В третьем матче четвертьфинальной серии Континентальной хоккейной лиги «Спартак» будет принимать «Металлург» Мг. Игра пройдет на «Мегаспорт Аране» 21 марта. Начало встречи — в 19:30 (мск). «Спартак» — «Металлург» Мг: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Спартак»

Путь к плей-офф: Январский форменный спад лишил «Спартак» возможности побороться за лидерство на Западе. На фоне высокой конкуренции команда рухнула на четвертую строчку, набрав 88 очков.

Последние матчи: В 1/8 финала команда Алексея Жамнова противостояла «Северстали» — похожему по стилю сопернику, который строит свою игру вокруг активной атаки. Но существенных проблем у красно-белых не возникло, все вопросы удалось уладить в течение пяти матчей.

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Однако в двух встречах четвертьфинала все сложилось иначе: «Спартак» не уступал «Магнитке» в желании, но был плох в реализации, из-за чего две подряд встречи закончились его поражением всухую (0:4, 0:1).

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Не сыграют: Из-за травмы «Спартаку» не поможет Патрик Рыбар.

Состояние команды: «Спартак» уперся в твердую магнитогорскую стену, которую мощная атака пока не в силах проломить. Два матча без заброшенных шайб — это очень слабо с учетом нынешних стандартов команды Жамнова.

«Металлург» Мг

Путь к плей-офф: Заключительный этап регулярки «Металлург» Мг провел в борьбе с «Авангардом» за первую строчку на Востоке. В итоге «Магнитка» добилась своего, опередив омичей на 3 балла благодаря 95 набранным очкам.

Последние матчи: Ранее команда Андрея Разина провела тяжелейшую серию с «Амуром», которая растянулась на шесть драматичных и энергозатратных матчей и закончилась в Хабаровске шайбой Гребенкина в овертайме (3:2 ОТ).

Однако выматывающая кампания на старте плей-офф пока не отражается на качестве четвертьфинала. В первом матче со «Спартаком» «Металлург» Мг отличился четырежды, нанеся 38 бросков в створ (10,53% реализации), а Набоков совершил 34 спасения (4:0).

Во втором матче результативность была скромнее — шайба Коробкина в третьем периоде оказалась единственной. Зато Набоков выдал очередной «сухарь», совершив 33 сэйва. Так, «Магнитка» снова одержала верх (1:0).

Не сыграют: На момент написания в составе «Металлурга» Мг кадровых потерь нет.

Состояние команды: Кажется, команда Андрея Разина превосходно разобрала своего соперника: осознавая опасность атакующих бригад красно-белых, «Магнитка» нейтрализовала нападающих московского клуба и впервые в этой серии провела матчи «на ноль».

Статистика для ставок

«Металлург» Мг не проигрывает в течение четырех последних матчей

Всего в одной встрече из четырех предыдущих команда Разина пропустила больше гола

Минимум 5 голов было забито в пяти последних домашних матчах «Спартака» из шести

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Спартака» оценивается букмекерами в 2.32, ничья — в 4.00, а победа «Металлурга» Мг — в 2.84.

На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.58, на тотал меньше 5.5 — за 2.30.

Прогноз: На текущий момент «Магнитка» умело справляется с одним из самых непредсказуемых соперников Запада. Команда Разина здорово читает игру и действует вторым номером, когда требует ситуация. В гостях она также вполне способна разобрать москвичей на винтики и не позволить тому сократить разрыв в серии.

Ставка: «Металлург» Мг не проиграет + ТМ 6.5 за 2.15.

Прогноз: В последнем матче «Магнитка» здорово перекрывала зоны у своих ворот и старалась грамотно распоряжаться моментами и чужих. Если в столице она сыграет по аналогии, то третья победа станет закономерным исходом.

Ставка: «Металлург» Мг победит в матче за 2.09.