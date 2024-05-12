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    Шведы разгромят новичка хоккейной элиты?

    Швеция — Польша. Ставка (к. 1.89) и прогноз на матч чемпионата мира, 12 мая 2024 года

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    Швеция
    В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею Швеция будет принимать Польшу. Игра пройдет на «Остравар Арене» 12 мая. Начало встречи — в 21:20 мск. Швеция — Польша: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Швеция

    Турнирное положение: На прошлогоднем мировом форуме Швеция проиграла латышам в четвертьфинале и бесславно завершила борьбу на турнире.

    Последние матчи: Сейчас пришло время для реванша, поэтому «Тре Крунур» не брали время на раскачку и разобрались с американцами в первом матче турнира более, чем уверенно (5:2).

    Травмированные игроки: У скандинавской команды нет никаких проблем с составом, поскольку первенство мира только началось.

    Общий тонус клуба: В матче с поляками номинальные хозяева матча знатно порезвятся и улучшат статистику заброшенных шайб.

    Польша

    Турнирное положение: У сборной Польши в первом матче турнира получился крайне убедительный хоккей, который позволил ей набрать первое очко.

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    Последние матчи: В качестве соперника выступала сборная Латвии, и, похоже, сами балтийцы не ожидали от соперника такой прыти.

    Травмированные игроки: Поляки обошлись без серьезных повреждений своих игроков в событийной игре против латышей, поэтому все хоккеисты сыграют в матче против «Тре Крунур»

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    Общий тонус клуба: Со шведами в подобный хоккей играть не получится, поскольку уровень сил просто несопоставимый.

    Статистика для ставок

    • Шведы не забрасывали меньше семь шайб полякам в своей истории

    • Поляки не могут победить на протяжении последних семи матчей

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На хозяев дают коэффициент 1.02, на ничью — 38.00, на гостей — 55.00.

    Прогноз: Хозяева накидают неопытному сопернику огромное количество голов

    Альтернативный прогноз: Игра будет изобиловать голами на любой вкус

    Ставка: Ф1 (-5.5) с коэффициентом 1.89.

    Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.05.

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    Швеция — Польша. В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею Швеция будет принимать Польшу. Игра пройдет на «Остравар Арене» 12 мая. Начало встречи — в 21:20 мск. / Ставка и прогноз на матч Швеция — Польша с коэффициентом 1.89.
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