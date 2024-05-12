Швеция
Турнирное положение: На прошлогоднем мировом форуме Швеция проиграла латышам в четвертьфинале и бесславно завершила борьбу на турнире.
Последние матчи: Сейчас пришло время для реванша, поэтому «Тре Крунур» не брали время на раскачку и разобрались с американцами в первом матче турнира более, чем уверенно (5:2).
Травмированные игроки: У скандинавской команды нет никаких проблем с составом, поскольку первенство мира только началось.
Общий тонус клуба: В матче с поляками номинальные хозяева матча знатно порезвятся и улучшат статистику заброшенных шайб.
Польша
Турнирное положение: У сборной Польши в первом матче турнира получился крайне убедительный хоккей, который позволил ей набрать первое очко.
Последние матчи: В качестве соперника выступала сборная Латвии, и, похоже, сами балтийцы не ожидали от соперника такой прыти.
Травмированные игроки: Поляки обошлись без серьезных повреждений своих игроков в событийной игре против латышей, поэтому все хоккеисты сыграют в матче против «Тре Крунур»
Общий тонус клуба: Со шведами в подобный хоккей играть не получится, поскольку уровень сил просто несопоставимый.
Статистика для ставок
- Шведы не забрасывали меньше семь шайб полякам в своей истории
- Поляки не могут победить на протяжении последних семи матчей
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На хозяев дают коэффициент 1.02, на ничью — 38.00, на гостей — 55.00.
Прогноз: Хозяева накидают неопытному сопернику огромное количество голов
- 1.89Словакия — Казахстан: прогноз и ставкаСегодня в 13:20
- 1.89Австрия — Швейцария: прогноз и ставкаСегодня в 21:20
- 1.83Латвия — Франция: прогноз и ставкаСегодня в 17:20
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Альтернативный прогноз: Игра будет изобиловать голами на любой вкус
Ставка: Ф1 (-5.5) с коэффициентом 1.89.
Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.05.