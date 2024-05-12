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    Канадцы испытают давление со стороны скандинавов?

    Дания — Канада. Ставка (к. 1.72) и прогноз на матч чемпионата мира, 12 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на Дания — Канада
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    Канада
    В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею Дания будет принимать Канаду. Игра пройдет на «О2 Арене» 12 мая. Начало встречи — в 17:20 мск. Дания — Канада: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Дания

    Турнирное положение: От сборной Дании на этом мировом форуме ждут куда более убедительного выступления, нежели год назад.

    Последние матчи: Скандинавы начали турнир с осторожной победы над поляками, которых они обыграли со счетом 3:1.

    Травмированные игроки: Травмироваться в составе датчан никто не сумел, поэтому во второй игре на турнире сыграют все сильнейшие.

    Общий тонус клуба: Игра против не слишком уверенных в своих силах канадцев вполне может получиться упорной, поэтому номинальные хозяева предстоящей игры вполне могут помечтать даже об очках.

    Канада

    Турнирное положение: Давно известно, что сборная Канады вкатывается в чемпионат мира долго и мучительно, поэтому никакого удивления по итогам стартового матча турнира быть не должно.

    Все прогнозы на ЧМ по хоккею

    Последние матчи: Мало кто мог предположить, что канадцы проведет относительно невыразительную игру против британцев, но пришлось серьезно помучиться, поскольку победу они одержали всего лишь с разницей в две шайбы (4:2).

    Травмированные игроки: Никто не травмировался после стартового матча мирового первенства, поэтому все игроки примут участие и в предстоящем поединке.

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    Общий тонус клуба: По потенциалу североамериканцы сильнее, но европейская команда умеет рушить хоккей своих креативных соперников.

    Статистика для ставок

    • Датчане выиграли последний матч между этими соперниками

    • В трех последних поединках канадцы не забрасывали менее четырех шайб своим оппонентам

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На хозяев дают коэффициент 17.00, на ничью — 9.80, на гостей — 1.11.

    Прогноз: Североамериканцы победят с удобным заделом по матчу

    Альтернативный прогноз: Результативного хоккея в этом матче ждать не стоит

    Ставка: Ф2 (-3) с коэффициентом 1.72.

    Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.94.

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    Дания — Канада. В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею Дания будет принимать Канаду. Игра пройдет на «О2 Арене» 12 мая. Начало встречи — в 17:20 мск. / Ставка и прогноз на матч Дания — Канада с коэффициентом 1.72.
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