Дания
Турнирное положение: От сборной Дании на этом мировом форуме ждут куда более убедительного выступления, нежели год назад.
Последние матчи: Скандинавы начали турнир с осторожной победы над поляками, которых они обыграли со счетом 3:1.
Травмированные игроки: Травмироваться в составе датчан никто не сумел, поэтому во второй игре на турнире сыграют все сильнейшие.
Общий тонус клуба: Игра против не слишком уверенных в своих силах канадцев вполне может получиться упорной, поэтому номинальные хозяева предстоящей игры вполне могут помечтать даже об очках.
Канада
Турнирное положение: Давно известно, что сборная Канады вкатывается в чемпионат мира долго и мучительно, поэтому никакого удивления по итогам стартового матча турнира быть не должно.
Последние матчи: Мало кто мог предположить, что канадцы проведет относительно невыразительную игру против британцев, но пришлось серьезно помучиться, поскольку победу они одержали всего лишь с разницей в две шайбы (4:2).
Травмированные игроки: Никто не травмировался после стартового матча мирового первенства, поэтому все игроки примут участие и в предстоящем поединке.
Общий тонус клуба: По потенциалу североамериканцы сильнее, но европейская команда умеет рушить хоккей своих креативных соперников.
Статистика для ставок
- Датчане выиграли последний матч между этими соперниками
- В трех последних поединках канадцы не забрасывали менее четырех шайб своим оппонентам
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На хозяев дают коэффициент 17.00, на ничью — 9.80, на гостей — 1.11.
Прогноз: Североамериканцы победят с удобным заделом по матчу
- 1.89Словакия — Казахстан: прогноз и ставкаСегодня в 13:20
- 1.83Латвия — Франция: прогноз и ставкаСегодня в 17:20
- 2.18Бостон — Флорида: прогноз и ставкаЗавтра в 01:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Альтернативный прогноз: Результативного хоккея в этом матче ждать не стоит
Ставка: Ф2 (-3) с коэффициентом 1.72.
Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.94.