5 с коэффициентом 2.57.