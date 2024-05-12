В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею Дания будет принимать Канаду. Игра пройдет на «О2 Арене» 12 мая. Начало встречи — в 17:20 мск. Дания — Канада: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Дания

Турнирное положение: От сборной Дании на этом мировом форуме ждут куда более убедительного выступления, нежели год назад.

Последние матчи: Скандинавы начали турнир с осторожной победы над поляками, которых они обыграли со счетом 3:1.

Травмированные игроки: Травмироваться в составе датчан никто не сумел, поэтому во второй игре на турнире сыграют все сильнейшие.

Общий тонус клуба: Игра против не слишком уверенных в своих силах канадцев вполне может получиться упорной, поэтому номинальные хозяева предстоящей игры вполне могут помечтать даже об очках.

Канада

Турнирное положение: Давно известно, что сборная Канады вкатывается в чемпионат мира долго и мучительно, поэтому никакого удивления по итогам стартового матча турнира быть не должно.

Все прогнозы на ЧМ по хоккею

Последние матчи: Мало кто мог предположить, что канадцы проведет относительно невыразительную игру против британцев, но пришлось серьезно помучиться, поскольку победу они одержали всего лишь с разницей в две шайбы (4:2).

Травмированные игроки: Никто не травмировался после стартового матча мирового первенства, поэтому все игроки примут участие и в предстоящем поединке.

Общий тонус клуба: По потенциалу североамериканцы сильнее, но европейская команда умеет рушить хоккей своих креативных соперников.

Статистика для ставок

Датчане выиграли последний матч между этими соперниками

В трех последних поединках канадцы не забрасывали менее четырех шайб своим оппонентам

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На хозяев дают коэффициент 17.00, на ничью — 9.80, на гостей — 1.11.

Прогноз: Североамериканцы победят с удобным заделом по матчу

Альтернативный прогноз: Результативного хоккея в этом матче ждать не стоит

Ставка: Ф2 (-3) с коэффициентом 1.72.

Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.94.